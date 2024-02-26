"Треба зважати на незаплановані наслідки" - в Держдепі відреагували на заклики включити Росію до переліку держав-спонсорів тероризму

Після смерті у в'язниці російського опозиціонера Олексія Навального в США звучить більше закликів додати Росію до переліку держав-спонсорів тероризму.

"Давайте визнаємо Росію спонсором тероризму в рамках законодавства США. Давайте змусимо їх заплатити ціну за вбивство Навального", - заявив впливовий сенатор від Республіканської партії Ліднсі Грем.

В інтерв'ю CBS 18 лютого Грем припустив, що відповідний законопроєкт може бути зареєстрований в американському Конгресі вже незабаром.

В Держдепі ж наголошують - варто зважати на незаплановані наслідки такого кроку. "Ми маємо дуже серйозно в цьому питанні поставитись до незапланованих наслідків", - заявила друга заступниця держсекретаря США Юрі Кім, відповідаючи на питання Голосу Америки щодо перспектив визнання Росії державою, що спонсорує тероризм.



Кім послалась на позицію президента США Джо Байдена з цього питання. Як повідомляв Голос Америки, у вересні 2022 року Байден висловився проти включення Росії до переліку держав-спонсорів тероризму.

Тоді ж речниця президентської адміністрації Карін Жан-П'єр пояснила, що на думку президента США, "це не є найефективніший чи найсильніший шлях вперед, аби притягнути Росію до відповідальності". Вона зауважила, що таке визначення може мати непередбачувані наслідки для України і для всього світу. "Наприклад, за словами гуманітарних експертів та неурядових організацій, з якими ми спілкувалися, це може серйозно вплинути на здатність доставляти допомогу в певні українські регіони", - пояснює позицію уряду США речниця Білого дому Карін Жан П'єр. Вона також наголосила, що визначення Росії державою, що спонсорує тероризм загрожує підірвати здатність США "підтримувати Україну за столом переговорів".



США включили чотири країни до переліку держав-спонсорів тероризму: Кубу, Північну Корею, Іран та Сирію.



Включення до переліку держав-спонсорів тероризму передбачає чотири основні категорії санкцій з боку США, включаючи обмеження на надання допомоги США, заборону на оборонний експорт та продаж, певні обмеження на експорт товарів подвійного призначення та інші фінансові обмеження, йдеться на сайті Держдепу. Також передбачено покарання для осіб та країн, які ведуть торгівлю з такими країнами.