Оглядачі про напад на Ізраїль: “Це не повинно зменшити увагу до України та тривалу підтримку України”

Російська підтримка терористичної діяльності не є несподіванкою, тому що за часів Путіна Росія сама займається тероризмом

З точки зору Росії та Путіна, напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня може відвернути увагу від війни в Україні, й не можна повністю виключити імовірність того, що Росія постачала ХАМАСу зброю для нападу, хоча наразі немає доказів цього. Про це в окремих інтерв’ю Голосу Америки 9 жовтня заявили американські оглядачі.

“Зараз світ дивиться в інший бік, і сьогодні значно менше уваги приділяється Росії та Україні. Тож я думаю, з його [Путіна] точки зору, це зовсім непогано”, - вважає Анджела Стент, старша радниця Центру євразійських, російських і східноєвропейських досліджень і почесна професорка врядування та дипломатичної служби Джорджтаунського університету.

“Я просто сподіваюся, що це не зменшить увагу до України та тривалу підтримку України”, - додала вона.

Водночас, коментуючи причини нападу, Стент зазначила, що ХАМАС міг відчувати “більш поблажливу атмосферу” на міжнародній арені, сприятливу для нападу, враховуючи фокусування уваги Заходу на війні в Україні, а також підсилену внутрішню напруженість в самому Ізраїлі.

“Я думаю, що це дійсно більше пов’язано з тим, як працює ХАМАС, і я думаю, що це менше пов’язано з прикладом того, що Росія зробила в Україні”, - додала Стент.

Попри те, що представники ХАМАСу відвідали Москву у березні минулого року, а Росія підтримувала зв’язки з організацією весь цей час, Москва також намагалася налагодити відносини з Ізраїлем, підтримуючи крихкий баланс.

Стент нагадує, що від початку російсько-української війни Росія чинила потужний тиск на Ізраїль, щоб перешкодити йому надавати Україні високотехнологічну зброю, якої так наполегливо просили українські посадовці. “Ізраїль нічого з цього не зробив”, - нагадує Стент.

З цією думкою погоджується Девід Креймер, виконавчий директор Інституту Джорджа Буша.

“Ізраїль здебільшого залишився нейтральним у війні між Росією та Україною, на розчарування українських офіційних осіб, які сподівалися, особливо через участь Ірану на боці Росії, що Ізраїль значно більше підтримуватиме зусилля України захистити себе й розпочати контрнаступ”, - зазначає Креймер.

Що стосується потенційної ролі Росії у постачанні зброї ХАМАСу, на думку Креймера, її не можна виключити, хоч наразі немає доказів цього, адже ‘’роль Росії в регіоні була неймовірно деструктивною”.

“Російська підтримка терористичної діяльності не є несподіванкою, тому що за часів Путіна Росія сама займається тероризмом, тому ми не повинні дивуватися тому, що тут може бути зв’язок, хоча ми ще не бачили такого прямого [зв’язку]”, - додав Креймер.

За словами Креймера, напад на Ізраїль вкотре демонструє, що тероризм є загрозою для всіх, незалежно від того, чи він відбувається в Україні, чи десь ще.

“Тому напади на демократію будь-де є нападом на демократію всюди”, - підкреслив Креймер.

США та ЄС визнають рух ХАМАС терористичною організацією.