Брифінг. "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар": як відреагували в США
Брифінг Голосу Америки. Що у США пишуть про "Оскар" для "20 днів у Маріуполі" і промову режисера Мстислава Чернова? Як американські католики реагують на заяви Папи Римського про "білий прапор"? І про що Орбан говорив із Дональдом Трампом? Розповідаємо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.
Випуски
-
березень 08, 2024
Брифінг. Лондон і Залужний: як реагують у Британії на погодження посла
-
-
-
березень 08, 2024
Брифінг.Чи зможе Байден переконати Конгрес ухвалити допомогу Україні?
-
березень 07, 2024
Брифінг.Чи зможе Байден переконати Конгрес ухвалити допомогу Україні?
-
березень 06, 2024
Брифінг. Ніккі Гейлі оголосила про завершення своєї кампанії: що далі?