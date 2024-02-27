Макрон зняв табу з питання можливості відрядження військ на допомогу Україні

Президент Франції Еммануель Макрон відійшов від досі однозначних тверджень західних лідерів про неучасть їхніх військових в обороні України від російської агресії.

“Зараз нема згоди щодо офіційного, санкціонованого відрядження наземних військ. Але в перспективі нічого не треба виключати. Ми зробимо все, що треба, аби Росія у цій війні не перемогла”, - сказав Макрон журналістам після надзвичайного саміту у Парижі увечері 26 лютого.

Нам треба зі скромністю зізнатися, що ми часто запізнювалися на шість, а то й на дванадцять місяців.

Французький керівник зауважив, що він зараз не говорить про конкретні плани, але дав зрозуміти, що така імовірність повинна бути частиною політики стратегічної неоднозначності, щоб показати Росії готовність західних країн вивести допомогу Україні на новий рівень.

“Багато тих людей, які сьогодні кажуть “ніколи”, це ті самі люди, які два роки тому казали: “Танки - ніколи, літаки - ніколи, далекобійні ракети - ніколи". Я нагадаю вам, що багато людей за цим столом говорили: "Ми пропонуємо спальні мішки і шоломи, а сьогодні вони кажуть: нам треба швидше і наполегливіше працювати, щоб забезпечити ракети і танки”, - наголосив президент Франції.

Але від інших учасників паризької зустрічі - чільних представників понад 20 країн не було негайних повідомлень про можливість відрядження військових в Україну.

Нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте вважав за потрібне сказати, що те питання не було головним на паризькій зустрічі.

Проте інший учасник зібрання, словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, заявив, що на двосторонньому рівні про можливість відрядження військових в Україну говорять інші союзники, і підкреслив, що особисто він виступає проти.

У Вашингтоні раніше чільні американські неодноразово наголошували, що будуть допомагати українцям оборонятися, але не розглядають можливості безпосередньої участі в бойових діях.

З нагоди паризької зустрічі, в якій від США брав участь заступник державного секретаря Джим Обраєн, Еммануель Макрон знову говорив про те, що Європа не повинна залежати від Сполучених Штатів, коли йдеться про допомогу Україні.

“Нам треба зі скромністю зізнатися, що ми часто запізнювалися на шість, а то й на дванадцять місяців. Саме в цьому було завдання наших обговорень цього вечора - все можливо, якщо це корисне для досягнення нашої мети”, - сказав він.

Артилерійські боєприпаси для України

Організатори паризької зустрічі перед зібранням наголошували, що вона була місцем обговорень та обміну ідеями щодо підтримки України, а не нагодою оголошень нових постачань зброї.

Але в Парижі повідомили, що лідери дійшли згоди щодо конкретних кроків у справі забезпечення України артилерійськими боєприпасами, яких згідно з українськими повідомленнями дуже бракує.

Повідомлено про поступ ініціативи Чехії, яка запропонувала програму закупівлі боєприпасів для України в державах поза Європейським Союзом.

Франція раніше наполягала на тому, щоб військові замовлення отримували насамперед європейські підприємства, але тепер Париж не наголошує на тих умовах.

Нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив про готовність його уряду виділити 100 мільйонів євро на ту програму.

Еммануель Макрон також сказав про створення коаліції - групи країн, які узгоджуватимуть постачання Україні далекобійних ракет.

Український президент Володимир Зеленський, який промовляв до учасників паризького саміту з допомогою відеозв'язку, згодом сказав, що на зустрічі йшлося про “усе, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності. Звичайно, наші арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України та безперервність підтримки”.

“Все, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед. Бо кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого супротивника Європи та загалом вільного світу – привчає, що агресія результатів не дає й не може дати. Співпраця та рішучість – це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру”, - сказав Володимир Зеленський.