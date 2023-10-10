У Вашингтоні презентували “Меморандум президенту” про заходи для перемоги України та її вступу до НАТО

Вашингтонський аналітичний центр "Атлантична рада" презентував “Меморандум президенту”, підписаний понад 40 експертами з національної безпеки. Меморандум пропонує низку заходів, які НАТО, вважають підписанти, може вжити, щоб допомогти Україні перемогти у війні проти російської агресії, а також для вступу України до НАТО.

Документ презентовано з огляду на підготовку союзників до наступного саміту НАТО, що відбудеться у 2024 році у Вашингтоні.

В документі експерти, зокрема закликають надати Україні гарантії довгострокової стабільності та зміцнити оборону Європи проти подальшої агресії Кремля, яка безпосередньо ставить під загрозу інтереси Сполучених Штатів та їхніх союзників, йдеться у Меморандумі.

“Меморандум містить два дуже конкретні пункти, – зауважив під час дискусії в Атлантичній раді Грег Майр, кореспондент National Public Radio з питань нацбезпеки. – По-перше, як допомогти Україні виграти війну проти Росії. І, по-друге, як допомогти Україні вступити в НАТО”.

Документ представляє американські інтереси та закликає адміністрацію президента США до жорсткої політики, прокоментував експосол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст.

Йдеться про вчасне постачання необхідної Україні зброї – більш досконалої та у достатній кількості. Саме це підписанти вважають умовою для перемоги над росіянами в Україні та для того, щоб не пропустити їх далі до Європи, каже Гербст.

“Адміністрація Байдена добре попрацювала, надавши суттєву допомогу Україні, згуртувавши наших союзників і партнерів у військовій та економічній сферах для допомоги Україні та ізоляції Путіна, але вони зробили недостатньо для забезпечення перемоги України”, – вважає аналітик.

Україна ніколи не порушувала правила ведення війни та умови, висунуті низкою країн, що надавали їй зброю, наголосила Дебра Кейган, старша радниця Атлантичної ради.

Аналітикиня також наголосила, що умовою перемоги у війні є перевага у небі та додала: “Ми дали літаки F-16 Іраку. Чи ми більше довіряємо Іраку, ніж Україні?”

Александер Вершбоу, ексзаступник генсека НАТО і колишній посол США у Росії у ході дискусії наголосив: “Найбільш надійним і найефективнішим засобом стримування будь-якої майбутньої російської агресії є приєднання України до НАТО і завершення її інтеграції до Європи, яку так грубо перервав Путін своїм повномасштабним вторгненням”.

“Ми повинні дати чітко зрозуміти Путіну та українцям, що фактично єдиний спосіб мати стабільну Європу у осяжному майбутньому – це якщо Україна дійсно стане членом НАТО”, – додав своєю чергою Гербст.