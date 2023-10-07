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Президент Байден: США «непохитно віддані безпеці Ізраїлю»
Президент США Джо Байден запевнив Ізраїль у підтримці США та заявив про «свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю». Про це Байден повідомив після телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Розмова відбулася у суботу на тлі безпрецедентного нападу на Ізраїль терористичного угруповання Хамас.
«Сьогодні я спілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу про жахливі терористичні атаки Хамасу в Ізраїлі. Я запропонував нашу підтримку та підтвердив свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю.
Перша леді США Джіл Байден і я висловлюю наші щирі співчуття родинам, які втратили близьких», – написав Байден у мережі Х (колишня Twitter).
В окремій заяві держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у суботу, що США «однозначно засуджують жахливі напади терористів Хамасу на Ізраїль, включаючи цивільних осіб і цивільні громади».
"Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими ізраїльськими партнерами", - сказав Блінкен.
У суботу вранці бойовики з Гази здійснили раптову атаку, випустивши тисячі ракет і увійшовши в Ізраїль по суші, морю та повітрю за допомогою парапланів. За словами офіційних осіб, в Ізраїлі загинули десятки людей і близько 800 поранені.
Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що щонайменше 198 палестинців були вбиті в суботу, 1610 поранені. Ізраїль завдав повітряних ударів по сектору Газа у відповідь на напад, оскільки Нетаньягу пообіцяв "змусити ворога заплатити величезну ціну".
Армія оборони Ізраїлю заявила, що її війська ведуть бої у кількох місцях. Деякі жителі Ізраїлю повідомляють, що бойовики намагалися увірватися до їхніх будинків. Хамас заявив, що захопив кількох ізраїльських солдатів біля кордону.
Суботній напад стався у 50-ту річницю війни 1973 року, коли арабські держави завдали удару по Ізраїлю в Йом Кіпур, найсвятіший день єврейського календаря.
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Президентка Молдови: Пригожин планував заколот. Росія надсилає банківські картки з Дубаї для підкупу виборців – Санду в інтерв'ю FT
Президентка Молдови Мая Санду розповіла про деталі державного перевороту у Молдові, який, за її словами, планував покійний лідер вагнерівців Євген Пригожин. Також в інтерв’ю виданню Financial Times під час саміту європейських лідерів в Іспанії, лідерка Молдови розповіла про намагання Росії вплинути на хід виборів у країні.
Президентка, як вони пише у мережі Х, прибула на цей саміт, щоб “закликати до подальшої підтримки України, ще раз підтвердити місце Молдови в Європі та закликати партнерів виступити спільним фронтом проти тих, хто загрожує нашим демократіям”.
В інтерв'ю FT президентка Санду заявила, що російські воєнізовані формування Вагнера стоять за зірваною спробою державного перевороту, котрий мав на меті позбавити її посади загалом у рамках кампанії з дестабілізації країни.
За словами Санду, покійний лідер Групи Вагнера Євген Пригожин планував переворот на початку цього року. “Ситуація дійсно драматична, і ми повинні захистити себе”, – каже президентка.
Вона також повідомила, що Москва використовує різні методи у спробі вплинути на хід виборів у Молдові, зокрема, через підкуп. Так, до країни завозили повні літаки осіб, у кожного з яких було по 10 000 євро готівкою, а також завезли тисячі банківських карток, виготовлених у Дубаї. Розвідувальні служби Молдови виявили таємні російські фінанси на суму щонайменше 20 мільйонів євро, а справжня цифра, ймовірно, ще більша, сказала Санду.
Крім того, за словами Санду, Росія використовує газовий тиск як важіль впливу, а також гібридні атаки, включаючи використання кіберінструментів, і крім цього, маніпулює ситуацією у Придністров’ї.
Партія Санду PAS, нагадує Reuters, має більшість у парламенті та веде проєвропейську політику. Цього тижня парламент Молдови почав вживати заходів, щоб не допустити членів забороненої проросійської партії "Шор" до участі у місцевих виборах від інших партій або як незалежних кандидатів.
У червні Конституційний суд визнав опозиційну партію неконституційною, але у вівторок заявив, що її члени мають право балотуватися на місцевих виборах 5 листопада, представляючи інші партії.
