Актуально
- Голос Америки
Блінкен: Додаткова допомога США Ізраїлю може надійти вже в неділю
США можуть оголосити про додаткову допомогу Ізраїлю вже сьогодні, заявив держсекретар Ентоні Блінкен в ефірі програми «Стан держави» на каналі CNN.
«Ми розглядаємо конкретні додаткові запити, які подали ізраїльтяни. Я думаю, ви, ймовірно, почуєте більше про це пізніше сьогодні», — сказав Блінкен.
Блінкен сказав, що вказівка президента Джо Байдена полягала в тому, щоб «переконатись, що ми надаємо Ізраїлю все, що йому потрібно зараз, щоб впоратися з нападами з боку «Хамас»».
«Коли я сьогодні вранці розмовляв з прем’єр-міністром Нетаньяху, я сказав йому, що Сполучені Штати підтримують народ Ізраїлю перед обличчям цих терористичних нападів. Ізраїль має право захищати себе та свій народ, крапка», – сказав він.
Блінкен також сказав, що США «працюють понаднормово», щоб перевірити повідомлення про зниклих безвісти та загиблих внаслідок атаки американців.
«У нас є повідомлення, що кілька американців були вбиті. Ми працюємо понаднормово, щоб перевірити це. Водночас є повідомлення про зниклих безвісти американців, і знову ж таки ми працюємо над перевіркою цих повідомлень», – сказав Блінкен.
Як повідомляв раніше Голос Америки, президент США Джо Байден запевнив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у «непохитній відданості безпеці Ізраїлю».
«Це також страшна трагедія на людському рівні. Це завдає шкоди невинним людям - ми бачимо життя, які були зламані цим, сім’ї, роз'єднані. Це розриває серце», - сказав в спеціальному зверненні Байден.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що Сенатор-демократ Бен Кардін повідомив про підготовку законопроєкту, який би забезпечив Ізраїль інструментами, необхідними для самооборони.
«Як раніше сказав президент Байден, Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем, підтримуючи його право захищатися від тероризму та робити все необхідне найближчими днями й тижнями, щоб захистити свій народ. Я оплакую втрату невинних. Я молюся за тих, кого викрали зі своїх домівок, і за тих, хто продовжує перебувати в небезпеці», - йдеться в заяві Кардіна, розміщеній на сайті Комітету Сенату з міжнародних відносин.
«Хамас» почав атаку проти Ізраїлю на світанку в суботу з масованого ракетного обстрілу, прикриваючи ним проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази. 8 жовтня зіткнення продовжились. Зараз відомо про близько 600 загиблих ізраїльтян.
Всі новини дня
Росія хоче повернутись до Ради ООН з прав людини
Росія домагається переобрання до головного правозахисного органу ООН - Ради з прав людини - наступного тижня. Експерти кажуть, що розглядають це як вирішальний тест для зусиль Заходу утримати Москву в дипломатичній ізоляції через її повномасштабне вторгнення в Україну.
Торік у квітні Генеральна Асамблея ООН зібрала необхідну більшість у дві третини голосів, щоб усунути Росію з Ради. В той час українським силам оборони вдалось звільнити Бучу й викрити масштабні звірства проти цивільних. Росія відкинула звинувачення.
Але на тлі ознак "втоми" від війни Кремля в Україні деякі дипломати кажуть, що Росія має достатні шанси повернутись Ради з прав людини під час таємного голосування у вівторок.
"Я думаю, що існує втома від України. А по-друге, багато людей не хочуть, щоб в органах ООН домінували голоси Заходу", - сказав Reuters азійський дипломат на умовах анонімності. "Я не бачу причин, чому Росія не повинна бути в раді, - також розповів Reuters африканський дипломат. - Можливо, через українську війну, але Росію все одно слід враховувати. Вона зробила великий внесок".
Москва активно агітує голоси африканських, азійських та інших незахідних країн у Генеральній Асамблеї ООН.
Представники країн, що виступають рішуче проти дій Росії, кажуть, що її переобрання до Ради у Женеві може підірвати до неї довіру як до одного з найбільш ефективних органів ООН.
За два місця від країн Східної Європи у Раді ООН з прав людини Росія змагатиметься з Болгарією та Албанією. Кожному з кандидатів потрібна більшість - принаймні 97 голосів - щоб отримати там трирічний термін, починаючи з 1 січня.
"Є ймовірність, що країни ООН, які хочуть уникнути відкритої підтримки Росії, цього разу допоможуть Москві", - сказав Річард Гован з Міжнародної кризової групи. Він додав, що західні країни здатні визначити, як проголосували держави, тому він вважає, "що заявка Росії все ще може провалитися".
Рада ООН з прав людини не має юридично зобов'язувальних повноважень. На відміну від Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, де Росія є одним із п'яти постійних членів із правом вето, жоден із 47 представників Ради з прав людини не має права вето.
