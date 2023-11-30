Російська делегація в ОБСЄ вислуховує обурення війною Росії проти України

Попри бойкот кількома країнами і на тлі запеклих суперечок в столиці Північної Македонії Скоп’є відбувається дводенна міністерська зустріч Організації з безпеки і співробітництва у Європі.

Україна, а також Литва, Латвія, Естонія та Польща оголосили, що не будуть брати участь в нарадах після того, як туди допустили міністра закордонних справ Росії Сергея Лаврова.

Болгарія відмовилася відкрити свій повітряний простір для російського літака з делегацією, і він був змушений летіти довшим шляхом через Грецію.

Нам потрібна безпека від Росії, а не з Росією.

Українське міністерство закордонних справ заявило, що «присутність російської делегації на зустрічі міністрів вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну лише поглибить кризу, до якої Росія довела ОБСЄ».

Тим часом деякі західні дипломати наголошують, що участь російського міністра не означає відновлення нормальних відносин з Росією.

Державний секретар США Ентоні Блінкен був у Скоп’є, але посол Сполучених Штатів в ОБСЄ Майкл Карпентер казав журналістам, що жодних «значущих взаємодій» з російськими представниками там не передбачено.

Чільний дипломат Європейського Союзу Жозеп Борель, висловивши розуміння обуренням участю російського міністра, заявив, що зустріч ОБСЄ є місцем, де представник Москви буде змушений вислухати міжнародне обурення російською війною в Україні.

«Треба, щоб Лавров чув знову і знову від усіх, чому Росію засуджують, і чому її ізолюють. Тоді він зможе повернутися в Кремль і доповісти про це своєму володарю», - сказав Борель на пресконференції 29 листопада в Скоп’є.

Прем’єр-міністр Північної Македонії Дімітар Ковалевські, відкриваючи засідання 30 листопада, окремо зупинився на російській війні проти України, назвавши її невиправданою і незаконною агресією.

Інші представники у вступних промовах також засудили Росію, але дискусії про те, як діяти щодо Москви не вщухають.

«Як ви можете розмовляти з агресором, який чинить геноцид, повномасштабну агресію проти іншої країни цієї організації - України», - заявив естонський міністр закордонних справ Марґус Цахкна.

ОБСЄ об’єднує 57 країн і останнім часом на підтримку Росії там виступали лише представники Білорусі.

«Організація повинна запитати себе: за що вона виступає. Чи вона служить інтересам Росії, чи європейській безпеці? Вона була створена як дипломатична організація для підтримки європейської безпеки. Вона, на жаль, вже цього не робить, бо Росія все блокує, бо Росія руйнівник і на глобальному і на європейському рівні. Ми маємо дуже чітко і відверто сказати, що нам потрібна безпека від Росії, а не з Росією», - сказав литовський міністр закордонних справ Ґабріеліус Ландсберґіс.