“Якщо росіян не зупинити в Україні, за рік вони будуть у Польщі”. Лідер більшості в Сенаті США закликає спікера Джонсона підтримати Україну 

Лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер після візиту в Україну звернувся з палким закликом до спікера Палати представників Майка Джонсона поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам. Про це він говорив у минулі вихідні в кількох інтерв’ю американським ЗМІ.

“Якби він [спікер Палати представників Джонсон - ред.] поставив цей законопроєкт на голосування, його б підтримали. У Палаті представників є велика кількість республіканців, які знають, наскільки це важливо, і він повинен знати, що історія спостерігає за ним”, - заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер в інтерв’ю з CNN.

“Він має вчинити тут правильно”, - наголосив Шумер, додавши, що спікер Джонсон повинен приїхати в Україну особисто.

Шумер відвідав Україну минулого тижня у складі делегації Конгресу. Серед інших, він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Сенатор розповів, що в Україні чув від американців тезу, що у випадку, якщо США не нададуть Україні подальшої допомоги, “росіяни можуть опинитися на польському кордоні впродовж року”.

Візит до України, як повідомляє NY Post, Шумер описав “потужний, повчальний” та такий, що “протвережує”.

“Україна може програти не тому, що її солдати недостатньо воювали”, — цитує Шумера New York Post. - “Ні, Україна може програти, тому що меншість у Палаті представників США не робить нічого, щоб допомогти нашому другові та союзнику, Україні, у їхню скрутну годину. … Мене нудить від цієї думки”.

Крім того, як повідомляють ЗМІ, під час на конференції у Нью-Йорку Чак Шумер, щоб наголосити на важливості допомоги Україні, згадав особисту історію своїх предків родом із Чорткова Тернопільської області.

“У 1941 році зайшли фашисти, вони сказали моїй бабусі, яка була досить відомою у Чорткові, щоб вона зібрала всю родину на порозі будинку. Тридцять п’ять людей тоді зібралися віком від тримісячної дитини до 80-річних. Нацисти сказали: “Ви йдете з нами” Вона відповіла: “Ні, ми не рухаємося” Тоді вони усіх їх розстріляли із кулемета. Ось що відбувається, коли ти намагаєшся загравати з диктаторами. Цього не можна робити. І [спікер Палати представників - ред.] Джонсон має засвоїти цей урок", – сказав Шумер.

Спікер Палати представників США Майкл Джонсон виступає проти законопроєкту із фінансування України та інших партнерів і раніше давав зрозуміти, що він не виноситиме його на розгляд Палати представників, оскільки в цього документі, за його словами, не передбачено достатньо заходів безпеки на південному кордоні США, на чому наполягають республіканці.

“Не отримавши від Сенату жодних змін щодо політики на кордоні, Палата представників продовжуватиме самостійно працювати над цими важливими питаннями, - заявляв спікер Джонсон минулого тижня. - Америка заслуговує кращого, ніж статус кво у Сенаті”.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден на 27 лютого скликає лідерів обох палат американського Конгресу до Білого дому, щоб спонукати законодавців ухвалити пакет додаткової допомоги Україні та Ізраїлю, а також запобігти черговому "шатдауну" - частковій призупинці роботи уряду США, яка може настати, якщо бюджетні законопроєкти не буде прийнято на початку березня.

Серед запрошених лідерів - спікер Палати представників США Майк Джонсон (республіканець), лідер більшості в Сенаті Чак Шумер (демократ), лідер меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс (демократ) та лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл (республіканець).

Демократи вважають, що якби спікер Палати представників Майк Джонсон виніс законопроєкт про допомогу Україні та партнерам на голосування, його б підтримали б більшість законодавців від обох партій.