Ми скоріше їстимемо траву, ніж знову станемо російською колонією — керівник МЗС Польщі Радослав Сікорський

Росія своїм вторгненням до України намагається відновити могутність і жорстокість того, що тогочасний президент США Рональд Рейган назвав “імперією зла” і якщо Володимира Путіна не зупинити, він продовжить свій марш жорстокості. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі та в минулому очільник Міноборони країни Радослав Сікорський під час дискусії у вашингтонському аналітичному центрі "Атлантична рада", присвяченій другим роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну та пріоритетам нового польського уряду у зовнішній політиці.

Міністр закордонних справ Польщі нагадав, що сьогодні РФ працює разом із союзниками-диктаторами: Іраном, Північною Кореєю, Кубою, Венесуелою, Сирією та Китаєм, яких обʼєднує одне — ненависть до Америки, Заходу та демократії.

“Вони прагнуть показати, що США — слабкі, неефективні та безнадійно розділені, що Америка більше не може бути силою добра у світі. Україна для них — тестовий майданчик. Вони спостерігають, чи зможе Путін знищити свободу та нашу рішучість. Вторгнення в Україну – це аж ніяк не регіональний конфлікт, це війна з глобальними наслідками”, — каже польський політик.

Сікорський, який одружений із американкою Енн Еплбаум, розповів, що питання національної безпеки США для нього особисте, адже його син — військовослужбовець армії Сполучених Штатів.

“Моє серце та мій обов’язок – з Польщею, але я також зацікавлений у тому, щоб Америка залишалася процвітаючою та вірною своїм союзникам. Як батько, я не хоч, щоб мого сина залуч до боротьби з агресією Путіна. Я прагну цьому запобігти”, — заявив Сікорський.

Три кроки до миру

Сікорський застерігає: мир, якого людство досягло після двох кривавих світових воєн — під загрозою. Однак це ще можна виправити, вважає він і наводить три кроки, які потрібно зробити.

По-перше, каже політик, треба надати українцям боєприпаси, які їм терміново потрібні. Допомога Україні — це не лише добра справа, а й вигідна угода, міркує він, адже 90% коштів повертаються у США у вигляді робочих місць і фінансування американських військових підприємств. Крім цього, говорить політик, значна частина нової техніки потрапляє не в Україну, а в руки американських солдатів, замінюючи стару зброю, яку надсилають Україні.

“Американські інвестиції в спроможність України захищати себе є доказом того, що, допомагаючи іншим, ви допомагаєте собі”, — наголошує Сікорський.

По-друге, міркує він, потрібно інвестувати в безпеку союзників, щоб це стало потужним фактором стримування для Путіна. Сікорський заохочує країни вкладати кошти у безпеку й оборону. Він наводить приклад Польщі, яка цього року подвоїла свої витрати на оборонний бюджет, які тепер складають 4% від ВВП країни та є одними з найвищих серед союзників по НАТО.

По-третє, вважає Сікорський, необхідно поглиблювати співпрацю і звʼязки між союзниками, щоб забезпечити тривалий мир з позиції сили. Зокрема, дипломат пропонує розвивати співпрацю між країнами в оборонному секторі і будувати нові виробництва як у США так і в ЄС.

“Підтримка друзів гарантує, що ми не опинимося під загрозою зриву оборонних поставок, на які розраховують сьогодні наші вороги. Це шлях до безпеки в 21 столітті. Ми повинні рухатися вперед разом”, — вважає політик.

2024 рік — вирішальний для війни, каже Сікорський

Якщо залишити Україну зараз, Путін та його союзники зрозуміють, що їм це зійде з рук і продовжать свою експансію до кордонів НАТО та Європи, застерігає політик.

Путін відкрито заявив, що російські кордони “ніде не закінчуються”, нагадує він. На думку Сікорського, якщо дозволити Путіну виграти, це відкриє ворота для більшого хаосу, нестабільності та нових воєн, сім'я демократичних націй почне розпадатися, а союзники будуть шукати інші способи гарантувати свою безпеку, зокрема намагатимуться отримати ядерну зброю.

Однак, вважає політик, російського президента можна зупинити, адже він схиляється перед силою. Як приклад, Сікорський наводить відсіч, яку українці дали росіянам, коли ті заблокували українські порти, унеможливлюючи експорт збіжжя. Розробивши морські дрони, українці вивели з ладу 25% російського флоту, Путін відступив, а експорт українського зерна повернувся до довоєнного рівня, говорить він.

На його думку 2024 рік буде вирішальним для цієї війни. Незважаючи на те, що країни Європи нарощують зусилля, щоб стримати російську агресію, без зусиль Америки — не обійтися, визнає дипломат.

