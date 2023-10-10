Напад на Ізраїль вигідний Путіну, а Китай може скористатися суперечками у Вашингтоні щодо допомоги Україні – генерал Веслі Кларк

Росія віддавна залучена у терористичну активність на Близькому Сході, а те, що зараз відбувається в Ізраїлі – “явно вигідно Володимиру Путіну”. Про це під час дискусії в Атлантичній раді говорив у вівторок, 10 жовтня, генерал армії США у відставці, колишній командувач об’єднаними силами НАТО в Європі Веслі Кларк.

За словами генерала, радянське втручання на Близькому Сході сягає давньої історії: “Свої перші ідеї щодо тероризму Ясір Арафат отримав із Радянського Союзу. Отже, Росія була залучена в це з самого початку. І те, що зараз відбувається, явно вигідно Володимиру Путіну. Україна більше не в центрі новин, тим часом Північна Корея та Іран надають Росії допомогу”.

Те, що зараз відбувається, явно вигідно Володимиру Путіну.

Тим часом, за ситуацією пильно стежить Китай, який “запитує, наскільки сильна зараз Америка”, наголошує генерал.

“Відсутність спікера Палати представників, проблеми з виділенням коштів на допомогу Україні. Схоже, гарний час”, – застерігає Кларк щодо можливих роздумів Китаю на порозі його ймовірного вторгнення на Тайвань з огляду на ситуацію у світі та зокрема в США.

Крім того, Кларк вважає, що Іран поводиться “так само, як Путін майже два роки тому”, а для національної безпеки самих Сполучених Штатів “настав дуже складний час” сьогодні.

Росія-Іран відкрили другий фронт.

Своєю чергою, колишній командувач армії США в Європі генерал у віставці Бен Годжес у мережі Х зауважує: "Росія-Іран відкрили другий фронт: Росія підтримує зусилля Ірану запобігти тіснішим ізраїльсько-саудівським відносинам, а Іран відволікає увагу та ресурси Заходу від України".

Годжес закликає "перемогти Росію та зменшити їхні економічні зв’язки з Іраном".

Москва використовує терористичні напади ХАМАСу на ізраїльський народ, щоб відвернути увагу від щоденних злочинів геноциду та проти людяності в Україні.

Годжес ретвітить твердження одного з провідних французьких аналітиків Ніколя Тензера про те, що "Москва використовує терористичні напади ХАМАСу на ізраїльський народ, щоб відвернути увагу від щоденних злочинів геноциду та проти людяності в Україні".

"Треба тримати увагу на всіх фронтах, прискорити поставки зброї до Києва.

Скрізь та сама стратегія терору", -- пише Тензер.

Як повідомляв Голос Америки, оглядачі стверджують, що не можна повністю виключити імовірність того, що Росія постачала ХАМАСу зброю для нападу, хоча наразі немає доказів цього.

Раніше генерал Кларк також заявляв: "Ми маємо сказати Путіну: вашої перемоги не буде за жодних обставин".

США та ЄС визнають рух ХАМАС терористичною організацією.

Під час дискусії в Атлантичній раді, на якій виступав генерал Кларк, було також презентовано “Меморандум президенту” про необхідність допомоги США для перемоги України, а також для її вступу до НАТО. Документ представляє американські інтереси та закликає адміністрацію президента США до жорсткої політики, прокоментував експосол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст.