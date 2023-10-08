ISW: Росія використовує атаки "Хамасу" в Ізраїлі для зменшення уваги Заходу до України

Кремль уже використовує і, ймовірно, продовжить використовувати атаки "Хамасу" в Ізраїлі для просування кількох інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США та Заходу до України, пише американський аналітичний центр Інституті вивчення війни (ISW).

Зокрема Москва звинувачує Захід у нехтуванні конфліктами на Близькому Сході заради підтримки України, заявляючи, що міжнародна спільнота припинить звертати увагу на Україну. МЗС Росії непрямо звинуватило Захід у ситуації через начебто блокування спільних зусиль в регіоні з боку Росії, США, ЄС та ООН. При цьому російські пропагандисти прямо кажуть, що Росія виграє від ескалації, оскільки відвертає увагу світу від України.

В ISW відзначають, що ці наративи Кремля націлені на західну аудиторію, щоб прагнути розколоти військову підтримку України і деморалізувати українське суспільство.

Ситуація в Ізраїлі йде на користь Росії, заявив в інтерв'ю Polsat News президент Польщі Анджей Дуда: "Це, безумовно, вигідно Росії та російській агресії проти України. Це відвертає увагу світу... Але перш за все я боюся, що це, на жаль, спричинить подальший міграційний тиск на Європу".

Напередодні Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден запевнив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у "непохитній відданості безпеці Ізраїлю".

"Це також страшна трагедія на людському рівні. Це завдає шкоди невинним людям - ми бачимо життя, які були зламані цим, сім’ї, роз'єднані. Це розриває серце", - сказав в спеціальному зверненні Байден.

"Безпрецедентний масштаб і жорстокість нападів "Хамасу" на територію Ізраїлю" телефоном обговорили й державний секретар Ентоні Блінкен із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні, міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі та Високим представником ЄС із закордонних справ Жозепом Борреллем, повідомляє Держдеп. Блінкен підкреслив підтримку Сполученими Штатами права Ізраїлю захищати себе та закликав країни ЄС продовжувати співпрацю.

"Хамас" почав атаку проти Ізраїлю на світанку в суботу з масованого ракетного обстрілу, прикриваючи ним проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази. 8 жовтня зіткнення продовжились. Відомо про близько 500 загиблих ізраїльтян і палестинців.

Нині МЗС України повідомило про загибель двох українських громадянок в Ізраїлі. "Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. І дуже важливо, щоб увесь світ обʼєднано та принципово реагував на терор", - підкреслив у зверненні президент України Володимир Зеленський.

У неділю конфлікт розширився: ізраїльські військові здійснили артилерійські удари по Лівану у відповідь на мінометні бомби з Лівану по північному Ізраїлю.