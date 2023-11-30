Україна в ОБСЄ закликала визнати Голодомор геноцидом і нагадала про нові "геноцидні наміри" РФ

Представник України в міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Ради глав МЗС ОБСЄ закликав організацію визнати Голодомор актом геноциду проти українського народу.

"Світу потрібна вакцина проти спроб перетворити їжу на зброю, в тому числі, через визнання Голодомору актом геноциду.

Голодомор також є яскравим нагадуванням про численні спроби Москви вбити українську ідентичність – масові вбивства мирного населення, бомбардування міст, спалена критична інфраструктура, підірвана Каховка, депортовані та асимільовані діти, заміновані поля, дегуманізація українців – все це багато говорить про геноцидні наміри Росії сьогодні", - заявив український дипломат в ОБСЄ.

"Ми не можемо будувати майбутнє з країною, яка викрадає наше майбутнє, наших дітей”, - сказав Євген Цимбалюк.

На зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ він продемонстрував кілька спалених зернин, які обгоріли внаслідок атаки російського дрона в м.Ізмаїл під час нинішньої війни. Дипломат наголосив, що Росія спалює тисячі тонн зерна, через що багато людей у світі можуть лишитися без харчів.

На зустріч глав МЗС країн ОБСЄ запросили і міністра від Росії Сергія Лаврова.

Через це очільники МЗС України, Естонії, Латвії та Литви оголосили бойкот засіданню. Ще кілька очільників зовнішньополітичних відомств країн ОБСЄ не були присутніми на засіданні, хоча публічно не оголошували про бойкот.

У 2008 році Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, якою визнала факт Голодомору в Україні 1932-1933 років, втім не визначила його геноцидом. Тоді Росія назвала визнання факту Голодомору "повною маячнею".