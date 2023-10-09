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- Голос Америки
Держсекретар Блінкен провів розмови з колегами на Близькому Сході на тлі нападу “Хамасу” на Ізраїль
На тлі нападу терористичної організації “Хамас” на Ізраїль, державний секретар США Ентоні Блінкен 8 жовтня провів низку розмов зі своїми колегами з кількох держав регіону, в яких він “наголосив на непохитній зосередженості Сполучених Штатів на припиненні терористичних атак “Хамасу” та забезпеченні звільнення всіх заручників”, зазначено у повідомленні на вебсайті Держдепу.
Зокрема, відбулися розмови Блінкена з міністрами закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, Королівства Саудівська Аравія принцом Фейсалом бін Фарханом та Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Абдаллою бін Заїдом Аль-Нахайяном.
У розмовах Блінкен привітав і заохотив залученість цих країн до процесів врегулювання конфлікту.
Як вже повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден й інші американські офіційні особи засудили напад “Хамасу” й висловили “непохитну підтримку” Ізраїлю. Також конгресмени США закликали до негайних дій на підтримку Ізраїлю та якнайшвидшого обрання нового спікера Палити представників.
Своєю чергою, держсекретар США Блінкен заявив, що він не вважає напад “Хамасу” спробою скористатися фокусом заходу на війні в Україні.
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- Голос Америки
ООН глибоко стурбовано масовою роздачею Москвою паспортів на окупованих територіях України
Організація Об’єднаних Націй у понеділок висловила глибоку стурбованість «масовою роздачею» Москвою російських паспортів на території України, яку вона контролює, і відмовою в основних послугах людям, які від паспортів відмовляються, повідомляє агенство AFP.
«Через півтора роки після повномасштабного збройного нападу Російської Федерації на Україну ми продовжуємо бути свідками кричущих і безперервних порушень прав людини», – заявила заступник голови ООН з прав людини Нада Аль-Нашіф під час обговорення останньої доповіді УВКПЛ про права в Україні..
«Особи, які вирішили не приймати російські паспорти, опиняються в павутині відчуження, позбавлені доступу до основних державних послуг, таких як соціальне забезпечення та охорона здоров’я. Це також підвищує ризик свавільного затримання тих, хто чинить опір», – сказала вона.
Заступник верховного комісара ООН з прав людини заявила, що війна Росії проти України «продовжує розмивати основи гідності та людяності».
Нашіф сказала, що "катування залишаються жорстокою реальністю" для цивільних осіб і військовополонених, утримуваних Росією.
За її словами, ті, хто вижив, "описують жорстокість, яку важко уявити", включаючи ураження електричним струмом, сексуальне насильство та жорстоке побиття.
«Незліченну кількість затриманих також змушували вихваляти Російську Федерацію, вчити та співати російські пісні та зазнавали жорстоких побоїв за те, що вони не знали чи говорили українською», – сказав Нашіф.
Москва не зробила жодних помітних зусиль, щоб забезпечити відповідальність за порушення, скоєні її власними силами – і справді, новий закон «фактично амністує російських військовослужбовців за надто широкий спектр злочинів», сказала вона.
Як повідомляв раніше Голос Америки, у вересні Організація Conflict Observatory, за підтримки Державного Департаменту США опублікувала звіт в якому йдеться про насильницьку натуралізацію жителів окупованих Росією частин України.
У доповіді вказується, що ті, хто відмовляється від російського паспорта стикаються з обмеженим доступом до державних і соціальних послуг, зайнятості, правом власності на своє майно та навіть загрозою депортації.
У Держдепі США застерігли Росію від подальших насильницьких дій на окупованих територіях України та закликають не порушувати міжнародне право.
«Санкціоноване державою залякування не змінить фактів: кожен сантиметр території України є і залишиться Україною. Українці, які живуть під російською окупацією в Україні, є і залишатимуться – громадянами України» - заявив речник Держдепу Метью Міллер.
"Те саме зло", – Зеленський про ситуацію в Ізраїлі та Україні. Відео
"Тепер ізраїльтяни, ізраїльські журналісти, які були тут в Україні, які були в Бучі, бачать те саме зло, яке вони бачили там, куди приходила Росія. Те саме зло", – сказав президент України на сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Британська розвідка очікує на посилення звʼязків Росії та Ірану через війну в Україні
Партнерство Росії з Іраном зміцнилося впродовж останніх років, цей процес майже напевне прискорився через вторгнення Росії в Україну, відзначають аналітики розвідки Великої Британії 9 жовтня.
«Міжнародна ізоляція змусила Росію переорієнтувати свої зовнішньополітичні зусилля на раніше менш бажані партнерства, щоб отримати дипломатичну, економічну та військову підтримку. Іранська військова допомога російській кампанії в Україні включала сотні ударних безпілотних літальних апаратів і артилерійські боєприпаси. Іранські дрони стали ключовим елементом російської кампанії дальніх ударів по Україні. Ця домовленість тепер розширена, щоб включати складання та виробництво цих БПЛА за ліцензією на підприємстві в Росії», – констатують експерти.
За їхніми даними, активізувалися також російсько-іранські дипломатичні та економічні зв'язки.
«Взаємодія Росії з Іраном через багатонаціональні форуми майже напевно посилиться після нещодавнього вступу Ірану до Шанхайської організації співпраці та його запрошення приєднатися до економічного форуму БРІКС», – додають аналітики.
Нещодавно Тегеран заявив, що Росія інвестувала в Іран 2,76 мільярда доларів у 2022 – 2023 роках. Економічні зв’язки, швидше за все, поглибляться, оскільки Росія прагне пом’якшити міжнародні санкції.
Як повідомляв раніше Голос Америки, президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені 9 жовтня через відеозв'язок, сказав що напад ісламістського руху "Хамас" на Ізраїль, який був спрямований проти цивільних людей, не відрізняється від скоєного російськими окупантами в Україні. Він окремо згадав Іран, який відкидає свою причетність, але підтримує ісламістів, а також продає Росії свої ударні дрони, якими росіяни бомбардують українські міста.
Зеленський прирівняв убивства і викрадення цивільних в Ізраїлі до дій російських окупантів в Україні
Президент України Володимир Зеленський використав промову до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені 9 жовтня, щоб закликати до міжнародної єдності, аби зупинити тероризм разом з іншими проявами агресії і зла у світі.
Ізраїльські журналісти, які були в нас, в Україні, які були в Бучі, кажуть тепер, що вони бачили таке саме зло там, куди прийшла Росія.Володимир Зеленський
Володимир Зеленський сказав у зверненні через відеозв'язок, що напад ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль, який був спрямований проти цивільних людей, не відрізняється від скоєного російськими окупантами в Україні.
Український керівник промовляв до зібрання двохсот сімдесяти чотирьох парламентарів з тридцяти однієї країни НАТО, в той час увага світу прикута до подій на Близькому Сході.
Він наголосив, що нападники самі з вихвалянням поширювали зображення вулиць залитих кров’ю, розстріляних автомашин з людьми та відеозаписи викрадення заручників і знущань з цивільних.
«І самі ж ізраїльтяни, ізраїльські журналісти, які були в нас, в Україні, які були в Бучі, кажуть тепер, що вони бачили таке саме зло там, куди прийшла Росія. Однакове зло. І лише одна відмінність: там – терористична організація, яка вдарила по Ізраїлю, тут – терористична держава, яка вдарила по Україні. Декларовані наміри різні, але сутність одна. Ви це бачите. Бачите таку ж кров на вулицях. Такі ж розстріляні автівки цивільних. Такі ж тіла людей, що були закатовані», - сказав президент України.
Зеленський прирівняв викрадених цивільних ізраїльтян і зокрема дітей, переміщених в смугу Газа, до багатьох тисяч українських дітей, вивезених в Росію під час вторгнення в Україну.
Він окремо згадав Іран, який відкидає свою причетність, але підтримує ісламістів, а також продає Росії свої ударні дрони, якими росіяни бомбардують українські міста.
«Це зло може зайти лиш так далеко, як ми йому дозволимо. Наша згуртованість може і повинна зупинити це зло», - підкреслив Зеленський.
Президент України закликав притягти до відповідальності «терористів і тих, хто їм допомагає», а також до єдності міжнародної спільноти задля утвердження міжнародних законів.
«Ми маємо бути здатні пообіцяти нашим дітям, що ми будемо жити у світі, яким керуватиме не кров, яку проливає зло, а свобода, гарантована законом», - сказав він.
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