Партія, очолювана бізнесменом Іланом Шором, очолювала тривалі протести проти президентки Маї Санду та її уряду, зокрема, під приводом протесту проти зростання цін.
Шор наразі живе в Ізраїлі та заочно засуджений до 15 років ув'язнення за банківські махінації на 1 мільярд доларів і відмивання грошей. Санкції проти нього наклали Сполучені Штати та Європейський Союз.
Санду звинуватила партію Шор і Росію у спробах дестабілізувати країну.
«Це – війна і ми її виграємо». Прем'єр Нетаньягу про безпрецедентний напад Хамасу
У суботу палестинське ісламістське угруповання Хамас здійснило найбільший за останні роки напад на Ізраїль, у результаті якого загинуло щонайменше 100 людей. За твердженням угруповання, під час несподіваного нападу озброєних осіб, які перетнули Ізраїль, і шквалу ракет, випущених з Гази, воно взяло також десятки заручників.
Ізраїль заявив, що Хамас, який підтримує Іран, оголосив війну, оскільки його армія підтвердила бої з бойовиками в кількох ізраїльських містах і військових базах поблизу Гази. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв вжити заходів у відповідь.
"Наш ворог заплатить ціну, якої він досі не знав, - сказав він. – Це – війна і ми її виграємо".
Ізраїльська телекомпанія N12 News повідомила, що загинули щонайменше 100 ізраїльтян. Фотограф Reuters побачив кілька тіл, які лежали на вулицях південного міста Сдерот.
Ізраїльські військові заявили, що у відповідь завдали авіаударів по Газі, де, за словами свідків, чули сильні вибухи. До лікарень доставляли кількох убитих і поранених. Ізраїльські військові заявили, що військово-морські сили вбили десятки палестинських бойовиків, які намагалися проникнути в Ізраїль морем.
Заступник керівника Хамас Салех аль-Арурі повідомив телеканалу Al Jazeera, що угруповання тримає в полоні велику кількість ізраїльтян, у тому числі високопосадовців. Він сказав, що Хамас має достатньо полонених, щоб змусити Ізраїль звільнити всіх палестинців у своїх в'язницях.
Представники органів охорони здоров'я Гази заявили, що 198 палестинців загинули в результаті авіаударів, коли бомбардування велися вглибині міста Газа, утворюючи хмари чорного диму.
Хамас заявив, що причиною нападу стали те, що Ізраїль посилив напади на палестинців на Західному березі річки Йордан, в Єрусалимі та дії проти палестинців в ізраїльських в'язницях.
«Це день найбільшої битви за припинення останньої окупації на землі», — сказав військовий командир Хамасу Мохаммад Дейф, оголосивши про початок операції. У прямій трансляції в ЗМІ Хамас і закликав палестинців у всьому світі до боротьби.
Хамас виступає за знищення Ізраїлю.
Цей напад ознаменував безпрецедентне проникнення в Ізраїль невідомої кількості озброєних бойовиків Хамасу, які перетнули кордон Ізраїлю із сектора Газа. Це був найсильніший удар для Ізраїлю в конфлікті з палестинцями з часів терактів смертників під час Другої інтифади близько двох десятиліть тому.
У 2021 році Ізраїль і Хамас вели 10-денну війну. Кровопролиття сталося через день після того, як Ізраїль відзначив 50-ту річницю війни 1973 року, яка поставила країну на межу катастрофічної поразки в результаті раптової атаки Сирії та Єгипту.
«Ісламський джихад» приєднався до нападів
Бойове угруповання «Ісламський джихад» заявило, що приєдналося до атак і тримає в полоні кількох ізраїльських солдатів.
На відео Хамасу в його акаунті в Telegram видно, як його бійці витягують ізраїльських солдатів з танка.
Ізраїльські військові відмовилися від коментарів, заявивши, що розглянуть повідомлення про полонених ізраїльтян пізніше.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли про перестрілки між групами палестинських бойовиків і силами безпеки в містах на півдні Ізраїлю. Начальник ізраїльської поліції сказав, що на півдні Ізраїлю була "21 активна сцена".
