Почався третій рік повномасштабної війни Росії проти України. Міжнародна коаліція на підтримку України під проводом США допомогла Києву оборонятись від агресії, отримувати економічну та гуманітарну підтримку. Союзники також ввели масштабну систему санкцій, щоб уповільнити російську воєнну машину. Про те, чи забезпечить підтримка союзників перемогу України, нові санкції, перспективи внесення Росії до переліку держав, що підтримують тероризм, ми розпитали другу заступницю держсекретаря США Юрі Кім.

Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.

Оксана Бедратенко, Голос Америки: Російська війна в Україні входить у третій рік і США ведуть за собою коаліцію союзників України. Наскільки успішна ця коаліція, щоб забезпечити перемогу?

Юрі Кім, друга заступниця держсекретаря США: США працюють з коаліцією понад 50 країн в усьому світі - в Європі, Азії, інших регіонах - які зрозуміли загрозу від Путіна для всіх нас. Вони розуміють, що вторгнення Путіна – це не лише про Україну, це також про наш власний мир та безпеку. Ми зібрались разом, склали пакети підтримки, фінансової гуманітарної та оборонної. Допомога не переривається і ми очікуємо, що так триватиме поки Україна не вийде переможницею.

О.Б.: Ситуація на лінії фронту в Україні, згідно з повідомленнями, жахлива. Європейці збільшують поставки зброї, але зрозуміло, що оборонну підтримку від Сполучених Штатів не замінити. Чи зможе Конгрес затвердити додаткове фінансування до березня, коли нестача боєприпасів може стати критичною?

Коли пил осяде і пакет винесуть на голосування в Палаті представників, він також отримає широку підтримку

Ю.К.: Нам дуже приємно, що пакет допомоги Україні затвердив Сенат переважною більшістю голосів. 70 зі ста сенаторів проголосували за це. Ми переконані, коли пил осяде і пакет винесуть на голосування в Палаті представників, він також отримає широку підтримку. Коли я говорю зі звичайними американцями, вони розуміють, що те, що відбувається в Україні важливе для Сполучених Штатів. Путін намагається зруйнувати правила та системи, які діяли в світі з кінця другої світової війни і які забезпечували безпеку та процвітання не лише для американців, але і для всього світу. З огляду на це, природно, що США співпрацюють з п'ятдесятьма країнами з усього світу, щоб дуже чітко і серйозно відповісти на це.

О.Б.: Чи ви розглядаєте інші шляхи збільшення оборонних поставок Україні на додачу, чи як альтернативу додатковому фінансуванню? Такі як ленд-ліз, чи можливість Україні використати російські заморожені активи, щоб купити боєприпаси?

Ю.К.: Важливо пам’ятати, що наша коаліція – це понад 50 країн у всьому світі. Не все тримається на Сполучених Штатах. Але ми визнаємо, що Сполучені Штати дають значну частину цієї допомоги. Нам дуже приємно, що ЄС нещодавно затвердив допомогу Україні обсягом 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Ми очікуємо на таке ж мудре рішення Конгресу США і бачимо, що інші країни світу активізувались. Очікуємо, що це триватиме.

Ми також вивчаємо заходи, такі як інші форми допомоги, а також намагаємось перекрити Росії здатність фінансувати купівлю чи виробництво зброї, яку вона застосовує проти України.

Коаліція не зупиниться, ми продовжимо підтримувати Україну, поки український народ не переможе у війні проти Росії, яку нав’язав Путін.

Тому США оголосили пакет з понад 500 санкцій проти російського фінансового сектору та військово-промислової бази. Тому ЄС зробив так само і ввів санкції проти 200 цілей, а Велика Британія вчора оголосила власний пакет. Коаліція не зупиниться, ми продовжимо підтримувати Україну, поки український народ не переможе у війні проти Росії, яку нав’язав Путін.

О.Б.: Новий пакет санкцій США включає сотні цілей. Якою є мета саме цього пакету?

Ю.К.: Мета цих санкцій – позбавити воєнну машину Росії фінансування, щоб вона не отримувала гроші та поставки для воєнної машини, яку вона нацьковує на Україну

О.Б.: Є санкції і проти китайських компаній. Також вперше європейці включили китайські компанії до санкцій. Чи означає це більшу готовність притягнути Китай до відповідальності за підтримку Росії?

Ю.К.: Коли ми бачимо випадки ухиляння від санкцій, ми швидко діємо, щоб закрити будь-які юридичні прогалини. Ми також швидко діємо проти будь-яких конкретних організацій де б вони не були.

О.Б.: Чи розглядаєте ви можливість включити Росію до переліку спонсорів тероризму?

Ю.К.: Президент про це сказав і мені немає що додати, крім того, що ми маємо дуже серйозно в цьому питанні поставитись до незапланованих наслідків.

О.Б.: Щодо інших регіонів в Європі. Як ви оцінюєте здатність Росії дестабілізувати ситуацію на Балканах?

Всі сусіди Росії сплять з одним оком відкритим

Ю.К.: Росія своїми діями показала, що не вагається дестабілізувати регіони, які вона вважає вразливими. Вони вдерлись у дві сусідні країни - Україну та Грузію. Вона продовжує утримувати 20% грузинської території. Ми також бачимо, як вони фактично ввели маріонетковий режим в Білорусі. Тому всі сусіди Росії сплять з одним оком відкритим. Думаю те саме і на Балканах. Ми бачимо, що вони проводять шкідливі дії і вживатимемо кроків, щоб Росія не змогла досягнути успіху на Балканах.

О.Б.: Вірменія історично була близька з Росією в економічній та безпековій сферах. Чи зараз Вірменія віддаляється від свого колишнього союзника?

Дії Путіна поставили дуже серйозні питання про роль Росії на міжнародній арені

Ю.К.: Росія – постійний член Ради Безпеки ООН. Один з п’яти. А у постійного члена Ради Безпеки є особливий обов’язок захищати правила та закони і системи, впроваджені ООН. Коли сусіди та інші в світі бачать, що Росія поводиться так, як вона є, проводить вторгнення до сусідів, намагається перемалювати кордони визнані міжнародною спільнотою, то не дивно, що країни як Вірменія та інші починають інакше дивитись на Росію і починають нервувати щодо намірів Росії.

Дії Путіна поставили дуже серйозні питання про роль Росії на міжнародній арені. Ми бачимо як неодноразово в міжнародних організаціях голосують за виключення Росії. Це довгий перелік – від МСЕ до Ради прав людини ООН та ІКАО – можна продовжувати довго, але суть в тому, що поведінка Росії впливає не лише на сусідів, а на те, як весь світ ставиться до цього режиму.

О.Б.: Що ви можете сказати українцям в час, коли російська повномасштабна війна входить в третій рік?

Ю.К.: Світ вражає стійкість українського народу. Ваша хоробрість – це натхнення. Тримайтеся! Ніколи не здавайтеся! Ми не здамося! Слава Україні!