Весь світ спостерігає за тим, що він (Джонсон) буде робити. І якщо ця допомога не пройде і Україна зазнає поразки на полі бою, це буде його відповідальність.

Під час виступу Сікорський вчергове звернувся до спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона й закликав його просуватися вперед із законопроєктом про додаткове фінансування, який включає допомогу для України.

“Будь ласка, дозвольте демократії йти своїм шляхом, поставте це питання на голосування, — сказав політик і додав. — Весь світ спостерігає за тим, що він (Джонсон) буде робити. І якщо ця допомога не пройде і Україна зазнає поразки на полі бою, це буде його відповідальність”.

Про майбутнє НАТО і потенційне членство України в Альянсі

Тим часом, вважає політик, сили НАТО нарощують свою відповідь російській агресії. Зокрема, міркує він, 10 тисяч американських військових базуються зараз у Польщі та країнах Балтії та проводять найбільші військові навчання за останні десятиліття. Водночас, ці навчання НАТО спростовують тезу Путіна про те, що він вторгся в Україну превентивно, бо боявся атаки з боку альянсу.

“Наскільки мені відомо, у Калінінградській області РФ та вздовж кордонів Фінляндії майже не залишилося російських військ. Всі вони — в Україні. Якби він справді вважав, що НАТО його атакуватиме, чи вчинив би він так? Напевно, це найкращий доказ того, що він вірить, що НАТО є оборонним альянсом”, — каже Сікорський.

Водночас, політик вважає що настав час оновити оборонну стратегію ЄС, щоб зменшити його залежність від США.

“Нам потрібна підстраховка на випадок, якщо США, незалежно від того, хто стане президентом, будуть залучені в іншому місці і їм потрібно буде звільнити ресурси для цього. Ми повинні бути спроможні самостійно вирішувати навіть невеликі надзвичайні ситуації на нашому південному або східному кордоні”, — вважає дипломат.

Так політична група Сікорського в Європейському парламенті, запропонувала створити посилену європейську бригаду 5000+, об’єднане командування, окремий бюджет, розвідувальні можливості та посаду уповноваженого ЄС з оборони. За словами політика, США підтримують цю ідею.

Найкраще, що може зробити для свого майбутнього Альянс — це досягти перемоги для України.

Відповідаючи на питання, наскільки майбутнє НАТО залежить від результату війни Росії проти України, Сікорський зазначив, що найкраще, що може зробити для свого майбутнього Альянс — це досягти перемоги для України. Це найнадійніший спосіб забезпечити власну безпеку, міркує дипломат.

“Якщо Путін переможе, він зробить те саме, що зробив на Донбасі, те саме, що зробив Гітлер з Чехословаччиною — він використовуватиме промислові та людські ресурси проти нас. Українці, які сьогодні йому протистоять, будуть призвані до його армії, а отже, наші витрати на це стримування зростуть у геометричній прогресії”, — говорить політик.

Говорячи про майбутнє членство України в НАТО, Сікорський нагадав, що Польща приєдналася до Альянсу у 1999 році, стала п’ятою за величиною економікою ЄС та головним покупцем військової техніки США. Цим же шляхом може піти й переможна Україна, вважає політик.

Однак, він зауважує, що приєднання до Альянсу означає готовність усіх членів вступити у війну за цю країну.

“Звичайно, я вболіваю за українців, і вони потребують усієї допомоги, яку вони можуть отримати. Я б навіть побився об заклад, що якби їх допустили до Альянсу, то, можливо, Путін здався б і пішов. Але ми повинні запитати себе, чи готові ми воювати з Росією за Україну? І я боюся, що відповіді багатьох країн-членів — “поки ні” — вважає він.

Ядерні погрози Росії — порожні, вважає аналітик

Здійснюючи повномасштабне вторгнення в Україну, Путін переоцінив можливості своєї армії та недооцінив українців та рівень підтримки, який їм надаватимуть партнери. Зокрема, зауважує Сікорський, Китай, Індія та інші партнери радять Путіну припинити ядерні погрози не лише через етичні міркування, а й тому, що побоюються наслідків, які не відповідатимуть їхнім національним інтересам — наприклад, якщо Південна Корея та Японія стануть ядерними державами.

Крім того, Сікорський вважає ядерні погрози росіян фейковими. Ядерну зброю досить важко перетворити на реальність, міркує політик, і про такі наміри РФ світ дізнається заздалегідь.

