НАТО і декілька європейських країн заявили, що не розглядають можливість відправлення військ в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив агентству Associated Press, що альянс не планує надсилати війська в Україну. Про це агентство повідомило у вівторок, 27 лютого.

Це агресивна війна Росії проти України, яка грубо порушує міжнародне право. Згідно з міжнародним правом, Україна, звичайно, має право на самооборону, і ми маємо право підтримати їх у відстоюванні цього права

Ці заяви очільника НАТО прозвучали на тлі повідомлень про те, що деякі західні країни можуть розглянути варіант відрядження своїх військових в Україну, а також заяв президента Франції Еммануеля Макрона у понеділок, 26 лютого, про те, що цього не можна виключати в майбутньому, як раніше повідомив Голос Америки.

“Союзники по НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку. Ми робили це з 2014 року й активізувалися після повномасштабного вторгнення. Але немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України”, - сказав Столтенберг.

Водночас генсек НАТО сказав AP, що “це агресивна війна Росії проти України, яка грубо порушує міжнародне право. Згідно з міжнародним правом, Україна, звичайно, має право на самооборону, і ми маємо право підтримати їх у відстоюванні цього права”.

Про відсутність будь-яких планів надсилати війська в Україну також заявили офіційні особи Німеччини, Швеції, Польщі, Угорщини та Чехії.

Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Швеції, яка днями може офіційно приєднатися до НАТО, заявив вранці 27 лютого у розмові зі шведським мовником SVT, що не надсилатиме війська в Україну, назвавши це питання “не актуальним” на цей час.

Крістерссон зауважив: “Зараз ми повністю зайняті надсиланням передового обладнання зі Швеції в Україну багатьма різними способами, як і багато інших країн. Тож це зовсім інша річ... Жодних запитів з боку України щодо цього теж немає. Це питання не актуальне”.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відповідаючи на питання преси сказав, що в Україні не буде солдатів НАТО чи європейських держав.

“Знову в дуже гарній дискусії було обговорено, що те, про що ми домовилися з самого початку між нами та один з одним, також стосується майбутнього, а саме те, що на українській землі не буде жодних сухопутних військ, жодних солдатів, яких туди надсилатимуть європейські країни чи держави НАТО”, - заявив посадовець.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив у вівторок, 27 лютого, що не розглядає можливість відправлення військ в Україну, тим часом як прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив подібну думку стосовно Польщі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто також вказав на “тверду як скеля” позицію щодо небажання країни надсилати зброю чи війська в Україну.

“Ми чуємо і бачимо новини про вчорашню зустріч у Парижі. Позиція Угорщини чітка і тверда: ми не хочемо посилати ні зброю, ні війська в Україну”, – йдетьс в заяві Сіярто.

Ми переконані, що поразка Росії є необхідною для безпеки та стабільності в Європі

Тим часом прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив у вівторок, що захід розглядає усі способи запобігти перемозі Росії в Україні.

У розмові з мовником RTL Атталь сказав, що “ви не можете нічого виключати під час війни”, цитує France 24.

Хоча, за його словами, зараз немає “консенсусу” щодо будь-якого “офіційного” розгортання західних військ в Україні, він також зазначив: “Але жодної динаміки не можна виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не виграла цю війну”.

Атталь відмовився коментувати позицію Франції більш детально, пославшись на необхідність “стратегічної двозначності”, однак додав: “Ми переконані, що поразка Росії є необхідною для безпеки та стабільності в Європі”.

В Кремлі різко відреагували на ідею того, щоб західні союзники надсилали війська до України.

“Це абсолютно не в інтересах цих країн, вони повинні це знати”, - зазначив речник Кремля Дмитро Пєсков , відповідаючи на запитання щодо заяв Макрона, й додав, що дискусія навколо спрямування військ в Україну є “дуже важливим новим елементом”.