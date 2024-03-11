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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар": як відреагували в США

Брифінг. "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар": як відреагували в США
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Брифінг. "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар": як відреагували в США

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Брифінг Голосу Америки. Що у США пишуть про "Оскар" для "20 днів у Маріуполі" і промову режисера Мстислава Чернова? Як американські католики реагують на заяви Папи Римського про "білий прапор"? І про що Орбан говорив із Дональдом Трампом? Розповідаємо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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