При цьому цей орган ООН може дати повноваження щодо проведення розслідувань для документування зловживань, які іноді становили основу для переслідування воєнних злочинців. У березні минулого року Рада почала розслідування війни в Україні та звинуватила російські сили в порушеннях, які можуть вважатися злочинами проти людяності.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі назвав спроби переобрання Москви "фарсом". Посол України в ООН у Женеві Євгенія Філіпенко назвала це "незрозумілим і абсурдним".
Хоча в минулому до Ради обирали країни, які також ймовірно порушували права людини, спостерігачі кажуть, що ніколи за 17-річну історію цього органу ООН держава, яку так широко звинувачують у кричущих злочинах, як Росія, не отримувала права голосу.
Західні країни також нагадують, що президента Росії Володимира Путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд за звинуваченнями у воєнних злочинах в Україні.
"Це, очевидно, було б катастрофічним для довіри до Ради, але також і для довіри до ООН в очах людей - особливо жертв - у всьому світі", - сказав Reuters Марк Лімон, виконавчий директор Universal Rights Group.
- Голос Америки
ISW: Росія використовує атаки "Хамасу" в Ізраїлі для зменшення уваги Заходу до України
Кремль уже використовує і, ймовірно, продовжить використовувати атаки "Хамасу" в Ізраїлі для просування кількох інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США та Заходу до України, пише американський аналітичний центр Інституті вивчення війни (ISW).
Зокрема Москва звинувачує Захід у нехтуванні конфліктами на Близькому Сході заради підтримки України, заявляючи, що міжнародна спільнота припинить звертати увагу на Україну. МЗС Росії непрямо звинуватило Захід у ситуації через начебто блокування спільних зусиль в регіоні з боку Росії, США, ЄС та ООН. При цьому російські пропагандисти прямо кажуть, що Росія виграє від ескалації, оскільки відвертає увагу світу від України.
В ISW відзначають, що ці наративи Кремля націлені на західну аудиторію, щоб прагнути розколоти військову підтримку України і деморалізувати українське суспільство.
Ситуація в Ізраїлі йде на користь Росії, заявив в інтерв'ю Polsat News президент Польщі Анджей Дуда: "Це, безумовно, вигідно Росії та російській агресії проти України. Це відвертає увагу світу... Але перш за все я боюся, що це, на жаль, спричинить подальший міграційний тиск на Європу".
Напередодні Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден запевнив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у "непохитній відданості безпеці Ізраїлю".
"Це також страшна трагедія на людському рівні. Це завдає шкоди невинним людям - ми бачимо життя, які були зламані цим, сім’ї, роз'єднані. Це розриває серце", - сказав в спеціальному зверненні Байден.
"Безпрецедентний масштаб і жорстокість нападів "Хамасу" на територію Ізраїлю" телефоном обговорили й державний секретар Ентоні Блінкен із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні, міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі та Високим представником ЄС із закордонних справ Жозепом Борреллем, повідомляє Держдеп. Блінкен підкреслив підтримку Сполученими Штатами права Ізраїлю захищати себе та закликав країни ЄС продовжувати співпрацю.
"Хамас" почав атаку проти Ізраїлю на світанку в суботу з масованого ракетного обстрілу, прикриваючи ним проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази. 8 жовтня зіткнення продовжились. Відомо про близько 500 загиблих ізраїльтян і палестинців.
Нині МЗС України повідомило про загибель двох українських громадянок в Ізраїлі. "Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. І дуже важливо, щоб увесь світ обʼєднано та принципово реагував на терор", - підкреслив у зверненні президент України Володимир Зеленський.
У неділю конфлікт розширився: ізраїльські військові здійснили артилерійські удари по Лівану у відповідь на мінометні бомби з Лівану по північному Ізраїлю.
- Голос Америки
У Сенаті готують новий законопроєкт про допомогу Ізраїлю
Сенатор-демократ Бен Кардін повідомив про підготовку законопроєкту, який би забезпечив Ізраїль інструментами, необхідними для самооборони.
«Як раніше сказав президент Байден, Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем, підтримуючи його право захищатися від тероризму та робити все необхідне найближчими днями й тижнями, щоб захистити свій народ. Я оплакую втрату невинних. Я молюся за тих, кого викрали зі своїх домівок, і за тих, хто продовжує перебувати в небезпеці», - йдеться в заяві Кардіна, розміщеній на сайті Комітету Сенату з міжнародних відносин.
Кардін, голова Комітету Сенату з міжнародних відносин, заявив, що найближчими днями й тижнями уряд Сполучених Штатів і Конгрес зобов’язані запропонувати допомогу, яка була основою американсько-ізраїльських відносин з моменту їх заснування.
