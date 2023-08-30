У США оголосили дві стратегії протистояння Китаю, зокрема з досвіду України

У Міністерстві оборони США оприлюднили стратегії, які втілюватимуться з огляду на потенційне протистояння з Китаєм та його прискорену мілітаризацію. Зокрема, нові деталі озвучено у ході конференції “Нові технології” Національної оборонно-промислової асоціації у Вашингтоні.

Заступниця Міністра оборони США Кейтлин Гікс, виступаючи на конференції, зауважила, що найбільшою загрозою для Сполучених Штатів з боку Китаю є “маса” його військових сил та невпинне нарощування китайської армії і зброї (у тому числі ядерної). Нині стратегія Пекіна, за її словами, полягає в ідеї “більше кораблів, більше ракет, більше людей”, які країна може виставити проти супротивника.

Натомість у США вирішили діяти інакше та розглядають дві потенційні стратегії.

По-перше, американською протидією нарощуванню військової сили Китаю стануть інноваційні “розумні технології”.

Як наголошує Міністерство оборони США, “винахідливість та інновації залишаються в основі стратегічної переваги Збройних сил США, коли вони протистоять нагальним викликам в Індо-Тихоокеанському регіоні”.

І поки армія Китаю зосереджується на нарощуванні власної маси, США “перемагатимуть супротивників, перевершуючи їх мислення, вибудовуючи стратегію та маневруючи”, цитує Пентагон виступ Гікс на згаданій конференції.

Йдеться про менш коштовні автономні системи в усіх сферах, що “ставлять менше людей на лінію вогню” та допомагають перемагати технологічно.

По-друге, США має намір налагодити виробництво тисячі дронів – “маленьких, розумних, дешевих бойових одиниць”.

Цей пункт Гікс зокрема проілюструвала досвідом війни в Україні, де “недорогі, часто комерційні дрони виявилися незамінними на полі бою для розвідки, визначення цілей та атак”, інформує видання Defense News. Як повідомляв раніше Голос Америки, міжнародні ЗМІ наголошують сьогодні, що війна та розвиток штучного інтелекту допомогли Україні стати країною з виробництва дронів та здійснити інноваційний стрибок.

Щодо США, то йдеться про програму Пентагону “Реплікатор”.

Вона дозволить США зосередитися на розробці та випуску, як було сказано під час конференції, “тисяч” безпілотних систем на базі штучного інтелекту для протидії збройним силам Китаю.

Загалом сучасний момент, у відповідь на який створено названу програму, Кейтлін Гікс під час конференції в американській столиці назвала “генераційним викликом американському суспільству”.

“Навіть при мобілізації нашої економіки та виробничої бази, рідко коли американські стратегії перемоги у війні покладаються виключно на протистояння супротивнику у формі “корабель за корабель або постріл за постріл, – сказала Гікс. – Зрештою, ми не використовуємо наших людей як гарматне м’ясо, як це роблять деякі супротивники”.

Маса дронів проти фізичної маси китайського війська

“Реплікатор”, за її словами, має на меті продовжувати та розвивати здатність США “перемагати супротивників, випереджаючи мислення, … розробляючи стратегії та перевершуючи їх”.

Тож масі китайського війська США зможуть протиставити “власну масу” дронів, але американську масу “буде важче вразити, важче перемогти”, наголосила Гікс.

Бюджет програми “Реплікатор” наразі не озвучують, але наголошують на доступності такого виробництва, швидких циклах і масовості. Міністерство оборони загалом очікує отримати 1,8 мільярда доларів на штучний інтелект у 2024 фінансовому році. Наразі відомо про понад 685 пов’язаних із цією сферою проектів. "Реплікатор" призначений для об’єднання цих інвестицій і подальшого масштабування виробництва, інформує Defense News.

Заступниця міністра оборони також підкреслила, що такі плани сигналізують про довгострокову зміну в підходах Пентагону до підготовки та ведення війни.

“Ми повинні забезпечити, щоб керівництво Китайської Народної Республіки щодня прокидалося, розглядало ризики агресії та доходило висновку, що сьогодні не той день і не тільки сьогодні, а щодня, від сьогодні до 2027, 2035, 2049 і далі”, – сказала Гікс.

Виробництво бойових засобів необхідне для стримування агресії або перемоги, якщо ми змушені воювати.

“З розумними людьми, розумними концепціями та розумними технологіями наша армія буде спритнішою”, – каже Гікс, наводячи переваги співпраці з комерційним сектором. За її словами, Міністерство оборони вже давно інвестує в автономні системи, включаючи самопілотовані кораблі та літаки без екіпажу. Водночас дрони виявилися дешевшою альтернативою пілотованим платформам і можуть бути виготовлені “ближче до тактичного краю”.

Гікс підкреслила, що масове виробництво бойових засобів необхідне “для стримування агресії або перемоги, якщо ми змушені воювати”.