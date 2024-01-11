Республіканці у Конгресі США хочуть включити більш жорсткі умови "гуманітарного пароля" до домовленості щодо допомоги Україні - ЗМІ

Є кілька ідей щодо того, що з цим робити. Але та, яка, схоже, має велику підтримку, – це запровадження обмеження [на кількість мігрантів, допущених по паролю] подібно до того, що ми робимо щодо біженців та інших категорій

Республіканські сенатори-перемовники, які вже декілька тижнів разом з демократами працюють над потенційною угодою щодо посилення міграційних правил США, повідомили, що посилюють свої вимоги щодо обмеження права президента США дозволяти мігрантам умовно-достроково потрапити на територію Сполучених Штатів в рамках правил так званого "гуманітарного пароля". Про це повідомляє видання Politico.

Угода щодо міграційних правил й убезпечення кордону могла б серед іншого відкрити шлях до ухвалення Конгресом додаткової допомоги Україні, яку конгресові республіканці навмисне поєднали з питанням кордону й міграції.

Як повідомляє видання The Washington Post, останніми днями сенаторам вдалося досягти згоди щодо ряду інших спірних питань, включно з обмеженням запитів на притулок, дозволом на швидке випровадження мігрантів безпосередньо на кордоні за умов особливо високого рівня нелегальних перетинів кордону, а також прискоренням деяких типів депортації.

Водночас бажання республіканців обмежити право президента США надавати мігрантам так званий пароль – або умовно-дострокове звільнення чи допуск на територію США – залишається найскладнішим пунктом угоди, по якому перемовники ще не досягли згоди, кажуть оглядачі.

Після закритої зустрічі у середу, 10 січня, сенатори-республіканці повідомили, що відтепер наполягатимуть на чітко визначеному обмеженні пароля, в той час, як демократи в Сенаті та Білий дім виступають категорично проти обмеження повноважень президента щодо такого умовно-дострокового допуску мігрантів на територію Сполучених Штатів, зазначає Politico. Однак, з огляду на те, що шляхів розблокувати допомогу Україні залишається небагато, республіканці відчувають, що можуть використати цей важіль для отримання поступок від демократів.

“Пароль для мене звучить як найбільший поворотний момент, [який визначить], чи ми досягнемо угоди, чи ні”, — заявив після зустрічі у середу сенатор-республіканець Майк Браун, якого цитує The Washington Post.

“Є кілька ідей щодо того, що з цим робити. Але та, яка, схоже, має велику підтримку, – це запровадження обмеження [на кількість мігрантів, допущених по паролю] подібно до того, що ми робимо щодо біженців та інших категорій”, – наводить Politico слова представника меншості в Сенаті республіканця Джона Туна.

Після зустрічі у середу деякі республіканці заявляли, що остаточної угоди може бути досягнуто на цьому тижні. Однак, додає Politico, сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд згодом зазначив, що “ми у жодному разі не так близько”, цитує Politico.

Після погодження у Сенаті, пакет має схвалити Палата представників. Втім сенатори після зустрічі 10 січня не були впевнені у тому, що це буде просто, адже група республіканців-консерваторів може не підтримати домовленість.

Як пояснює The Washington Post, пароль або умовно-дострокове звільнення, передбачене законодавством США, надає уряду повноваження дозволяти іноземцю в’їхати до Сполучених Штатів тимчасово. Адміністрація часто використовувала такі повноваження для дозволу біженцям потрапити у США під час криз, включно у випадку війни в Україні. Пароль також використовують для прийняття широкого кола інших осіб, від свідків у кримінальних справах до дітей з Центральної Америки, батьки яких проживають у Сполучених Штатах.

Видання додає, що адміністрація Байдена широко використовувала пароль, зокрема для двох програм, за якими приблизно 50 000 мігрантів на місяць мають можливість потрапити в країну.