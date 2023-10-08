Уряд Ізраїлю офіційно оголосив війну "Хамасу"

Ізраїльський уряд офіційно оголосив війну "Хамасу" у неділю, готуючи основу для масової відповіді проти ісламістського бойового угруповання.

У суботу після початку атаки бойовиків прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни. Натомість тепер оголошення війни було прийнято відповідно до статті 40 Основного закону Ізраїлю, повідомляє CNN.

Перед заявою в неділю Нетаньягу заявив, що Ізраїль "потужно помститься" за атаку палестинських бойовиків, внаслідок якої, як зараз повідомляється, загинуло 600 ізраїльтян і 370 палестинців.

Times of Israel пише про ще 100 викрадених ізраїльтян. В інтерв'ю CNN ізраїльська влада заявила, що серед заручників, захоплених бойовиками, є громадяни США, але не повідомив подробиць. Раніше держсекретар Ентоні Блінкен також сказав, що США "працюють понаднормово", щоб перевірити повідомлення про зниклих безвісти та загиблих внаслідок атаки американців.

Нетаньягу провів нині другу за два дні телефонну розмову із президентом США Джо Байденом, під час якої глава Білого дому знову наголосив про повну підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона. Напередодні Байден сказав, що ситуація в Ізраїлі - "це також страшна трагедія на людському рівні".

Також ізраїльський прем'єр говорив телефоном із лідерами Німеччини, Італії та Британії, а крім того - із президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомляє його офіс, Нетаньягу поінформував Київ про ситуацію в Ізраїлі та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу. "Володимир Зеленський висловив солідарність України з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуття у звʼязку численними жертвами", - йдеться у повідомленні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що ФРН "твердо й непохитно стоїть на боці Ізраїлю перед обличчям цієї жахливої атаки", пообіцяв підтримувати Єрусалим і посилити захист єврейських та ізраїльських установ у Німеччині.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що налаштований посилити дипломатичні зусилля для досягнення припинення вогню між ізраїльськими та палестинськими силами, але додав, що рішення про створення двох держав є єдиним способом досягти регіонального миру.

Раніше Голос Америки повідомляв, що держсекретар Ентоні Блінкен заявив про те, що США можуть оголосити про додаткову допомогу Ізраїлю вже в неділю. Блінкен сказав, що вказівка президента Джо Байдена полягала в тому, щоб "переконатись, що ми надаємо Ізраїлю все, що йому потрібно зараз, щоб впоратися з нападами з боку "Хамас"".

"Хамас" почав атаку проти Ізраїлю на світанку в суботу з масованого ракетного обстрілу, прикриваючи ним проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази. У відповідь Єрусалим почав авіаудари по Газі.

Ознакою того, що конфлікт може поширитися за межі Гази, є те, що Ізраїль і підтримувана Іраном ліванська "Хезболла", що заявила про підтримку "Хамасу" обмінялися артилерійським і ракетним вогнем, а в Александрії у Єгипті було застрелено двох ізраїльських туристів разом із єгипетським гідом, пише Reuters.

У неділю Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у закритому режимі щодо ситуації на Близькому Сході.

У статті використано матеріали Reuters