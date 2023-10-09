Актуально
- Голос Америки
- Марія Ульяновська
Росія передала зброю "Хамасу" через приватні військові компанії — ГУР
За даними української розвідки, Російська Федерація передала трофейну зброю, захоплену в Україні, палестинському ісламістському рухові "Хамас", використовуючи свої приватні військові компанії.
Про це в коментарі Голосу Америки повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
“Використовуючи канали контрабандного постачання озброєння, саме Росія сьогодні є головним контрабандистом на світовому ринку озброєнь. І зокрема через канали пов'язані з так званими ПВК ця співпраця й передача і відбувалась”, — розповів Юсов.
“В нас є інформація, що частина захопленої в Україні трофейної зброї вже передана терористам-представникам "Хамасу" і з подальшим розгортанням цієї ІПСО [інформаційно-психологічної спеціальної операції — ред.] та висновком, що мовляв начебто Україна щось комусь продавала”, сказав представник ГУР.
Раніше конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Грін закликала перевірити серійні номери американської зброї, яку "Хамас" використав проти Ізраїлю, натякаючи, що вона надійшла з Афганістану та України.
Юсов називає припущення, що Україна комусь передавала зброю, фейками та провокацією. За інформацією ГУР, Росія та її агенти впливу розгорнули чергову інформаційну кампанію проти України, використовуючи терористичні атаки на Ізраїль.
“[Це робиться з метою — ред.] дискредитувати Україну в очах вільного світу, наших партнерів і союзників та зірвати або ускладнити надання подальшої військової допомоги”, — пояснив Юсов.
Він також наголосив, що Україна вдячна партнерам за військову допомогу і активно співпрацює з партнерами щодо звітності за усю військову співпрацю.
“Вся допомога Україні і все озброєння знаходиться під жорстким контролем з боку зокрема наших партнерів. Ми неодноразово доповідали про результати цього контролю і перевірок. Україна тут максимально прозора і максимально відкрита”, — додав Юсов.
Дивіться тут:
Всі новини дня
Яна Степаненко: “Зараз я ходжу і вже трішки бігаю”. Відео
“Зараз я ходжу і вже трішки бігаю”, каже Яна Степаненко. Після одного року і двох місяців реабілітації у США, родина Степаненків повернулася в Україну. 12-річні Яна та Ярослав з мамою Наталією оселилися у Львові. З ними зустрілися кореспонденти Голосу Америки.
- Голос Америки
Офіційні особи США: Іран “значною мірою причетний” до дій “Хамасу”
Іран є “значною мірою причетний” до дій організації “Хамас”, яка 7 жовтня вчинила напад на Ізраїль. Водночас наразі немає ознак прямої участі Ірану у безпосередньому нападі на Ізраїль. Про це у понеділок, 9 жовтня, заявив заступник радника США з питань національної безпеки Джонатан Файнер, якого цитує американське видання The Hill.
“З точки зору широкої співучасті, ми дуже чітко [бачимо] роль Ірану”, — заявив Файнер в інтерв’ю американській новинній мережі CBS. “Чого ми ще не бачили на цю мить, хоча ми продовжуємо спостерігати за цим дуже уважно, так це будь-якої прямої участі в безпосередніх атаках”.
Тим часом ізраїльські військові заявили, що доказів причетності Ірану до нападу "Хамасу" поки немає, повідомляє британське видання The Guardian. Іран своєю чергою теж заперечив причетність до нападу.
Також 9 жовтня американські посадовці підтвердили загибель щонайменше 9 американських громадян в результаті подій в Ізраїлі, повідомляє агентство Reuters. Декілька громадян США зникли безвісти.
"На цей момент ми можемо підтвердити смерть дев'яти громадян США", - заявив речник Держдепу Метью Міллер.
В результаті нападу “Хамасу” загинуло щонайменше 700 громадян Ізраїля, а десятки інших було викрадено, і деяких з них доправлено у Сектор Гази.
- Голос Америки
В ООН стурбовані відсутністю системи повернення депортованих Росією українських дітей
Управління ООН з прав людини висловило стурбованість відсутністю системи повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії з моменту повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє видання Reuters.
“Управління Верховного комісара ООН з прав людини залишається серйозно стурбованим тим, що не існує налагодженої системи повернення українських дітей, які були вивезені в інші регіони на окупованій Росією території або до Російської Федерації”, − наголосила заступниця Верховного комісара Нада Аль-Нашіф на Раді ООН з прав людини в Женеві.
Нада Аль-Нашіф також заявила, що “серед дітей, які повернулись до їх родин після того, як їх рідні поїхали забирати їх до Російської Федерації, деякі діти розказали, що стали свідками або зазнали психологічного чи фізичного насильства з боку російського педагогічного персоналу”.
Серед дітей, які повернулись до їх родин після того, як їх рідні поїхали забирати їх до Російської Федерації, деякі діти розказали, що стали свідками або зазнали психологічного чи фізичного насильства з боку російського педагогічного персоналузаступниця Верховного комісара Нада Аль-Нашіф
Українська влада заявляє, що вона ідентифікувала і перевірила інформацію про майже 20 000 дітей, які були примусово депортовані до Росії під час повномасштабної війни. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України. За деякими джерелами, цей показник може сягати 744 тисяч.
Депортація українських дітей до Росії – це воєнний злочин. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей із окупованих територій України до Росії. Наразі Україна репатріювала понад 400 дітей.
Голосу Америки генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що Україні бракує міжнародних механізмів, що допомагав би повертати українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії. "У нас є певний набір міжнародного законодавства для захисту українських дітей, але зараз цього недостатньо, щоб повернути їх додому", - відзначив він. Він пояснив, що притягнути до відповідальності винних за депортацію українських дітей – "не означає автоматично, що наших дітей повернуть додому", адже не існує механізму, який автоматично повертав би дітей в Україну з Росії.
Шестеро українських дітей, серед яких діти-сироти, котрим вдалося повернутися із територій, окупованих Росією, розповіли свої історії в Гаазі, де нідерландська неурядова організація Orphans Feeding Foundation за підтримки президента України Володимира Зеленського розпочала кампанію "Поверніть дітей в Україну". А прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан днями заявив, що хоче почути історії українських дітей під час засідань щодо притягнення до відповідальності винних у цих злочинах.
У вересні Палата громад канадського парламенту одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії й визнала це геноцидом і воєнним злочином.
Дивіться також: У США відпочили діти з України, батьки яких загинули або зникли безвісти на фронті. Відео
Форум