Нідерланди, після заяв Франції, не виключили надсилання військ до України - NL Times

Командувач військами Нідерландів Онно Ейхелшейм заявив, що поки не на часі говорити про можливість того, щоб Нідерланди надсилали військових до України, однак вказав, що всі варіанти мають залишатись відкритими.

"Гадаю, ми маємо тримати всі варіанти відкритими, щоб подивитись як найкраще підтримувати Україну", - цитує Ейхелшейма голландське видання NL Times.

26 лютого президент Франції Еммануель Макрон припустив можливість спрямування французьких військ до України. “Зараз нема згоди щодо офіційного, санкціонованого відрядження сухопутних військ. Але в перспективі нічого не треба виключати. Ми зробимо все, що треба, аби Росія у цій війні не перемогла”, - сказав Макрон журналістам після саміту європейських лідерів у Парижі. У французькому міністерстві закордонних справ роз'яснили у вівторок, що французькі військові не братимуть участь в бойових діях, але могли б допомогти в розмінуванні, кіберзахисті, виробництві зброї.

Ейшелхейм припустив, що військові Нідерландів могли б прибути до України в рамках НАТО, або союзу з 10-15 країн. Однак зараз є інші шляхи допомоги Україні, включаючи надання збройної допомоги, каже посадовець.

"Є інші варіанти, крім того, щоб вже думати про захід туди військових в формах країн НАТО", - каже він.

НАТО та низка інших країн заперечили можливість застосування їхніх військ на території України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в коментарі АР, що альянс не планує надсилати війська в Україну.

“Союзники по НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку. Ми робили це з 2014 року й активізувалися після повномасштабного вторгнення. Але немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України”, - сказав Столтенберг.

Про відсутність будь-яких планів надсилати війська в Україну також заявили офіційні особи Німеччини, Швеції, Польщі, Угорщини та Чехії.

Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Швеції, яка днями може офіційно приєднатися до НАТО, заявив вранці 27 лютого у розмові зі шведським мовником SVT, що не надсилатиме війська в Україну, назвавши це питання “не актуальним” на цей час.

Крістерссон зауважив: “Зараз ми повністю зайняті надсиланням передового обладнання зі Швеції в Україну багатьма різними способами, як і багато інших країн. Тож це зовсім інша річ... Жодних запитів з боку України щодо цього теж немає. Це питання не актуальне”.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відповідаючи на питання преси сказав, що в Україні не буде солдатів НАТО чи європейських держав.

“Знову в дуже гарній дискусії було обговорено, що те, про що ми домовилися з самого початку між нами та один з одним, також стосується майбутнього, а саме те, що на українській землі не буде жодних сухопутних військ, жодних солдатів, яких туди надсилатимуть європейські країни чи держави НАТО”, - заявив посадовець.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив у вівторок, 27 лютого, що не розглядає можливість відправлення військ в Україну, тим часом як прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив подібну думку стосовно Польщі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто також вказав на “тверду як скеля” позицію щодо небажання країни надсилати зброю чи війська в Україну.

“Ми чуємо і бачимо новини про вчорашню зустріч у Парижі. Позиція Угорщини чітка і тверда: ми не хочемо посилати ні зброю, ні війська в Україну”, – йдеться в заяві Сіярто.

Тим часом прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив у вівторок, що захід розглядає усі способи запобігти перемозі Росії в Україні.

У розмові з мовником RTL Атталь сказав, що “ви не можете нічого виключати під час війни”, цитує France 24.

Хоча, за його словами, зараз немає “консенсусу” щодо будь-якого “офіційного” розгортання західних військ в Україні, він також зазначив: “Але жодної динаміки не можна виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не виграла цю війну”.

Атталь відмовився коментувати позицію Франції більш детально, пославшись на необхідність “стратегічної двозначності”, однак додав: “Ми переконані, що поразка Росії є необхідною для безпеки та стабільності в Європі”.

В Кремлі різко відреагували на ідею того, щоб західні союзники надсилали війська до України.

“Це абсолютно не в інтересах цих країн, вони повинні це знати”, - зазначив речник Кремля Дмитро Пєсков , відповідаючи на запитання щодо заяв Макрона, й додав, що дискусія навколо спрямування військ в Україну є “дуже важливим новим елементом”.