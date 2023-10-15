Актуально
- Голос Америки
Чого очікувати від візиту Путіна в Китай?
Цього тижня президент Росії Владімір Путін зустрінеться з Сі Цзіньпіном у Китаї, щоб поглибити партнерство між двома найбільшими стратегічними суперниками Сполучених Штатів, повідомляє Reuters.
Путін візьме участь у форумі "Один пояс, один шлях" у Пекіні 17-18 жовтня, це буде його перша далека закордонна поїздка після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав на ордер на його арешт у березні через незаконну депортацію дітей з України.
В лютому 2022 року, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії до України, Путін відвідав Пекін, де разом із Сі вони оголосили про "безмежне" партнерство між Китаєм і Росією.
Під час цього візиту Путіна супроводжуватимуть керівники російських енергетичних компаній "Газпром" і "Роснафта" Олексій Міллер та Ігор Сєчін, повідомили Reuters джерела, знайомі із планами Кремля. Росія хоче укласти угоду з продажу більших обсягів природного газу в Китай і планує побудувати трубопровід "Сила Сибіру-2", який проходитиме через Монголію і матиме річну пропускну здатність у 50 мільярдів кубометрів.
Експерти вказують на тісні відносини Росії та Китаю, й сторони обговорюватимуть військове та ядерне співробітництво. Але через російську війну може не йтись про підписання домовленостей, каже Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Carnegie Russia: "Путін, безумовно, почесний гість... Водночас я вважаю, що Китай не зацікавлений у підписанні будь-яких додаткових угод, принаймні публічно, тому що все, що можна представити як надання додаткового грошового потоку до військової скарбниці Путіна та його військової машини, на цей час не підходить".
Вашингтон неодноразово застерігав Пекін від постачання Путіну зброї для війни в Україні. При цьому саме Китай американські посадовці називають найбільшим суперником для Вашингтона, а Росію - вважають найбільшою загрозою безпеці.
"За останнє десятиліття Сі створив із путінською Росією найбільш значущий неоголошений альянс у світі, - сказав Reuters Грем Еллісон, професор Гарвардського університету та колишній помічник міністра оборони при Біллі Клінтоні. - США доведеться змиритися з тим незручним фактом, що стрімко зростаючий системний суперник і реваншистська одновимірна наддержава з найбільшим ядерним арсеналом у світі тісно об'єднані в протистоянні США".
При цьому оглядачі нагадують, що Сі повинен балансувати між тісними особистими стосунками з Путіним і реальністю залежності на багатьох рівнях між економіками США та Китаю.
У статті використано матеріали Reuters
Всі новини дня
- Голос Америки
Блінкен обговорив атаки ХАМАСу на Ізраїль з лідерами Саудівської Аравії та ОАЕ
Державний секретар Ентоні Блінкен під час зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії та прем’єр-міністром Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяді наголосив на непохитній зосередженості Сполучених Штатів на припиненні терористичних атак ХАМАСу, забезпеченні звільнення всіх заручників і запобіганні поширенню конфлікту. Про це повідомив речник зовнішньополітичного відомства Метью Міллер.
«Дуже продуктивна», - сказав Блінкен, коли його запитали про зустріч після повернення в готель, повідомляє France 24.
«Обидва підтвердили свою спільну відданість захисту цивільних осіб і зміцненню стабільності на Близькому Сході та за його межами. Вони підкреслили важливість досягнення всеосяжної політичної угоди для досягнення миру, процвітання та безпеки в Ємені та важливість продовження партнерства (США та СА - ред.) для припинення конфлікту в Судані», - йдеться в повідомленні Держдепу.
Принц Мухаммед наголосив на дипломатичних зусиллях Ер-Ріяда, щоб «заспокоїти ситуацію», які включали дзвінки регіональним лідерам, в тому числі президенту Ірану Ібрагіму Райсі, цитує France 24 офіційне Саудівське агентство преси (SPA).
Він також повторив засудження країнами Перської затоки нападів на мирних жителів і «життєво важливі інтереси, які впливають на їхнє повсякденне життя», наголошуючи на тому, що палестинцям необхідно «отримати свої законні права та досягти справедливого та тривалого миру», — цитує SPA France 24.
В суботу державний секретар Ентоні Блінкен обговорив терористичні атаки на Ізраїль з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммедом бін Заїдом Аль-Нахаяном в Абу-Дабі, повідомляють в Держдепартаменті.
«Держсекретар висловив вдячність ОАЕ за чітке засудження жахливих нападів ХАМАСу на ізраїльське цивільне населення та продовження дипломатичної взаємодії з метою запобігання поширенню конфлікту. Держсекретар і шейх Мохаммед також обговорили спільне зобов’язання сторін побудувати більш інтегрований, безпечний і квітучий регіон і підтвердили важливість стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Об’єднаними Арабськими Еміратами», - йдеться в заяві речника Метью Міллера.
В неділю Блінкен прямує до Єгипту, шостої арабської країни, яку він відвідає, під час свого турне регіоном 11-16 жовтня.
- Голос Америки
Американська психологічна асоціація: війна вплине на ментальне здоров'я людей у всьому світі. Як вберегтися
Американська психологічна асоціація (АРА) опублікувала цього тижня заяву про наслідки насильства на Близькому Сході для ментального здоров’я тих, хто стежить за світовими новинами.
Війна Росії проти України, останні події між Ізраїлем та бойовиками Хамас завдають шкоди не тільки безпосередньо на місцях, але у будь-якій точці планети через новинні стрічки, телебачення і соцмережі. “Це завдає шкоди всім нам, у тому числі нашим дітям”, – пише CNN.