“Якщо він вирішить використати ядерну зброю, йому доведеться вивести війська з фронту і мати справу із зараженим навколишнім середовищем. Його армія до цього не готова. Я вважаю, що це здебільшого порожні погрози. Це не повинно стримувати нас вчиняти правильно”, — каже дипломат.

Перемога — вихід на кордони 1991 року, каже Сікорський

Перемога у війні означає виключно поразку РФ на полі бою, вважає дипломат. Попри наративи російської пропаганди про те, що Росія ніколи не програє війни, Сікорський нагадує, що Росія неодноразово програвала — від Кримської війни, де поступилася Великобританії, російсько-японської війни, яку виграла Японія, у першій Світовій, коли Польща відбила намагання Радянського Союзу захопити деякі її території, та у 80-х, коли Росії не вдалося окупувати Афганістан.

Обнадіює те, що кожного разу, коли росіяни зазнавали поразки, вони проводять реформи. Так може бути і цього разу.

“Обнадіює те, що кожного разу, коли росіяни зазнавали поразки, вони проводять реформи. Так може бути і цього разу”, — міркує політик.

Водночас, застерігає Сікорський, не можна сподіватися на швидке завершення війни, адже у Путіна немає намірів швидко її закінчувати. Дипломат вважає, що маючи ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду за викрадення українських дітей, російський президент надає перевагу “поганій війні перед незадовільним миром”.

“Сподіваюся, у Росії закінчаться бомби, якими вони закидають Україну. І нехай вас не вводить в оману фальшива статистика російської економіки про нібито зростання ВВП. Так, ВВП зростає, коли ви виробляєте танки і боєприпаси, але це фактично руйнує вашу країну”, — каже він.

Крім цього, на думку дипломата, перемога України означає виключно повернення до адміністративних кордонів 1991 року. Будь-який інший сценарій означає переговори з Путіним, а його слово нічого не варте, міркує Сікорський. Він нагадує, що Росія вже підписала кілька договорів з Україною — угоду 1990 року про визнання нового кордону між Україною та Росією після розпаду СРСР, Будапештський меморандум 1994 року, за яким РФ є гарантом безпеки Києва, та двосторонній договір про кордон від 2003 року.

“Будь-який інший сценарій, крім відновлення міжнародних кордонів, вимагає від нас сказати: добре, він порушив попередні договори, але цього разу він справді виконає домовленості. На боці українців ви б на таке погодились?” — каже Сікорський.

Про майбутнє Росії після Путіна

На противагу багатьом західним політикам, які побоюються повалення режиму Володимира Путіна в Росії, тому що це потенційно призведе до хаосу, Сікорський переконаний — гірше вже не буде.

“Я пригадую некролог у лондонській «Таймс» про смерть Сталіна. Там йшлося: “Він був не ангелом, але добрим союзником під час Другої світової війни, а тепер владу можуть захопити екстремісти”. Будь-хто, хто замінить Путіна, матиме менше влади, а, отже, менше здатності чинити зло”, — каже дипломат.

Він вважає, що в Росії є люди, які хочуть робити правильні речі та інвестувати у власний народ. РФ стала найбільшою за територіями державою світу, однак все ще хоче загарбати чужі землі, замість того, щоб розвивати те, що є, міркує Сікорський.

Про ситуацію на польському кордоні

Відповідаючи на питання, чи сигналізують протести польських фермерів на кордоні з Україною про послаблення підтримки Варшави, Сікорський зауважив, що експорт українського збіжжя через Польський кордон був тимчасовою мірою. Коли РФ заблокувала експортні коридори у Чорному морі, в знак солідарності Європейський Союз і уряд Польщі зняли всі обмеження на український експорт, однак тепер варто повернутися до довоєнних правил торгівлі, а потім почати переговори з Україною щодо її входження в Європейський Союз і єдиний ринок разом з усіма правилами експорту, пояснює він.

“Українське сільське господарство дуже конкурентоспроможне. У вас величезний агросектор, чудовий ґрунт. Ви можете використовувати будь-які пестициди, навіть ті, які не дозволені в ЄС з екологічних причин. І це знизило ціни на польському боці кордону. Дві третини українського зерна, яке перетинало кордон, залишалося в Польщі. Але польські фермери не можуть нести весь тягар солідарності ЄС з Україною. Це було б нечесно, тому ми повинні це вирішити. Треба і Україні допомогти, і польське фермерство зберегти”, — каже очільник польського МЗС.

Водночас, зауважує Сікорський у польському суспільстві є абсолютний консенсус щодо двох речей: необхідності підтримувати Україну та збільшувати оборонні витрати.

“Ми скоріше їстимемо траву, ніж знову станемо російською колонією”, — підсумовує політик.