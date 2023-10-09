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Оглядачі про напад на Ізраїль: “Це не повинно зменшити увагу до України та тривалу підтримку України”
Російська підтримка терористичної діяльності не є несподіванкою, тому що за часів Путіна Росія сама займається тероризмомДевід Креймер
З точки зору Росії та Путіна, напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня може відвернути увагу від війни в Україні, й не можна повністю виключити імовірність того, що Росія постачала ХАМАСу зброю для нападу, хоча наразі немає доказів цього. Про це в окремих інтерв’ю Голосу Америки 9 жовтня заявили американські оглядачі.
“Зараз світ дивиться в інший бік, і сьогодні значно менше уваги приділяється Росії та Україні. Тож я думаю, з його [Путіна] точки зору, це зовсім непогано”, - вважає Анджела Стент, старша радниця Центру євразійських, російських і східноєвропейських досліджень і почесна професорка врядування та дипломатичної служби Джорджтаунського університету.
“Я просто сподіваюся, що це не зменшить увагу до України та тривалу підтримку України”, - додала вона.
Водночас, коментуючи причини нападу, Стент зазначила, що ХАМАС міг відчувати “більш поблажливу атмосферу” на міжнародній арені, сприятливу для нападу, враховуючи фокусування уваги Заходу на війні в Україні, а також підсилену внутрішню напруженість в самому Ізраїлі.
“Я думаю, що це дійсно більше пов’язано з тим, як працює ХАМАС, і я думаю, що це менше пов’язано з прикладом того, що Росія зробила в Україні”, - додала Стент.
Попри те, що представники ХАМАСу відвідали Москву у березні минулого року, а Росія підтримувала зв’язки з організацією весь цей час, Москва також намагалася налагодити відносини з Ізраїлем, підтримуючи крихкий баланс.
Стент нагадує, що від початку російсько-української війни Росія чинила потужний тиск на Ізраїль, щоб перешкодити йому надавати Україні високотехнологічну зброю, якої так наполегливо просили українські посадовці. “Ізраїль нічого з цього не зробив”, - нагадує Стент.
З цією думкою погоджується Девід Креймер, виконавчий директор Інституту Джорджа Буша.
“Ізраїль здебільшого залишився нейтральним у війні між Росією та Україною, на розчарування українських офіційних осіб, які сподівалися, особливо через участь Ірану на боці Росії, що Ізраїль значно більше підтримуватиме зусилля України захистити себе й розпочати контрнаступ”, - зазначає Креймер.
Що стосується потенційної ролі Росії у постачанні зброї ХАМАСу, на думку Креймера, її не можна виключити, хоч наразі немає доказів цього, адже ‘’роль Росії в регіоні була неймовірно деструктивною”.
“Російська підтримка терористичної діяльності не є несподіванкою, тому що за часів Путіна Росія сама займається тероризмом, тому ми не повинні дивуватися тому, що тут може бути зв’язок, хоча ми ще не бачили такого прямого [зв’язку]”, - додав Креймер.
За словами Креймера, напад на Ізраїль вкотре демонструє, що тероризм є загрозою для всіх, незалежно від того, чи він відбувається в Україні, чи десь ще.
“Тому напади на демократію будь-де є нападом на демократію всюди”, - підкреслив Креймер.
США та ЄС визнають рух ХАМАС терористичною організацією.
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- Голос Америки
Міністерка Сухопутних військ США виступила за військову допомогу Ізраїлю та Україні
Пентагон закликає законодавців затвердити додаткове фінансування, щоб збільшити оборонні спроможності США та наростити оборонне виробництво, що уможливить надання допомоги одночасно Ізраїлю та Україні. Про це заявила міністерка Сухопутних сил США Крістін Вормут в понеділок, 9 жовтня.
Заява Вормут пролунала у той час, коли робота Палати представників США залишається паралізованою, поки Республіканська партія займається новими пошуками нового спікера.
Так само як ми прагнемо допомогти Україні, я вважаю, що ми маємо намір підтримати ІзраїльМіністерка Сухопутних сил США Крістін Вормут
"Одна річ, яка насправді дуже важлива, особливо у питанні боєприпасів і нашої спроможності одночасно підтримувати потенційно і ізраїльтян, і українців – це додаткове фінансування від Конгресу, щоб збільшити наші спроможності, наростити виробництво та оплатити самі боєприпаси ", – зазначила Вормут.
Вона наголосила на необхідності підтримки від Конгресу: “Нам потрібна додаткова підтримка від Конгресу. І я сподіваюся, що ми незабаром її побачимо”.