APA у згаданій заяві висловила серйозну занепокоєність фізичною безпекою та психічним здоров’ям мільйонів ізраїльтян і палестинців. А також нагадала: існує чимало досліджень, які висвітлюють безпосередні та довгострокові психологічні наслідки насильства, травми, а також страху і тривоги.
“Ці наслідки відчувають люди в усьому світі, у яких є сім’ї та друзі в цьому регіоні, а також ті, хто стурбований наслідками війни загалом”, – йдеться у заяві.
Психічне здоров’я кожної людини сьогодні перебуває під загрозою через війну – розповіла в інтерв’ю головному медичному кореспонденту CNN, нейрохірургові Санджаю Гупті американська лікарка-психіатриня Гейл Зальц.
Зальц також надала кілька рекомендацій щодо того, як поєднати потребу обізнаності та перебування на зв'язку із захистом свого психічного здоров’я та здоров’я своїх дітей.
Психіатриня нагадала, що таке завдання постає перед людьми знову і знову – у контексті стрілянини в школах, подій пандемії, терористичних атак та стихійних лих.
Варто дізнатися номери гарячих ліній, якщо хтось із знайомих стикається із суїцидальними думками. В онлайні безкоштовну та конфіденційну підтримку можна отримати за адресою 988lifeline.org – глобальна організація Befrienders Worldwide може зв’язати із підтримкою психічного здоров’я через свою мережу центрів допомоги по всьому світу.
Зальц також розповіла CNN, що небезпечним є не лише перебування на місці події, але і споглядання фото чи відео звідти: вони створюють враження, що небезпека зовсім близько. “Візуальні образи можуть залишатися у вашій пам’яті, як фільм. І вони можуть стати нав’язливими образами, які важко викинути з голови”, – пояснює експертка.
А нервова система реагує на побачене у новинах так само, насамперед викликаючи тривожність та переживання. “Доведено: якщо ви тривожитеся протягом тривалого часу, то починаєте відчувати сум, що може призвести до депресії”, – застерігає Зальц.
Вона не рекомендує постійний доступ до вражаючих візуальних образів, особливо шкідливим це є для дітей і підлітків.
Медійна дієта
Тому психіатриня радить організувати для власної сім'ї “медійну дієту”: “Найперше і головне — це обмежити споживання новин і соціальні мережі. Я не кажу - заповзти під камінь і не знати, що відбувається. Але пропоную обмежити час на пролистування соцмереж”.
Зальц рекомендує обмежити свої джерела інформації лише кількома вартими довіри ресурсами, а також обмежити час на новини до 30 хвилин на день, при цьому не безпосередньо перед сном.
Інформація для дітей
Зальц радить не приховувати події від дітей і наголошує: важливо пояснювати, що відбувається, у відповідний для віку спосіб.
Експертка каже, що батькам важливо почати розмову, а не лише чекати запит від дитини. Можна самому почати із запитань до дітей: “Що ви чули про це? Що вам відомо? Що ви думаєте про те, що ви чули і знаєте?” А далі запропонувати їм ставити питання.
За словами Зальц, життєво важливо допомогти своїм дітям навчитися ідентифікувати надійні джерела інформації. .
“Допоможіть дітям зрозуміти, що те, що хтось так сказав, не означає, що це так і є насправді, – каже лікарка. – Ви повинні дійсно уважно дивитися на джерела, це стосується новин, медичних порад і так далі”.
Налаштування на почуття
Психіатриня зазначає, що усі діагнози у її сфері медицини насправді є продовженням потенційно нормальних почуттів, які піднялися до рівня спричинення дисфункції.
“Кожен іноді хвилюється. І коли все складно та напружено, як зараз, ми хвилюємося більше, і це нормально, – пояснила вона. – Але коли ти настільки занепокоєний, що не можеш зосередитися або твоя продуктивність на роботі страждає, чи ти не можеш читати книгу, не можеш заснути вночі, погіршується апетит. Якщо одна або кілька сфер життя – робота, школа, стосунки – страждає, то це означає, що тривога піднялася до рівня, який потребує уваги і можливо лікування".
Натомість у дітей симптоми можуть відрізнятися. Наприклад, навіть страждаючи від депресії, діти можуть не виглядають пригніченими весь час. Тому нерідко оточення може не помітити депресію у дітей або підлітків.
Діти також більш схильні “соматизувати” свій психологічний дистрес і батьки йдуть до педіатра з симптомами якоїсь хвороби, що насправді є проявом тривожного розладу.
Якщо звернутися до спеціаліста, то вже за 10-12 сеансів ситуація може налагодитися.
Власний набір інструментів
Лікарка радить створити власний набір інструментів для подолання стресу. Так, фізичні дії можуть заспокоїти організм кілька хвилин ритмічного глибокого дихання зранку і ввечері або поступове розслаблення м’язів.
Ще одна діяльність, яка, доведено, знижує стрес — це звичайна прогулянка, бажано на природі.
Це може здатися очевидним, але фахівці радять брати участь у заходах, які приносять задоволення, свідомо планувати це.
Зальц радить контактувати з родиною, друзями чи спільнотою однодумців. Якщо потрібна додаткова допомога – звернутися до спеціаліста з психічного здоров’я.
Як українські танцюристи в Каліфорнії привертають увагу до війни в Україні. Відео
Група з 30 артистів, зокрема українських емігрантів, створили шоу бального танцю "Коло Денс" з яким виступають у Лос-Анджелесі. Своєю творчістю артисти привертають увагу до війни в Україні. Що саме вони показують американським глядачам — розповість Христина Шевченко.
Памʼяті українського пілота Андрія Пільщикова, позивний "Джус". Відео
В Україні пілот Андрій “Джус” Пільщиков став частиною легенди про привида Києва, який охороняє небо від російських атак. Тим часом в США він став прикладом професійності та наполегливості українських пілотів.
Форум