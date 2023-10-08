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Блінкен: напад «Хамасу» на Ізраїль не є спробою скористатися фокусом Заходу на Україні
Напад «Хамасу» на Ізраїль не є спробою скористатися фокусом Заходу на Україні, сказав в етері програми «Обличчам до нації» на каналі CBS державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Ні, я цього не бачу. Ми не бачимо. Ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Але зрозуміле одне: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами»,- сказав державний секретар.
Держдеп отримав повідомлення про загиблих та взятих у заручники американців і наразі перевіряє цю інформацію, сказав Блінкен. Останнє загострення викликає занепокоєння, що конфлікт може поширитися на сусідні країни або спровокувати прямий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який фінансує та постачає зброю «Хамасу».
На питання, чи просили Сполучені Штати не завдавати ударів по Ірану, Блінкен відповів: «Єдине, що ми сказали Ізраїлю, це те, що ми тут; ми вас підтримуємо; ми хочемо переконатися, що ви маєте необхідну підтримку; ми хочемо переконатися, що ви отримаєте необхідну допомогу». Блінкен заявив, що Ізраїль зосереджений цілком на Газі, на захисті своїх громадян.
В інтерв’ю ж на каналі NBC «Зустріч з пресою» держсекретар Блінкен запевнив, що події в Конгресі (звільнення спікера Кевіна Маккарті) не завадять США надати підтримку Ізраїлю.
«У розробці велика кількість допомоги. Ще за президента Обами ми підписали так званий меморандум про взаєморозуміння з Ізраїлем, який надає йому оборонну допомогу в розмірі 3,8 мільярда доларів на рік, і більша частина цього надається. Контракти просуваються. Ми з ними багато виробляємо спільно. Багато чого в планах», - сказав Блінкен.
Як раніше повідомляв Голос Америки, додаткова допомога США для армії Ізраїлю вже прямує до Ізраїлю, а найближчими днями буде надана додаткова підтримка, про це президент Джо Байден повідомив у розмові із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Як повідомляє Білий дім, американський глава "знову висловив глибоке співчуття всім зниклим безвісти, пораненим і вбитим і запевнив у повній підтримці уряду та народу Ізраїлю перед обличчям безпрецедентного та жахливого нападу терористів "Хамас"".
В інтервю на каналі CBS держсекретар Блінкен також повідомив, що мав телефонні розмови з колегами з Єгипту, Саудівської Аравії, Йорданії, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Лівану та багатьох європейських країни. Він також зазначив, що США бачать єдине рішення цього конфлікту – це рішення, яке гарантує створення двох держав, де як ізраїльтяни, так і палестинці мають рівні демократії, можливості та гідність.
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- Голос Америки
Байден і Сунак запевнили Ізраїль у непохитній підтримці в обороні від атак "Хамасу"
Додаткова допомога США для армії Ізраїлю вже прямує до Ізраїлю, а найближчими днями буде надана додаткова підтримка, про це президент Джо Байден повідомив у розмові із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Як повідомляє Білий дім, американський глава "знову висловив глибоке співчуття всім зниклим безвісти, пораненим і вбитим і запевнив у повній підтримці уряду та народу Ізраїлю перед обличчям безпрецедентного та жахливого нападу терористів "Хамас"".
Байден "підкреслив, що тероризму немає жодного виправдання, і всі країни повинні об'єднатися перед обличчям таких жорстоких звірств". Крім того, разом із Нетаньягу він обговорив "поточні зусилля, спрямовані на те, щоб жодні вороги Ізраїлю не вірили, що вони можуть або повинні шукати переваги в поточній ситуації".
У повній підтримці Ізраїлю запевнив і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він заявив: ""Хамас" і люди, які підтримують "Хамас", несуть повну відповідальність за цей жахливий терористичний акт, за вбивство мирних жителів і за викрадення невинних цивільних людей, включаючи дітей".
Сунак підкреслив, що Велика Британія і союзники "закликали всіх у регіоні не використовувати це як можливість для розпалювання насильства чи ненависті", а тим часом Лондон продовжуватиме надавати Ізраїлю всю необхідну підтримку.
Раніше Голос Америки повідомляв, що канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що ФРН "твердо й непохитно стоїть на боці Ізраїлю перед обличчям цієї жахливої атаки", пообіцяв підтримувати Єрусалим і посилити захист єврейських та ізраїльських установ у Німеччині.
Солідарність з Ізраїлем висловив і президент України Володимир Зеленський висловив солідарність України з Ізраїлем, відзначивши "співпрацю між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами в питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі", а також обговоривши "вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами".
Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що налаштований посилити дипломатичні зусилля для досягнення припинення вогню між ізраїльськими та палестинськими силами, але додав, що рішення про створення двох держав є єдиним способом досягти регіонального миру.
У неділю Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у закритому режимі щодо ситуації на Близькому Сході.
Ізраїльський уряд офіційно оголосив війну "Хамасу" у неділю після атаки палестинських бойовиків, внаслідок якої загинуло щонайменше 600 ізраїльтян і 370 палестинців.
У статті використано матеріали Reuters
Джо Байден: «США підтримують Ізраїль». Відео
«США підтримують Ізраїль. Ми ніколи не похитнемося у їхній підтримці», - заявив президент США Джо Байден.
- Голос Америки
Уряд Ізраїлю офіційно оголосив війну "Хамасу"
Ізраїльський уряд офіційно оголосив війну "Хамасу" у неділю, готуючи основу для масової відповіді проти ісламістського бойового угруповання.
У суботу після початку атаки бойовиків прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни. Натомість тепер оголошення війни було прийнято відповідно до статті 40 Основного закону Ізраїлю, повідомляє CNN.
Перед заявою в неділю Нетаньягу заявив, що Ізраїль "потужно помститься" за атаку палестинських бойовиків, внаслідок якої, як зараз повідомляється, загинуло 600 ізраїльтян і 370 палестинців.
Times of Israel пише про ще 100 викрадених ізраїльтян. В інтерв'ю CNN ізраїльська влада заявила, що серед заручників, захоплених бойовиками, є громадяни США, але не повідомив подробиць. Раніше держсекретар Ентоні Блінкен також сказав, що США "працюють понаднормово", щоб перевірити повідомлення про зниклих безвісти та загиблих внаслідок атаки американців.
Нетаньягу провів нині другу за два дні телефонну розмову із президентом США Джо Байденом, під час якої глава Білого дому знову наголосив про повну підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона. Напередодні Байден сказав, що ситуація в Ізраїлі - "це також страшна трагедія на людському рівні".
Також ізраїльський прем'єр говорив телефоном із лідерами Німеччини, Італії та Британії, а крім того - із президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомляє його офіс, Нетаньягу поінформував Київ про ситуацію в Ізраїлі та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу. "Володимир Зеленський висловив солідарність України з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуття у звʼязку численними жертвами", - йдеться у повідомленні.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що ФРН "твердо й непохитно стоїть на боці Ізраїлю перед обличчям цієї жахливої атаки", пообіцяв підтримувати Єрусалим і посилити захист єврейських та ізраїльських установ у Німеччині.
Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що налаштований посилити дипломатичні зусилля для досягнення припинення вогню між ізраїльськими та палестинськими силами, але додав, що рішення про створення двох держав є єдиним способом досягти регіонального миру.
Раніше Голос Америки повідомляв, що держсекретар Ентоні Блінкен заявив про те, що США можуть оголосити про додаткову допомогу Ізраїлю вже в неділю. Блінкен сказав, що вказівка президента Джо Байдена полягала в тому, щоб "переконатись, що ми надаємо Ізраїлю все, що йому потрібно зараз, щоб впоратися з нападами з боку "Хамас"".
