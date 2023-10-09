Офіційні особи США: Іран “значною мірою причетний” до дій “Хамасу”

Іран є “значною мірою причетний” до дій організації “Хамас”, яка 7 жовтня вчинила напад на Ізраїль. Водночас наразі немає ознак прямої участі Ірану у безпосередньому нападі на Ізраїль. Про це у понеділок, 9 жовтня, заявив заступник радника США з питань національної безпеки Джонатан Файнер, якого цитує американське видання The Hill.

“З точки зору широкої співучасті, ми дуже чітко [бачимо] роль Ірану”, — заявив Файнер в інтерв’ю американській новинній мережі CBS. “Чого ми ще не бачили на цю мить, хоча ми продовжуємо спостерігати за цим дуже уважно, так це будь-якої прямої участі в безпосередніх атаках”.

Тим часом ізраїльські військові заявили, що доказів причетності Ірану до нападу "Хамасу" поки немає, повідомляє британське видання The Guardian. Іран своєю чергою теж заперечив причетність до нападу.

Також 9 жовтня американські посадовці підтвердили загибель щонайменше 9 американських громадян в результаті подій в Ізраїлі, повідомляє агентство Reuters. Декілька громадян США зникли безвісти.

"На цей момент ми можемо підтвердити смерть дев'яти громадян США", - заявив речник Держдепу Метью Міллер.

В результаті нападу “Хамасу” загинуло щонайменше 700 громадян Ізраїля, а десятки інших було викрадено, і деяких з них доправлено у Сектор Гази.