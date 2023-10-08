Блінкен: напад «Хамасу» на Ізраїль не є спробою скористатися фокусом Заходу на Україні

Напад «Хамасу» на Ізраїль не є спробою скористатися фокусом Заходу на Україні, сказав в етері програми «Обличчам до нації» на каналі CBS державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Ні, я цього не бачу. Ми не бачимо. Ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Але зрозуміле одне: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами»,- сказав державний секретар.

Держдеп отримав повідомлення про загиблих та взятих у заручники американців і наразі перевіряє цю інформацію, сказав Блінкен. Останнє загострення викликає занепокоєння, що конфлікт може поширитися на сусідні країни або спровокувати прямий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який фінансує та постачає зброю «Хамасу».

На питання, чи просили Сполучені Штати не завдавати ударів по Ірану, Блінкен відповів: «Єдине, що ми сказали Ізраїлю, це те, що ми тут; ми вас підтримуємо; ми хочемо переконатися, що ви маєте необхідну підтримку; ми хочемо переконатися, що ви отримаєте необхідну допомогу». Блінкен заявив, що Ізраїль зосереджений цілком на Газі, на захисті своїх громадян.

В інтерв’ю ж на каналі NBC «Зустріч з пресою» держсекретар Блінкен запевнив, що події в Конгресі (звільнення спікера Кевіна Маккарті) не завадять США надати підтримку Ізраїлю.

«У розробці велика кількість допомоги. Ще за президента Обами ми підписали так званий меморандум про взаєморозуміння з Ізраїлем, який надає йому оборонну допомогу в розмірі 3,8 мільярда доларів на рік, і більша частина цього надається. Контракти просуваються. Ми з ними багато виробляємо спільно. Багато чого в планах», - сказав Блінкен.

Як раніше повідомляв Голос Америки, додаткова допомога США для армії Ізраїлю вже прямує до Ізраїлю, а найближчими днями буде надана додаткова підтримка, про це президент Джо Байден повідомив у розмові із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Як повідомляє Білий дім, американський глава "знову висловив глибоке співчуття всім зниклим безвісти, пораненим і вбитим і запевнив у повній підтримці уряду та народу Ізраїлю перед обличчям безпрецедентного та жахливого нападу терористів "Хамас"".

В інтервю на каналі CBS держсекретар Блінкен також повідомив, що мав телефонні розмови з колегами з Єгипту, Саудівської Аравії, Йорданії, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Лівану та багатьох європейських країни. Він також зазначив, що США бачать єдине рішення цього конфлікту – це рішення, яке гарантує створення двох держав, де як ізраїльтяни, так і палестинці мають рівні демократії, можливості та гідність.