"Хамас" почав атаку проти Ізраїлю на світанку в суботу з масованого ракетного обстрілу, прикриваючи ним проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази. У відповідь Єрусалим почав авіаудари по Газі.
Ознакою того, що конфлікт може поширитися за межі Гази, є те, що Ізраїль і підтримувана Іраном ліванська "Хезболла", що заявила про підтримку "Хамасу" обмінялися артилерійським і ракетним вогнем, а в Александрії у Єгипті було застрелено двох ізраїльських туристів разом із єгипетським гідом, пише Reuters.
У неділю Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у закритому режимі щодо ситуації на Близькому Сході.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Законодавці США закликають до негайних дій на підтримку Ізраїлю та якнайшвидшого обрання спікера
Голова комітету із закордонних справ Палати представників конгресмен-республіканець Майк Маккол закликав Конгрес прийняти резолюцію про підтримку Ізраїлю та засудження «Хамасу» ще до обрання нового спікера Палати представників, попереджаючи, що блокування роботи Конгресу «буде небезпечним сигналом для супротивників Америки».
«Я думаю, що ми не можемо чекати. Ми повинні надіслати це повідомлення якнайшвидше», — сказав Маккол під час інтерв’ю «Стан держави» на CNN. Він додав, що за реакцією США спостерігають лідери Китаю та Ірану.
Маккол сказав, що провідний демократ в його комітету Грегорі Мікс з Нью-Йорка працює над резолюцією після нищівних нападів екстремістського угруповання на південний кордон Ізраїлю і має намір представити її на голосування «одноголосною згодою», незалежно від наявності спікера.
Заклик Маккола прозвучав на тлі зростального нетерпіння в обох палатах та в обох партіях висловити солідарність з Ізраїлем, найважливішим партнером Америки на Близькому Сході.
Своєю чергою демократи в Сенаті наполягають на швидкому затвердженні Джека Лью на посаді посла в Ізраїлі, що залишається вакантною. Як повідомляє видання Politico, деякі республіканці в Палаті представників розглядають довгострокову спробу повторно призначити Кевіна Маккарті спікером через занепокоєння, що ще одна затяжна боротьба за посаду спікера затримає дії щодо допомоги Ізраїлю.
«Як на це дивиться аятола (Ірану - ред.), знаючи, що ми не можемо нормально функціонувати? І я думаю, що це надсилає жахливе повідомлення», – сказав Маккол у неділю, закликавши до обрання спікера вже цього тижня.
У неділю лідер демократичної меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс закликав республіканців у Палаті представників припинити «громадянську війну», щоб цей орган міг відповісти на насильницький напад в Ізраїлі.
«Я сподіваюся, що наші колеги-республіканці зберуться, зможуть зупинитися на кандидатурі спікера, який міг би отримати 217 голосів, і що ми зможемо просунутися вперед, щоб виконати справу американського народу, як у тому, що стосується наших внутрішніх потреб — розв'язувати проблеми від імені американського народу, а також з міркувань нашої національної безпеки з точки зору того, щоб бути поруч з Ізраїлем, бути поруч з українським народом, бути поруч із нашими союзниками в усьому вільному світі», – сказав Джеффріс у неділю в програмі CNN «Стан держави».
Як раніше повідомляв Голос Америки, Сенатор-демократ Бен Кардін повідомив про підготовку законопроєкту, який би забезпечив Ізраїль інструментами, необхідними для самооборони.
«Як раніше сказав президент Байден, Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем, підтримуючи його право захищатися від тероризму та робити все необхідне найближчими днями й тижнями, щоб захистити свій народ. Я оплакую втрату невинних. Я молюся за тих, кого викрали зі своїх домівок, і за тих, хто продовжує перебувати в небезпеці», - йдеться в заяві Кардіна.
В суботу президент США Джо Байден запевнив Ізраїль у підтримці США та заявив про «свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю». Про це Байден повідомив після телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
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