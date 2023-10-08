Блінкен: Додаткова допомога США Ізраїлю може надійти вже в неділю

США можуть оголосити про додаткову допомогу Ізраїлю вже сьогодні, заявив держсекретар Ентоні Блінкен в ефірі програми «Стан держави» на каналі CNN.

«Ми розглядаємо конкретні додаткові запити, які подали ізраїльтяни. Я думаю, ви, ймовірно, почуєте більше про це пізніше сьогодні», — сказав Блінкен.

Блінкен сказав, що вказівка президента Джо Байдена полягала в тому, щоб «переконатись, що ми надаємо Ізраїлю все, що йому потрібно зараз, щоб впоратися з нападами з боку «Хамас»».

«Коли я сьогодні вранці розмовляв з прем’єр-міністром Нетаньяху, я сказав йому, що Сполучені Штати підтримують народ Ізраїлю перед обличчям цих терористичних нападів. Ізраїль має право захищати себе та свій народ, крапка», – сказав він.

Блінкен також сказав, що США «працюють понаднормово», щоб перевірити повідомлення про зниклих безвісти та загиблих внаслідок атаки американців.

«У нас є повідомлення, що кілька американців були вбиті. Ми працюємо понаднормово, щоб перевірити це. Водночас є повідомлення про зниклих безвісти американців, і знову ж таки ми працюємо над перевіркою цих повідомлень», – сказав Блінкен.

Як повідомляв раніше Голос Америки, президент США Джо Байден запевнив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у «непохитній відданості безпеці Ізраїлю».

«Це також страшна трагедія на людському рівні. Це завдає шкоди невинним людям - ми бачимо життя, які були зламані цим, сім’ї, роз'єднані. Це розриває серце», - сказав в спеціальному зверненні Байден.

Напередодні Голос Америки повідомляв, що Сенатор-демократ Бен Кардін повідомив про підготовку законопроєкту, який би забезпечив Ізраїль інструментами, необхідними для самооборони.

«Як раніше сказав президент Байден, Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем, підтримуючи його право захищатися від тероризму та робити все необхідне найближчими днями й тижнями, щоб захистити свій народ. Я оплакую втрату невинних. Я молюся за тих, кого викрали зі своїх домівок, і за тих, хто продовжує перебувати в небезпеці», - йдеться в заяві Кардіна, розміщеній на сайті Комітету Сенату з міжнародних відносин.

«Хамас» почав атаку проти Ізраїлю на світанку в суботу з масованого ракетного обстрілу, прикриваючи ним проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази. 8 жовтня зіткнення продовжились. Зараз відомо про близько 600 загиблих ізраїльтян.