Вормут зазначила, що армія США знаходиться на ранніх стадіях розгляду запитів Ізраїлю про допомогу. США проводили схожі оцінки у випадку надання допомоги Україні.
“Так само як ми прагнемо допомогти Україні, я вважаю, що ми маємо намір підтримати Ізраїль”, – говорить міністерка з питань армії США.
Вормут також наголосила, що за кілька тижнів можливий новий урядовий шатдаун у США.
“Відсутність передбачуваності нашого бюджету є величезною проблемою, особливо у світлі неймовірно складного безпекового середовища, де ми робимо все, щоб підтримати Україну, працюємо над тим, щоб не відставати від викликів Китаю, і тепер ми також бачимо, що відбувається в Ізраїлі”, – сказала вона.
“Наявність передбачуваного фінансування дуже допомогло б”, – додала Вормут.
Раніше сьогодні, 9 жовтня, лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл закликав США та світ до єдності, щоб засудити напад руху ХАМАС на Ізраїль та надати додаткову допомогу як Ізраїлю, так і Україні.
"Нездатність підтримати друзів під ударом — у Києві чи Тель-Авіві — лише підбадьорить найбільшого у світі державного спонсора тероризму та його авторитарних колег, які уважно чекають на послаблення американського лідерства та західної солідарності", - йдеться в заяві сенатора.
Він зауважив, що саме Іран, який надає Росії дрони для використання в Україні, оснащує та тренує ХАМАС.
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- Голос Америки
Голова Організації про всеосяжну заборону ядерних випробувань просить про зустріч з ключовими лідерами Росії
Голова Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CTBT) забороняє всі ядерні вибухи як у військових, так і в мирних цілях. висловив стурбованість ініціативою депутатів Держдуми РФ щодо скасування ратифікації договору.
"Я стурбований тим, що Російська Федерація вживає заходів для відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Сьогодні Рада Держдуми вирішила обговорити це питання ще глибше. Договір є впливовим інструментом для глобального добра і це необхідна частина для міжнародного миру та безпекової архітектури", – свою заяву Роберт Флойд оприлюднив 9 жовтня у мережі Х (у минулому Twitter).
Флойд повідомив, що спілкувався з високопоставленими російськими посадовцями, аби переконати їх, що "ратифікація ДВЗЯВ відповідає як національним інтересам Росії, так і інтересам усього людства". Він також надіслав запит в РФ з проханням "зустрітися з ключовими лідерами у Москві якомога швидше".
Депутати російської Держдуми 9 жовтня попросили комітет Думи з міжнародних питань і МЗС країни скласти графік дебатів до 18 жовтня щодо відкликання Росією ратифікації ДВЗЯВ.
Рада Держдуми оголосила про своє рішення після того, як її члени обговорили це питання в час, коли у світі обговорюють можливе відновлення Москвою ядерних випробувань.
Спікер Держдуми минулого тижня заявив, що нижня палата російського парламенту на "найближчому" засіданні обговорить відкликання Москвою ратифікації договору 1996 року. А представник Росії в ОДВЗЯВ Михайло Ульянов заявляв, що Москва відкличе ратифікацію.
"Мета полягає в тому, щоб бути на рівних зі США, які підписали договір, але не ратифікували його", – написав Улянов у мережі X.
Державний департамент США 6 жовтня заявив, що скасування ратифікації договору "будь-якою державою-учасницею без потреби ставить під загрозу глобальну норму проти випробувань ядерної вибухової речовини".
Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань забороняє всі ядерні вибухи як у військових, так і в мирних цілях. Його підписали 187 країн і ратифікували 178. Щоб він набув чинності, його мають ратифікувати всі країни.
Як у Вашингтоні реагують на події в Ізраїлі. Відео
Президент США Джо Байден та інші американські посадовці засудили напад ХАМАСу на Ізраїль і висловили непохитну підтримку ізраїльтянам. Вони заявили, що додаткова допомога вже прямує до Ізраїлю. До рішучих дій закликали також у Конгресі США.
"Переобрання Росії до Ради з прав людини, коли вона продовжує воєнні злочини та звірства, було б потворною плямою", - посол США при ООН
"Лише за один ранок було знищено 15% мешканців селища. Нам потрібно дивитися лише на дії Росії, щоб зрозуміти глибину цинізму та нещирості, коли її лідери говорять про прагнення до миру шляхом переговорів", - переконаний Роберт Вуд, заступник постійного представника США при ООН.
Про це Вуд заявив 9 жовтня під час засідання Ради Безпеки ООН, яке було присвячене, у першу чергу, трагедії у селі Гроза на Харківщині, де 5 жовтня від ракетного удару загинуло 52 людини.
