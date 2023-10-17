Байден їде в Ізраїль, щоб висловити солідарність і допомогти у звільненні заручників ХАМАСу

Посол Ізраїлю в Південній Кореї вважає, що палестинські бойовики угруповання ХАМАС застосували північнокорейську зброю для нападу на Ізраїль, хоча Пхеньян заперечує звинувачення, які з’явилися в Інтернеті, і називає їх безпідставними.

Аківа Тор, посол Ізраїлю, який служить у Південній Кореї з 2020 року, повідомив Корейській службі Голосу Америки телефоном із Сеула в суботу, що бойовики ХАМАСу використовують зброю, вироблену Північною Кореєю.

"У Газі, яка нас атакує, використовують північнокорейську зброю, – сказав Тор. - Можливо, ця північнокорейська зброя була в Ірані досить довго".

"Ми знищимо цю зброю в Газі", — додав він.

Відтоді, як ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня, фотографії реактивних гранат F-7, які нібито були зроблені Північною Кореєю, з’явилися у X, раніше відомому як Twitter.

Самопроголошений дослідник зброї, який використовує ім'я War Noir, опублікував фотографії ракет і кулеметів із підписом про те, що армія оборони Ізраїлю нібито захопила зброю північнокорейського виробництва, що належить бригадам Аль-Касам поблизу Гази.

Брюс Бехтол, колишній офіцер Розвідувального управління оборони США, який зараз є професором політології в Університеті Анджело в Техасі, повідомив Корейській службі Голосу Америки електронною поштою, що F-7 на фотографіях "ідентифіковано [як] схожі на північнокорейські, і на мою думку це так".

"Схоже, що значна кількість зброї, яку [використовує ХАМАС], походить від північнокорейців", — сказав Бехтол.

Бехтол продовжив, що в Газі, ймовірно, буде знайдено більше північнокорейської зброї після того, як Армія оборони Ізраїлю почне сухопутний наступ на цій території.

Північна Корея заперечила, що ХАМАС використовував її зброю для нападу на Ізраїль у заяві, опублікованій на державному сайті KCNA у п’ятницю.

США поширюють "безпідставні та брехливі чутки" про те, що північнокорейська зброя була використана під час нападу на Ізраїль, щоб "перекласти провину за кризу на Близькому Сході, спричинену їхньою неправильною гегемоністською політикою, на третю країну", заявили в KCNA.

Пхеньян має довгу історію постачання зброї ХАМАСу

Аналітики кажуть, що не дивно, що ХАМАС, схоже, використовує північнокорейську зброю, оскільки Пхеньян має довгу історію постачання зброї ХАМАСу, ліванському збройному угрупованню Хезболла та Ірану, який підтримує обидві групи.

Джеймс Джеффрі, який з 2018 по листопад 2020 року обіймав посаду спеціального представника США з питань участі в Сирії та спеціального посланника Глобальної коаліції з розгрому ІДІЛ, зараз очолює Близькосхідну програму Центру Вільсона.

Він сказав Корейській службі Голосу Америки під час телефонного інтерв’ю 10 жовтня: "Північна Корея вже давно постачає зброю та технічні знання радикальним силам на Близькому Сході".

Він продовжив: "Я б не здивувався, тому що Північна Корея займається незаконним продажем і постачанням зброї, щоб заробити гроші і серйозно дестабілізувати міжнародний порядок. Тому щоразу, коли у нас виникає криза чи новий конфлікт, є відбитки пальців Північної Кореї".

Фред Флейтц, який 19 років пропрацював у ЦРУ та виконував обов’язки радника з національної безпеки під час адміністрації Трампа, сказав: "Звичайно виглядає, що через пряму угоду, за якою ХАМАС платив північнокорейцям, або через КВІР, Корпусу вартових Іранської Республіки, вони контрабандою переправляли цю зброю до або через Хезболлу".

Флейц, який зараз є віцепрезидентом Центру американської безпеки, продовжив: "Але останнє здається більш переконливим. Іран ближче як до Північної Кореї, так і до Палестини і, ймовірно, має набагато більше маршрутів".

Численні резолюції Ради Безпеки ООН забороняють Північній Кореї експортувати зброю. Метью Міллер, речник Державного департаменту США, на брифінгу для преси 10 жовтня заявив, що США "прагнуть протидіяти" будь-якій країні, яка надає фінансову чи військову підтримку ХАМАСу.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив у четвер, що він не може підтвердити повідомлення про використання північнокорейської зброї ХАМАСом.

Можливість торгівлі зброєю між Північною Кореєю та ХАМАС вперше з’явилася в 2009 році.

У грудні того ж року північнокорейський літак, який перевозив близько 35 тонн зброї, включаючи ракети та реактивні гранати, захопили в аеропорту Бангкока, коли літак приземлився там для дозаправки.

Наступного місяця уряд Таїланду подав звіт Раді Безпеки ООН, у якому говорилося, що зброя прямувала до Ірану.

Заступник радника Білого дому з національної безпеки зі стратегічних комунікацій Бен Роудс заявив у листопаді 2012 року, що заборонені вантажі з Північної Кореї в Таїланді в 2009 році "призначалися ХАМАСу".

У 2013 році звіт РБ ООН містив фотографії зброї Північної Кореї у вантажному літаку.

За словами тодішнього віцепрем'єр-міністра Ізраїлю Моше Яалона, під час поставок зброї Ізраїль вів непряму війну з Іраном, через його підтримку ХАМАСу і Хезболли.

Тор сказав Корейській службі Голосу Америки, що «без сумніву, Іран підтримує ХАМАС політично, фінансово та стратегічно». Але він заявив, що «не в змозі сказати», яку саме роль відіграв Іран у цьому конфлікті.

Toр також відкинув припущення про те, що Тегеран використав 6 мільярдів доларів своїх коштів, розморожених у південнокорейських банках, для підтримки ХАМАСу у цьому конфлікті.

"У нас немає жодних доказів того, що вивільнення коштів, які зберігалися в [південнокорейських] банках, якимось чином дійшло ХАМАСу", — сказав він.

Тор продовжив: "Загалом погляд Ізраїлю полягає в тому, що санкції проти Ірану не слід пом’якшувати, і що кошти, які надходять до Ірану, навіть якщо вони спрямовані на гуманітарні цілі, [можуть бути використані] в неналежних цілях".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив минулого тижня, що Іран не зміг отримати жодних коштів, які були вивільнені з південнокорейських банків, і що ці кошти "можуть бути використані лише в гуманітарних цілях".

Переказ коштів був організований у рамках обміну полоненими між США та Іраном. Іран звільнив п'ятьох громадян США, утримуваних у заручниках, в обмін на звільнення коштів і передачу п'ятьох іранців, утримуваних у США.