«Я маю намір за першої ж можливості просунути законодавство, яке буде зосереджено на забезпеченні Ізраїлю тим, що йому потрібно для захисту. Це включає поповнення протиракетної оборони для Iron Dome, яка забезпечує постійну доступність перехоплювачів. Я також закликаю розглянути додаткове фінансування для оборони Ізраїлю, оскільки він бореться з наслідками цього терористичного нападу. Нарешті, я планую очолити резолюцію, яка посилить нашу відданість відносинам США та Ізраїлю», - йдеться в заяві сенатора Кардіна.
Кардін також наголосив на важливості присутності в Ізраїлі посла США і закликав Сенат затвердити на цій посаді Джейкоба Лью.
Як раніше повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден запевнив Ізраїль у підтримці США та заявив про «свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю». Про це Байден повідомив після телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Прем’єр-міністр Нетаньягу за підсумками розмови з президентом Байденом висловив впевненість, що «Ізраїль переможе» у війні проти «Хамасу» після того, як бойовики здійснили раптове вторгнення, повідомили в офісі прем’єр-міністра Ізраїлю.
- Голос Америки
Посолка США: українські кораблі у Босфорі везуть зерно. Британська розвідка заявляє про загрозу російських мін
Посолка США в Україні Бріджит Брінк привітала той факт, що український гуманітарний коридор працює і попри виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, і по ньому можна доставляти українське зерно до країн, які його потребують.
Американська дипломатка поінформувала, що протоці Босфор перебувають ще 2 судна, які везуть українське зерно на міжнародні ринки.
“Український гуманітарний коридор постачає продовольство країнам, які його потребують в умовах цинічного виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи”, – прокоментувала Брінк у мережі Х (колишня Twitter).
Тим часом президент Литви Гітанас Науседа закликав прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького до “активнішої співпраці у справі надання допомоги Україні в експорті зерна”.
Про це пише видання LRT, цитуючи розмову двох політиків на європейському саміті в Іспанії. Вони також обговорили експорт зерна через порти Балтійського моря.
Литовський президент наголосив, що більш активне використання експорту через порти Балтійського моря зробило б “істотний внесок у розв'язання світової продовольчої кризи, спричиненої війною Росії”.
За його словами, для прискорення експорту зерна необхідно усунути перешкоди в транспортній інфраструктурі та збільшити пропускну здатність портів Балтійського моря.
Раніше міністри сільського господарства Литви, Польщі та України домовилися про те, що українське зерно, яке йде транзитом через Польщу до третіх країн, оглядатимуть у Клайпедському порту, а не на українсько-польському кордоні.
Як повідомляв Голос Америки, так званий Балтійський шлях включає 5 морських портів країн Балтії, зокрема, це Таллінн, Рига, Вентспілс, Лієпая та Клайпеда.
Тим часом Україна самостійно забезпечує роботу гуманітарного зернового коридору, за яким іноземні судна заходять в її порти для завантаження і вивозу зерна, призначеного для ранків Африки та Азії.
Охороняти зернові шляхи зобов’язалася також Німеччина – за інформацією Bloomberg, країна надішле системи протиповітряної оборони IRIS-T для їх захисту, зокрема, у напрямку до Румунії на півдні України.
А Велика Британія заявляє, що Росія може використати морські міни для ураження цивільних суден у Чорному морі, як везуть на експорт українське зерно.
“[Президент РФ Володимир] Путін перешкоджає доставці їжі до найбільш незахищених верств населення світу. Світ це бачить”, – написав у мережі Х міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.
“З моменту виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія використовує свою найціннішу зброю, яку вона націлила в українське сільське господарство заради того, щоб завдати шкоди світовим продовольчим ринкам. Знищено 280 тис. тонн зерна”, – пише Міноборони Великої Британії.
"Росія знищує продовольство, Литва його доставляє", -- написав про коридор для транзиту українського зерна до балтійських портів міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
Оглядач каналу CNN пише, що Росія використовує "тиху зброю" експорту зерна, щоб послабити Україну та шантажувати Захід для щодо зняття експортних обмежень та інших санкцій.
СNN цитує експрезидента Росії Дмитра Медведєва, котрий написав у Телеграмі: "Наше продовольство – наша тиха зброя. Тиха, але грізна".
За даними видання, незважаючи на західні санкції, частка Росії на світовому ринку пшениці різко зросла після її повномасштабного вторгнення в Україну.
Згідно з даними S&P Global, очікується експорт 47,2 мільйона тонн пшениці у поточному сезоні. Це становитиме 22,5% світового експорту пшениці. Два роки тому Росія експортувала 32,6 млн тонн, тобто займала 16% ринку.
У той же період частка України в світовому експорті пшениці скоротилася з 9% до очікуваного рівня трохи більше 6% для цього сезону.
"Слова та дії Москви свідчать про рішучість позбавити Україну її позиції як одного з найбільших світових експортерів пшениці, обмежуючи її економіку та, як наслідок, її потенціал для ведення війни", -- пише CNN.
Форум