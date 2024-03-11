Премію "Оскар" українському документальному фільму "20 днів у Маріуполі" коментують західні видання

Стрічка харківського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" здобула премію "Оскар" у номінації Найкращий повнометражний документальний фільм. Чимало міжнародних видань присвятило свої матеріали розповіді про фільм і Чернова.

Пекучий фільм, [який] виступив жахливим свідком цього великого злочину

Британське видання The Guardian нагадує, що це перший в історії "Оскар" для України, зазначивши, що стрічка отримала широке визнання після своєї прем'єри на кінофестивалі "Санденс" у 2023 році.

У торішньому огляді "20 днів у Маріуполі" назвали "пекучим фільмом, [який] виступив жахливим свідком цього великого злочину", й поставив стрічці п'ять зірок з п'яти. "У документальному фільмі очевидців про напад Владіміра Путіна на південноукраїнське портове місто Маріуполь є справжній жах; я провів багато моментів, тримаючи голову в руках", - написав оглядач видання.

В інтерв'ю The Guardian сам Чернов описав фільм як "свого роду колективний опір трагедії".

Видання нагадує, що українська стрічка вважалася серйозним претендентом на "Оскар", адже вона вже була визнана найкращою документальною стрічкою Британською кіноакадемією та Гільдією режисерів Америки. Фільм також отримав престижну Пулітцерівську журналістську премію, зауважує агентство AP.

The New York Times у своїй статті назвало стрічку "жахливою розповіддю від першої особи з перших днів російського вторгнення".

Маріуполь став синонімом жаху під час майже тримісячної російської облоги стратегічного портового міста з березня по травень 2022 року, коли мирні жителі, які опинилися у пастці, були змушені ховати своїх мертвих понад дорогою

Reuters назвало окуповане українське місто Маріуполь "синонімом жаху", де під час російської облоги загинули тисячі людей.

"Маріуполь став синонімом жаху під час майже тримісячної російської облоги стратегічного портового міста з березня по травень 2022 року, коли мирні жителі, які опинилися у пастці, були змушені ховати своїх мертвих понад дорогою", - зазначає агентство.

The Hollywood Reporter зауважує, що у Маріуполі Чернов "потрапив у пастку зі своїми колегами-журналістами, намагаючись задокументувати війну, й при цьому залишитись живими". У Лос-Анджелесі режисер приймав "Оскар" на тлі продовження повномасштабного вторгнення Росії в Україну та тривалих спроб Конгресу США ухвалити новий раунд допомоги Україні.

The Hill прокоментувало перемогу "20 днів у Маріуполі", нагадавши, що вона відбулася невдовзі після заяв міністерки фінансів США Дженет Єллен про те, що неспроможність Конгресу ухвалити подальшу допомогу Україні є "не чим іншим, як подарунком" для президента Росії Владіміра Путіна.

Associated Press (AP), журналістом якого є Чернов і його команда, присвятило нагородженню стрічки розлогу статтю, в якій розповіло деякі подробиці про створення фільму.

AP нагадує, що Чернов разом з фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою Василісою Степаненко прибув до Маріуполя за годину до того, як Росія почала бомбардування міста. Через два тижні вони залишилися останніми журналістами, які працювали на міжнародне видання у місті, й продовжували висвітлювати жертви серед цивільного населення, розкопки братських могил, бомбардування пологового будинку та загальний масштаб спустошення міста.

Стрічку "20 днів у Маріуполі" було спільно вироблено агентством AP та програмою Frontline мовника PBS, представники яких отримували нагороду спільно з українською частиною команди. Номінація і премія "Оскар" стали першими не лише для Чернова, але й для агентства Associated Press за усю його 178-річну історію. Натомість для програми Frontline це була третя номінація на премію і перша перемога.

У своїй статті про премію, AP також згадало про роль офіцера поліції Володимира Нікуліна, який відіграє важливу роль у фільмі, адже він допомагав знімальній групі висвітлювати події в місті та зрештою втекти з Маріуполя, коли російські війська наблизилися до нього. Нікулін сказав в інтерв'ю агентству, що він радіє з нагоди для стрічки.

За його словами, було життєво важливо, щоб світ міг побачити те що відбувалося в Маріуполі, й фільм став важливим нагадуванням про "найскрутніший час для нашої країни".

"Зараз ми, можливо, перебуваємо у такому самому скрутному моменті, — сказав він в інтерв'ю AP. — Але цей фільм показав, що ми можемо захистити свою країну, що ми єдині".

"20 днів у Маріуполі" змагався за "Оскар" у своїй категорії з чотирма іншими стрічками, включно з політичним документальним фільмом з Уганди "Бобі Вайн: народний президент", документальним фільмом про дослідження хвороби Альцгеймера "Вічна пам'ять" та стрічками "Чотири дочки" і "Вбити тигра".

При цьому, як повідомляє Суспільне, що мало транслювати церемонію в Україні, у скороченій міжнародній телеверсії нагородження "Оскар" організатори вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм" та нагородження українських документалістів.

Команда Суспільного висловила своє обурення організаторам цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited, заявив виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук'ян Галкін: "Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом — тим прикріше бачити виключення цього повного правди й сили епізоду з версії, розповсюдженої для світових ліцензіатів премії "Оскар". Нагадаємо, що минулого року для цієї ж номінації, в якій перемогу здобула документальна стрічка про Навального, знайшлося місце у скороченій версії, як і для політичної промови його дружини Юлії Навальної, що приймала цю на позір аполітичну нагороду. Сподіваємось, що організатори премії дослухаються до нашого протесту".

Торік у цій категорії переміг документальний фільм "Навальний” про російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у російській в'язниці у лютому. На своїй сторінці в мережі Х вдова Навального Юлія привітала Чернова і його команду з премією, зазначивши, що це "справді гідна і важлива перемога на "Оскарі".