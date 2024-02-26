"Україна не наодинці в боротьбі за справедливість". В День спротиву окупації Криму на Заході кажуть про підтримку Києва

Десять років тому, 26 лютого 2014 року, тисячі мешканців Криму вийшли на протест проти незаконної анексії Криму Росією. В цей день в Україні відзначають День спротиву окупації Криму.

Навіть через десять років російської агресії проти України, "традиції кримських татар та інших корінних народів Криму залишаються живими та сильними", заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Брінк відзначила, що спроба незаконної анексії супроводжувалась порушенням прав людини, викраденнями та катуваннями. "Як і на інших незаконно окупованих територіях України, Росія використовує депортацію та незаконне переміщення українських громадян, в тому числі дітей, щоб знищити ідентичність нації", - йдеться у зверненні Брінк.

Вона запевнила: "США непохитні - ми не визнали і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму Росією".

Російська агресія проти України почалась 10 років тому із вторгнення до Криму, нагадує Міністерство закордонних справ Латвії в заяві до Дня спротиву окупації Криму.

"Україна не наодинці в боротьбі за справедливість, міжнародна спільнота міцно стоїть на захисті територіальної цілісності", - йдеться в заяві відомства.

Президент України Володимир Зеленський в День спротиву окупації Криму закликав боротись із "російським злом" і відстоювати право кримськотатарського та інших народів "жити у своєму домі".

"Ми маємо нарощувати реальну протидію російському злу. На всіх рівнях. В усьому світі. Ми маємо боротися за людей у Криму та в усіх інших окупованих частинах України. Ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права – сили щодо Криму, а отже, і будь-якої іншої землі. Ми маємо боротися за фундаментальне право кримськотатарського народу, як і будь-якого іншого народу, – право жити у своєму домі", - йдеться у зверненні Зеленського, оприлюдненому 26 лютого.