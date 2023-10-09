Росія передала зброю "Хамасу" через приватні військові компанії — ГУР

За даними української розвідки, Російська Федерація передала трофейну зброю, захоплену в Україні, палестинському ісламістському рухові "Хамас", використовуючи свої приватні військові компанії.

Про це в коментарі Голосу Америки повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

“Використовуючи канали контрабандного постачання озброєння, саме Росія сьогодні є головним контрабандистом на світовому ринку озброєнь. І зокрема через канали пов'язані з так званими ПВК ця співпраця й передача і відбувалась”, — розповів Юсов.

“В нас є інформація, що частина захопленої в Україні трофейної зброї вже передана терористам-представникам "Хамасу" і з подальшим розгортанням цієї ІПСО [інформаційно-психологічної спеціальної операції — ред.] та висновком, що мовляв начебто Україна щось комусь продавала”, сказав представник ГУР.

Раніше конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Грін закликала перевірити серійні номери американської зброї, яку "Хамас" використав проти Ізраїлю, натякаючи, що вона надійшла з Афганістану та України.

Юсов називає припущення, що Україна комусь передавала зброю, фейками та провокацією. За інформацією ГУР, Росія та її агенти впливу розгорнули чергову інформаційну кампанію проти України, використовуючи терористичні атаки на Ізраїль.

“[Це робиться з метою — ред.] дискредитувати Україну в очах вільного світу, наших партнерів і союзників та зірвати або ускладнити надання подальшої військової допомоги”, — пояснив Юсов.

Він також наголосив, що Україна вдячна партнерам за військову допомогу і активно співпрацює з партнерами щодо звітності за усю військову співпрацю.

“Вся допомога Україні і все озброєння знаходиться під жорстким контролем з боку зокрема наших партнерів. Ми неодноразово доповідали про результати цього контролю і перевірок. Україна тут максимально прозора і максимально відкрита”, — додав Юсов.

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