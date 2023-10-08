Законодавці США закликають до негайних дій на підтримку Ізраїлю та якнайшвидшого обрання спікера

Голова комітету із закордонних справ Палати представників конгресмен-республіканець Майк Маккол закликав Конгрес прийняти резолюцію про підтримку Ізраїлю та засудження «Хамасу» ще до обрання нового спікера Палати представників, попереджаючи, що блокування роботи Конгресу «буде небезпечним сигналом для супротивників Америки».

«Я думаю, що ми не можемо чекати. Ми повинні надіслати це повідомлення якнайшвидше», — сказав Маккол під час інтерв’ю «Стан держави» на CNN. Він додав, що за реакцією США спостерігають лідери Китаю та Ірану.

Маккол сказав, що провідний демократ в його комітету Грегорі Мікс з Нью-Йорка працює над резолюцією після нищівних нападів екстремістського угруповання на південний кордон Ізраїлю і має намір представити її на голосування «одноголосною згодою», незалежно від наявності спікера.

Заклик Маккола прозвучав на тлі зростального нетерпіння в обох палатах та в обох партіях висловити солідарність з Ізраїлем, найважливішим партнером Америки на Близькому Сході.

Своєю чергою демократи в Сенаті наполягають на швидкому затвердженні Джека Лью на посаді посла в Ізраїлі, що залишається вакантною. Як повідомляє видання Politico, деякі республіканці в Палаті представників розглядають довгострокову спробу повторно призначити Кевіна Маккарті спікером через занепокоєння, що ще одна затяжна боротьба за посаду спікера затримає дії щодо допомоги Ізраїлю.

«Як на це дивиться аятола (Ірану - ред.), знаючи, що ми не можемо нормально функціонувати? І я думаю, що це надсилає жахливе повідомлення», – сказав Маккол у неділю, закликавши до обрання спікера вже цього тижня.

У неділю лідер демократичної меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс закликав республіканців у Палаті представників припинити «громадянську війну», щоб цей орган міг відповісти на насильницький напад в Ізраїлі.

«Я сподіваюся, що наші колеги-республіканці зберуться, зможуть зупинитися на кандидатурі спікера, який міг би отримати 217 голосів, і що ми зможемо просунутися вперед, щоб виконати справу американського народу, як у тому, що стосується наших внутрішніх потреб — розв'язувати проблеми від імені американського народу, а також з міркувань нашої національної безпеки з точки зору того, щоб бути поруч з Ізраїлем, бути поруч з українським народом, бути поруч із нашими союзниками в усьому вільному світі», – сказав Джеффріс у неділю в програмі CNN «Стан держави».

Як раніше повідомляв Голос Америки, Сенатор-демократ Бен Кардін повідомив про підготовку законопроєкту, який би забезпечив Ізраїль інструментами, необхідними для самооборони.

«Як раніше сказав президент Байден, Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем, підтримуючи його право захищатися від тероризму та робити все необхідне найближчими днями й тижнями, щоб захистити свій народ. Я оплакую втрату невинних. Я молюся за тих, кого викрали зі своїх домівок, і за тих, хто продовжує перебувати в небезпеці», - йдеться в заяві Кардіна.

В суботу президент США Джо Байден запевнив Ізраїль у підтримці США та заявив про «свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю». Про це Байден повідомив після телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.