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Уряд Ізраїлю офіційно оголосив війну "Хамасу"
Ізраїльський уряд офіційно оголосив війну "Хамасу" у неділю, готуючи основу для масової відповіді проти ісламістського бойового угруповання.
У суботу після початку атаки бойовиків прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни. Натомість тепер оголошення війни було прийнято відповідно до статті 40 Основного закону Ізраїлю, повідомляє CNN.
Перед заявою в неділю Нетаньягу заявив, що Ізраїль "потужно помститься" за атаку палестинських бойовиків, внаслідок якої, як зараз повідомляється, загинуло 600 ізраїльтян і 370 палестинців.
Times of Israel пише про ще 100 викрадених ізраїльтян. В інтерв'ю CNN ізраїльська влада заявила, що серед заручників, захоплених бойовиками, є громадяни США, але не повідомив подробиць. Раніше держсекретар Ентоні Блінкен також сказав, що США "працюють понаднормово", щоб перевірити повідомлення про зниклих безвісти та загиблих внаслідок атаки американців.
Нетаньягу провів нині другу за два дні телефонну розмову із президентом США Джо Байденом, під час якої глава Білого дому знову наголосив про повну підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона. Напередодні Байден сказав, що ситуація в Ізраїлі - "це також страшна трагедія на людському рівні".
Також ізраїльський прем'єр говорив телефоном із лідерами Німеччини, Італії та Британії, а крім того - із президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомляє його офіс, Нетаньягу поінформував Київ про ситуацію в Ізраїлі та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу. "Володимир Зеленський висловив солідарність України з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуття у звʼязку численними жертвами", - йдеться у повідомленні.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що ФРН "твердо й непохитно стоїть на боці Ізраїлю перед обличчям цієї жахливої атаки", пообіцяв підтримувати Єрусалим і посилити захист єврейських та ізраїльських установ у Німеччині.
Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що налаштований посилити дипломатичні зусилля для досягнення припинення вогню між ізраїльськими та палестинськими силами, але додав, що рішення про створення двох держав є єдиним способом досягти регіонального миру.
Раніше Голос Америки повідомляв, що держсекретар Ентоні Блінкен заявив про те, що США можуть оголосити про додаткову допомогу Ізраїлю вже в неділю. Блінкен сказав, що вказівка президента Джо Байдена полягала в тому, щоб "переконатись, що ми надаємо Ізраїлю все, що йому потрібно зараз, щоб впоратися з нападами з боку "Хамас"".
"Хамас" почав атаку проти Ізраїлю на світанку в суботу з масованого ракетного обстрілу, прикриваючи ним проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази. У відповідь Єрусалим почав авіаудари по Газі.
Ознакою того, що конфлікт може поширитися за межі Гази, є те, що Ізраїль і підтримувана Іраном ліванська "Хезболла", що заявила про підтримку "Хамасу" обмінялися артилерійським і ракетним вогнем, а в Александрії у Єгипті було застрелено двох ізраїльських туристів разом із єгипетським гідом, пише Reuters.
У неділю Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у закритому режимі щодо ситуації на Близькому Сході.
У статті використано матеріали Reuters
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Джо Байден: «США підтримують Ізраїль». Відео
«США підтримують Ізраїль. Ми ніколи не похитнемося у їхній підтримці», - заявив президент США Джо Байден.
- Голос Америки
Законодавці США закликають до негайних дій на підтримку Ізраїлю та якнайшвидшого обрання спікера
Голова комітету із закордонних справ Палати представників конгресмен-республіканець Майк Маккол закликав Конгрес прийняти резолюцію про підтримку Ізраїлю та засудження «Хамасу» ще до обрання нового спікера Палати представників, попереджаючи, що блокування роботи Конгресу «буде небезпечним сигналом для супротивників Америки».
«Я думаю, що ми не можемо чекати. Ми повинні надіслати це повідомлення якнайшвидше», — сказав Маккол під час інтерв’ю «Стан держави» на CNN. Він додав, що за реакцією США спостерігають лідери Китаю та Ірану.
