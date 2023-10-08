Байден і Сунак запевнили Ізраїль у непохитній підтримці в обороні від атак "Хамасу"

Додаткова допомога США для армії Ізраїлю вже прямує до Ізраїлю, а найближчими днями буде надана додаткова підтримка, про це президент Джо Байден повідомив у розмові із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Як повідомляє Білий дім, американський глава "знову висловив глибоке співчуття всім зниклим безвісти, пораненим і вбитим і запевнив у повній підтримці уряду та народу Ізраїлю перед обличчям безпрецедентного та жахливого нападу терористів "Хамас"".

Байден "підкреслив, що тероризму немає жодного виправдання, і всі країни повинні об'єднатися перед обличчям таких жорстоких звірств". Крім того, разом із Нетаньягу він обговорив "поточні зусилля, спрямовані на те, щоб жодні вороги Ізраїлю не вірили, що вони можуть або повинні шукати переваги в поточній ситуації".

У повній підтримці Ізраїлю запевнив і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він заявив: ""Хамас" і люди, які підтримують "Хамас", несуть повну відповідальність за цей жахливий терористичний акт, за вбивство мирних жителів і за викрадення невинних цивільних людей, включаючи дітей".

Сунак підкреслив, що Велика Британія і союзники "закликали всіх у регіоні не використовувати це як можливість для розпалювання насильства чи ненависті", а тим часом Лондон продовжуватиме надавати Ізраїлю всю необхідну підтримку.

Раніше Голос Америки повідомляв, що канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що ФРН "твердо й непохитно стоїть на боці Ізраїлю перед обличчям цієї жахливої атаки", пообіцяв підтримувати Єрусалим і посилити захист єврейських та ізраїльських установ у Німеччині.

Солідарність з Ізраїлем висловив і президент України Володимир Зеленський висловив солідарність України з Ізраїлем, відзначивши "співпрацю між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами в питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі", а також обговоривши "вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами".

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що налаштований посилити дипломатичні зусилля для досягнення припинення вогню між ізраїльськими та палестинськими силами, але додав, що рішення про створення двох держав є єдиним способом досягти регіонального миру.

У неділю Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у закритому режимі щодо ситуації на Близькому Сході.

Ізраїльський уряд офіційно оголосив війну "Хамасу" у неділю після атаки палестинських бойовиків, внаслідок якої загинуло щонайменше 600 ізраїльтян і 370 палестинців.

У статті використано матеріали Reuters