У Газі люди кинулися купувати продукти в очікуванні, що конфлікт може потривати кілька днів. Деякі покинули свої домівки та попрямували до притулків.
Посланник ООН з мирних питань на Близькому Сході Тор Веннесланд засудив напади на Ізраїль, попередивши в заяві: «Це небезпечна прірва, і я закликаю всіх відійти від краю прірви».
Насильство також викликало критику з боку Вашингтона та інших західних столиць.
«Сполучені Штати однозначно засуджують неспровоковані напади терористів Хамасу на ізраїльських цивільних. Тероризм ніколи не можна виправдати», — заявила прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Адрієн Уотсон.
Іран привітав палестинських бойовиків з нападом
Ескалація відбувається на тлі зростання насильства між Ізраїлем і палестинськими бойовиками на Західному березі річки Йордан, який разом із сектором Газа є частиною територій, де палестинці давно прагнули створити державу.
Також Ізраїль проходить політичними потрясіннями, через політичні розбіжності щодо реформування судової системи. Своєю чергою Вашингтон працює над укладенням угоди, яка нормалізувала б відносини між Ізраїлем і Саудівською Аравією.
Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії закликало до «негайного припинення насильства між ізраїльтянами та палестинцями», повідомляє державне інформаційне агентство.
Ліванське угруповання Хезболла, яке підтримується Іраном, заявило, що операція стала "рішучою відповіддю на триваючу окупацію Ізраїлю та повідомленням тим, хто прагне нормалізації відносин із Ізраїлем".
Радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї привітав палестинських бойовиків з нападом.
- Голос Америки
Грузія, ЄС та США засуджують плани з розміщення бази ВМФ Росії в Абхазії
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала незаконним намір Росії створити військово-морську базу в Абхазії та закликала міжнародне співтовариство до “жорсткої реакції” та засудження “цієї відвертої провокації”.
Зурабішвілі вважає, що такий намір становить пряму загрозу для Грузії, її європейським прагненням та безпеці у Чорному морі.
Також речник ЄС із зовнішньої політики Петер Станьо висловив серйозну стурбованість Євросоюзу російськими планами щодо створення військово-морської бази в Абхазії.
“Російська військова присутність в Абхазії та Південній Осетії є незаконною, порушує суверенітет Грузії, міжнародне право та власні міжнародні зобов’язання, взяті Росією, включаючи угоду від 12 серпня 2008 року [укладену за посередництва ЄС, - ред.]”, – йдеться в офіційній заяві Станьо.
За його словами, якщо Росія продовжить реалізацію заявлених планів, то це посилить напруженість і загрожуватиме стабільності в регіоні.
У Сенаті США заявили, що плани Росії побудувати військово-морську базу в окупованій Абхазії є грубим порушенням суверенітету Грузії.
Комітет із закордонних справ Сенату запевнив, що завжди відкидатиме російську окупацію Абхазії та Південної Осетії, і буде підтримувати Грузію в реформах, необхідних для просування на її євроатлантичному шляху.
МЗС Грузії закликало Росію припинити незаконну окупацію регіонів Грузії, які є її невід'ємною частиною.
Раніше цього тижня про намір Росії побудувати військово-морську базу на території Грузії оголосив абхазький політик Аслан Бжанія в інтерв'ю російській газеті “Известия”.
За його словами, відповідну угоду між Росією та Абхазією вже підписано. Кремль відмовився підтвердити цю заяву, інформує видання Financial Times.
В Абхазії вже є російська військова база, розташована на північному заході Грузії на межі з Росією.
Бжанія днями зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і висловив підтримку війни Росії в Україні.
Міністерство оборони Великої Британії припустило, що у зв’язку з новими атаками України в окупованому Криму діяльність Чорноморського флоту Росії рухається на схід.
Місце імовірної нової бази в Абхазії розташовано за 500 км на південний схід від Новоросійська, уздовж узбережжя Чорного моря, пише видання BBC.
В інтерв'ю російській газеті Бжанія заявив, що Абхазія координуватиме свою зовнішню політику із зовнішньою політикою РФ, а також, що має намір приєднатися до "Союзної держави поряд з Росією та Білоруссю".
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