Маккол сказав, що провідний демократ в його комітету Грегорі Мікс з Нью-Йорка працює над резолюцією після нищівних нападів екстремістського угруповання на південний кордон Ізраїлю і має намір представити її на голосування «одноголосною згодою», незалежно від наявності спікера.
Заклик Маккола прозвучав на тлі зростального нетерпіння в обох палатах та в обох партіях висловити солідарність з Ізраїлем, найважливішим партнером Америки на Близькому Сході.
Своєю чергою демократи в Сенаті наполягають на швидкому затвердженні Джека Лью на посаді посла в Ізраїлі, що залишається вакантною. Як повідомляє видання Politico, деякі республіканці в Палаті представників розглядають довгострокову спробу повторно призначити Кевіна Маккарті спікером через занепокоєння, що ще одна затяжна боротьба за посаду спікера затримає дії щодо допомоги Ізраїлю.
«Як на це дивиться аятола (Ірану - ред.), знаючи, що ми не можемо нормально функціонувати? І я думаю, що це надсилає жахливе повідомлення», – сказав Маккол у неділю, закликавши до обрання спікера вже цього тижня.
У неділю лідер демократичної меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс закликав республіканців у Палаті представників припинити «громадянську війну», щоб цей орган міг відповісти на насильницький напад в Ізраїлі.
«Я сподіваюся, що наші колеги-республіканці зберуться, зможуть зупинитися на кандидатурі спікера, який міг би отримати 217 голосів, і що ми зможемо просунутися вперед, щоб виконати справу американського народу, як у тому, що стосується наших внутрішніх потреб — розв'язувати проблеми від імені американського народу, а також з міркувань нашої національної безпеки з точки зору того, щоб бути поруч з Ізраїлем, бути поруч з українським народом, бути поруч із нашими союзниками в усьому вільному світі», – сказав Джеффріс у неділю в програмі CNN «Стан держави».
Як раніше повідомляв Голос Америки, Сенатор-демократ Бен Кардін повідомив про підготовку законопроєкту, який би забезпечив Ізраїль інструментами, необхідними для самооборони.
«Як раніше сказав президент Байден, Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем, підтримуючи його право захищатися від тероризму та робити все необхідне найближчими днями й тижнями, щоб захистити свій народ. Я оплакую втрату невинних. Я молюся за тих, кого викрали зі своїх домівок, і за тих, хто продовжує перебувати в небезпеці», - йдеться в заяві Кардіна.
В суботу президент США Джо Байден запевнив Ізраїль у підтримці США та заявив про «свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю». Про це Байден повідомив після телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Росія хоче повернутись до Ради ООН з прав людини
Росія домагається переобрання до головного правозахисного органу ООН - Ради з прав людини - наступного тижня. Експерти кажуть, що розглядають це як вирішальний тест для зусиль Заходу утримати Москву в дипломатичній ізоляції через її повномасштабне вторгнення в Україну.
Торік у квітні Генеральна Асамблея ООН зібрала необхідну більшість у дві третини голосів, щоб усунути Росію з Ради. В той час українським силам оборони вдалось звільнити Бучу й викрити масштабні звірства проти цивільних. Росія відкинула звинувачення.
Але на тлі ознак "втоми" від війни Кремля в Україні деякі дипломати кажуть, що Росія має достатні шанси повернутись Ради з прав людини під час таємного голосування у вівторок.
"Я думаю, що існує втома від України. А по-друге, багато людей не хочуть, щоб в органах ООН домінували голоси Заходу", - сказав Reuters азійський дипломат на умовах анонімності. "Я не бачу причин, чому Росія не повинна бути в раді, - також розповів Reuters африканський дипломат. - Можливо, через українську війну, але Росію все одно слід враховувати. Вона зробила великий внесок".
Москва активно агітує голоси африканських, азійських та інших незахідних країн у Генеральній Асамблеї ООН.
Представники країн, що виступають рішуче проти дій Росії, кажуть, що її переобрання до Ради у Женеві може підірвати до неї довіру як до одного з найбільш ефективних органів ООН.
За два місця від країн Східної Європи у Раді ООН з прав людини Росія змагатиметься з Болгарією та Албанією. Кожному з кандидатів потрібна більшість - принаймні 97 голосів - щоб отримати там трирічний термін, починаючи з 1 січня.
