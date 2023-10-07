Президент Байден: США «непохитно віддані безпеці Ізраїлю»

У суботу палестинське ісламістське угруповання Хамас здійснило найбільший за останні роки напад на Ізраїль, у результаті якого загинуло щонайменше 100 людей. За твердженням угруповання, під час несподіваного нападу озброєних осіб, які перетнули Ізраїль, і шквалу ракет, випущених з Гази, воно взяло також десятки заручників.

Ізраїль заявив, що Хамас, який підтримує Іран, оголосив війну, оскільки його армія підтвердила бої з бойовиками в кількох ізраїльських містах і військових базах поблизу Гази. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв вжити заходів у відповідь.

"Наш ворог заплатить ціну, якої він досі не знав, - сказав він. – Це – війна і ми її виграємо".

Ізраїльська телекомпанія N12 News повідомила, що загинули щонайменше 100 ізраїльтян. Фотограф Reuters побачив кілька тіл, які лежали на вулицях південного міста Сдерот.

Ізраїльські військові заявили, що у відповідь завдали авіаударів по Газі, де, за словами свідків, чули сильні вибухи. До лікарень доставляли кількох убитих і поранених. Ізраїльські військові заявили, що військово-морські сили вбили десятки палестинських бойовиків, які намагалися проникнути в Ізраїль морем.

Заступник керівника Хамас Салех аль-Арурі повідомив телеканалу Al Jazeera, що угруповання тримає в полоні велику кількість ізраїльтян, у тому числі високопосадовців. Він сказав, що Хамас має достатньо полонених, щоб змусити Ізраїль звільнити всіх палестинців у своїх в'язницях.

Представники органів охорони здоров'я Гази заявили, що 198 палестинців загинули в результаті авіаударів, коли бомбардування велися вглибині міста Газа, утворюючи хмари чорного диму.

Хамас заявив, що причиною нападу стали те, що Ізраїль посилив напади на палестинців на Західному березі річки Йордан, в Єрусалимі та дії проти палестинців в ізраїльських в'язницях.

«Це день найбільшої битви за припинення останньої окупації на землі», — сказав військовий командир Хамасу Мохаммад Дейф, оголосивши про початок операції. У прямій трансляції в ЗМІ Хамас і закликав палестинців у всьому світі до боротьби.

Хамас виступає за знищення Ізраїлю.

Цей напад ознаменував безпрецедентне проникнення в Ізраїль невідомої кількості озброєних бойовиків Хамасу, які перетнули кордон Ізраїлю із сектора Газа. Це був найсильніший удар для Ізраїлю в конфлікті з палестинцями з часів терактів смертників під час Другої інтифади близько двох десятиліть тому.

У 2021 році Ізраїль і Хамас вели 10-денну війну. Кровопролиття сталося через день після того, як Ізраїль відзначив 50-ту річницю війни 1973 року, яка поставила країну на межу катастрофічної поразки в результаті раптової атаки Сирії та Єгипту.

«Ісламський джихад» приєднався до нападів

Бойове угруповання «Ісламський джихад» заявило, що приєдналося до атак і тримає в полоні кількох ізраїльських солдатів.

На відео Хамасу в його акаунті в Telegram видно, як його бійці витягують ізраїльських солдатів з танка.

Ізраїльські військові відмовилися від коментарів, заявивши, що розглянуть повідомлення про полонених ізраїльтян пізніше.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли про перестрілки між групами палестинських бойовиків і силами безпеки в містах на півдні Ізраїлю. Начальник ізраїльської поліції сказав, що на півдні Ізраїлю була "21 активна сцена".

У Газі люди кинулися купувати продукти в очікуванні, що конфлікт може потривати кілька днів. Деякі покинули свої домівки та попрямували до притулків.

Посланник ООН з мирних питань на Близькому Сході Тор Веннесланд засудив напади на Ізраїль, попередивши в заяві: «Це небезпечна прірва, і я закликаю всіх відійти від краю прірви».

Насильство також викликало критику з боку Вашингтона та інших західних столиць.

«Сполучені Штати однозначно засуджують неспровоковані напади терористів Хамасу на ізраїльських цивільних. Тероризм ніколи не можна виправдати», — заявила прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Адрієн Уотсон.

Іран привітав палестинських бойовиків з нападом

Ескалація відбувається на тлі зростання насильства між Ізраїлем і палестинськими бойовиками на Західному березі річки Йордан, який разом із сектором Газа є частиною територій, де палестинці давно прагнули створити державу.

Також Ізраїль проходить політичними потрясіннями, через політичні розбіжності щодо реформування судової системи. Своєю чергою Вашингтон працює над укладенням угоди, яка нормалізувала б відносини між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії закликало до «негайного припинення насильства між ізраїльтянами та палестинцями», повідомляє державне інформаційне агентство.

Ліванське угруповання Хезболла, яке підтримується Іраном, заявило, що операція стала "рішучою відповіддю на триваючу окупацію Ізраїлю та повідомленням тим, хто прагне нормалізації відносин із Ізраїлем".

Радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї привітав палестинських бойовиків з нападом.