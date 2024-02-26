"Крим - це Україна. Сьогодні і завжди". Європа висловила солідарність з Україною в річницю анексії Криму

У десяту річницю анексії Криму Британія заявила, що ніколи не визнає претензії Росії на українську територію. Відповідну заяву оприлюднило МЗС країни.

“Десять років тому Росія незаконно і неприпустимо намагалася анексувати Крим”, - мовиться у заяві пресслужби відомства. - "Ми хочемо чітко заявити, що Сполучене Королівство ніколи не визнає незаконні претензії Росії на цей регіон (Крим) чи будь-яку українську територію”.

МЗС наголошує, що росіяни продовжують “жорстоку та систематичну кампанію зловживань і порушень прав людини” і закликає притягнути Росію до відповідальності.

Дипломатичне відомство Британії запевняє, що Британія “продовжуватиме робити все можливе, щоб зупинити військову машину Путіна та підтримувати Україну в їхній боротьбі стільки, скільки буде потрібно”.

Про те, що Крим залишається Україною, заявив і президент Європейської Ради Шарль Мішель.

У мережі Х (раніше Twitter) він написав: “Крим це Україна. Сьогодні і завжди. ЄС ніколи не піде від України. Європа жива в кожному місті та селі вашої великої землі”.

Шарль Мішель також наголосив, що українці воюють і за європейців. “Демократична боротьба України – це наша демократична боротьба”, - написав посадовець.

Десять років тому, 26 лютого 2014 року, тисячі мешканців Криму вийшли на протест проти незаконної анексії Криму Росією. В цей день в Україні відзначають День спротиву окупації Криму.

Як повідомив Голос Америки, цього дня низка світових політиків висловили солідарність з Україною і назвали Крим українським.

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