Засідання запросила України, його проведення підтримали більша частина членів Ради Безпеки, у тому числі США та Велика Британія. Переважна більшість країн-членів категорично засудили воєнний злочин, скоєний російськими військовими, згадуючи той факт, що балістична ракета знищила одну шосту населення селища. Водночас російський посол Василь Небезня, виступаючи на засіданні, вже традиційно відкинув звинувачення, вчергове називавши їх «провокацією».
Водночас заступниця генсекретаря з політичних питань Розмарі Дікарло озвучила нові цифри щодо загальної кількості постраждалих цивільних.
За її словами, станом на 8 жовтня Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило, що в результаті війни загинуло 9806 мирних жителів, у тому числі 560 дітей. Ще 17962 цивільних особи отримали поранення, серед них 1196 - діти. "Проте, реальні цифри ймовірно значно вищі, і, на жаль, вони будуть продовжувати зростати, якщо поточні тенденції збережуться", - додала вона.
Також, за словами Дікарло, ООН стурбований тим, що останні кілька тижнів Росія поновила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. "Безпосередній вплив таких нападів очевидний. Так само очевидний той факт, що міжнародне гуманітарне право зобов'язує сторони збройного конфлікту захищати цивільне населення", - заявила вона.
Зараз Російська Федерація старанно косплеє свій взірець для наслідування – Третій рейх. Вбиваючи людей, намагаючись анексувати території, підживлюючи власні імперські настроїСергій Кислиця, Постійний представник України при ООН
Український посол Сергій Кислиця у своєму виступі знову провів паралелі між діями росіян в Україні та нацистів під час Другої світової, які так само намагалися "стерти з мапи цілі поселення". Він процитував слова місцевої жительки про те, що "одною ракетою росіяни поховали все село. В кожній хаті буде одна труна, в деяких навіть три, п'ять. Лише кілька людей залишилися живими в селі". "Ми в Україні добре пам’ятаємо подібні історії про стирання цілих населених пунктів з карти, знищення поселень та вбивство їхніх жителів. Це сталося 80 років тому, під час вторгнення нацистів в Україну. І зараз Російська Федерація старанно копіює свій взірець для наслідування – Третій рейх. Вбиваючи людей, намагаючись анексувати території, підживлюючи власні імперські настрої", - зазначив український дипломат.
Роберт Вуд, заступник постійного представника США при ООН, своєю чергою, нагадав, що мешканці Грози прийшли на похорон, оплакувати смерть. "Люди зібралися у скорботі. Тепер їхні рідні у скорботі за ними", - зазначив він. Вуд також додав, що все це відбувається на тлі того, що Росія намагається повернутися до складу Ради ООН з прав людини.
Дипломат відзначив, що російські ракети говорять голосніше за слова. Адже Росія "продовжує порушувати міжнародне право, включаючи Статут ООН", і водночас просить країни підтримати її обрання до Ради з прав людини після того, як Генеральна Асамблея призупинила її роботу "за вчинення грубих і систематичних порушень прав людини, а також за порушення нею міжнародних гуманітарного права під час її агресії проти України".
За словами Вуда, Рада з прав людини є головним органом ООН, який займається просуванням поваги до прав людини та їх захистом в усьому світі. "Переобрання Росії до цього органу, хоча вона відкрито продовжує здійснювати воєнні злочини та інші звірства, було б потворною плямою, яка підірвала б довіру до установи та Організації Об’єднаних Націй", - заявив він.
Заступник посла переконаний, що після призупинення повноважень у квітні минулого року, Росія могла б припинити кричущу практику нехтування правами людини. Натомість вона її подвоїла, тому "саме дії Росії роблять її непридатною для роботи в Раді з прав людини".
Як вже повідомляв "Голос Америки", Росія намагається повернутися до Ради ООН з прав людини. На сайті ООН ця країна значиться кандидатом у члени ради на 2024-2026 роки. Вибори пройдуть вже у вівторок, 10 жовтня у Нью-Йорку. Голосувати за нових членів буде Генаральна Асамблея ООН.
Дипломати стверджують, що Росія веде досить агресивну кампанію на свою підтримку, зокрема, працюючи з малими країнами та обіцяючи їм зерно та зброю в обмін на голоси. Генеральна асамблея ООН призупинила роботу Росії у Раді з прав людини у квітні минулого року, після початку повномасштабного вторгнення.
У відповідь на засідання, яке відбулося 9 жовтня, Росія вже скликала власне засідання на 13 жовтня, на якому знову планує обговорювати постачання Заходом зброї Україні.
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