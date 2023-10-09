Брифінг. Атака ХАМАС на Ізраїль: реакція Європи та США
Брифінг Голосу Америки – наживо. Що зараз відбувається в Ізраїлі? Як на це реагують в Європі та Сполучених Штатах? Чи вплине це на підтримку України? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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