"Є ймовірність, що країни ООН, які хочуть уникнути відкритої підтримки Росії, цього разу допоможуть Москві", - сказав Річард Гован з Міжнародної кризової групи. Він додав, що західні країни здатні визначити, як проголосували держави, тому він вважає, "що заявка Росії все ще може провалитися".
Рада ООН з прав людини не має юридично зобов'язувальних повноважень. На відміну від Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, де Росія є одним із п'яти постійних членів із правом вето, жоден із 47 представників Ради з прав людини не має права вето.
При цьому цей орган ООН може дати повноваження щодо проведення розслідувань для документування зловживань, які іноді становили основу для переслідування воєнних злочинців. У березні минулого року Рада почала розслідування війни в Україні та звинуватила російські сили в порушеннях, які можуть вважатися злочинами проти людяності.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі назвав спроби переобрання Москви "фарсом". Посол України в ООН у Женеві Євгенія Філіпенко назвала це "незрозумілим і абсурдним".
Хоча в минулому до Ради обирали країни, які також ймовірно порушували права людини, спостерігачі кажуть, що ніколи за 17-річну історію цього органу ООН держава, яку так широко звинувачують у кричущих злочинах, як Росія, не отримувала права голосу.
Західні країни також нагадують, що президента Росії Володимира Путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд за звинуваченнями у воєнних злочинах в Україні.
"Це, очевидно, було б катастрофічним для довіри до Ради, але також і для довіри до ООН в очах людей - особливо жертв - у всьому світі", - сказав Reuters Марк Лімон, виконавчий директор Universal Rights Group.
- Голос Америки
Блінкен: Додаткова допомога США Ізраїлю може надійти вже в неділю
США можуть оголосити про додаткову допомогу Ізраїлю вже сьогодні, заявив держсекретар Ентоні Блінкен в ефірі програми «Стан держави» на каналі CNN.
«Ми розглядаємо конкретні додаткові запити, які подали ізраїльтяни. Я думаю, ви, ймовірно, почуєте більше про це пізніше сьогодні», — сказав Блінкен.
Блінкен сказав, що вказівка президента Джо Байдена полягала в тому, щоб «переконатись, що ми надаємо Ізраїлю все, що йому потрібно зараз, щоб впоратися з нападами з боку «Хамас»».
«Коли я сьогодні вранці розмовляв з прем’єр-міністром Нетаньяху, я сказав йому, що Сполучені Штати підтримують народ Ізраїлю перед обличчям цих терористичних нападів. Ізраїль має право захищати себе та свій народ, крапка», – сказав він.
Блінкен також сказав, що США «працюють понаднормово», щоб перевірити повідомлення про зниклих безвісти та загиблих внаслідок атаки американців.
«У нас є повідомлення, що кілька американців були вбиті. Ми працюємо понаднормово, щоб перевірити це. Водночас є повідомлення про зниклих безвісти американців, і знову ж таки ми працюємо над перевіркою цих повідомлень», – сказав Блінкен.
Як повідомляв раніше Голос Америки, президент США Джо Байден запевнив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у «непохитній відданості безпеці Ізраїлю».
«Це також страшна трагедія на людському рівні. Це завдає шкоди невинним людям - ми бачимо життя, які були зламані цим, сім’ї, роз'єднані. Це розриває серце», - сказав в спеціальному зверненні Байден.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що Сенатор-демократ Бен Кардін повідомив про підготовку законопроєкту, який би забезпечив Ізраїль інструментами, необхідними для самооборони.
«Як раніше сказав президент Байден, Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем, підтримуючи його право захищатися від тероризму та робити все необхідне найближчими днями й тижнями, щоб захистити свій народ. Я оплакую втрату невинних. Я молюся за тих, кого викрали зі своїх домівок, і за тих, хто продовжує перебувати в небезпеці», - йдеться в заяві Кардіна, розміщеній на сайті Комітету Сенату з міжнародних відносин.
«Хамас» почав атаку проти Ізраїлю на світанку в суботу з масованого ракетного обстрілу, прикриваючи ним проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази. 8 жовтня зіткнення продовжились. Зараз відомо про близько 600 загиблих ізраїльтян.
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