На вертольоті ООН, що впав у Сомалі, було четверо українців – МЗС

Міністерство закордонних справ України підтвердило у п'ятницю, що на гелікоптері ООН, який цього тижня захопили бойовики "Аш-Шабаб" у центральній частині Сомалі, перебувало четверо українців.

Вертоліт належить українській приватній компанії і мав дев’ять людей на борту, повідомив речник українського МЗС.

"Наші громадяни входили до складу екіпажу вертольота Місії ООН у Сомалі... Їхні особи встановлені", – написав речник України Олег Ніколенко у Facebook.

Як повідомило агентство Reuters, вертоліт був замовлений ООН для евакуації поранених, коли технічна проблема змусила його приземлитися поблизу села Гіндхер, території, яка контролюється ісламістським угрупованням.

У четвер уряд Сомалі заявив, що працює над порятунком заручників, але військові сказали, що це буде важко зробити в районі, який понад 10 років перебуває під контролем угруповання, пов’язаного з Аль-Каїдою.

У внутрішній записці ООН, з якою ознайомилося агентство Reuters, йдеться, що одна людина на вертольоті нібито була вбита, а шестеро взяті в заручники. Двоє людей втекли, і невідомо, де перебувають зараз.

Газета Washington Post повідомила, посилаючись на двох представників служби безпеки в Могадішо, що екіпаж гелікоптера чекав на порятунок протягом години, перш ніж був викрадений. Це, каже газета, ставить питання про те, чи швидша реакція могла запобігти їхньому захопленню.

Гелікоптер ООН прямував для евакуації поранених із міста Візіл, коли в середу через механічну проблему він впав. На борту було четверо українських членів екіпажу, дві кенійські медсестри, єгиптянин, який працює на підрядника, який надає екстрені медичні огляди, сомалійський військовий лікар і офіцер охорони з Уганди, повідомляє газета.

Усі польоти ООН у цьому районі призупинено до подальшого повідомлення, повідомляє Reuters.

Бойовики, які контролюють величезні території на півдні та в центрі Сомалі, ведуть боротьбу з урядом з 2006 року. Вони прагнуть встановити власне правління на основі свого тлумачення ісламського права.