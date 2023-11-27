ВМС США повідомили, що захистили комерційний танкер від нападників

ВАШИНГТОН/ЕР-РІЯД, 26 листопада (Reuters) – Військовий корабель ВМС США відповів на сигнал лиха від комерційного танкера в Аденській затоці, який захопили озброєні особи. Зараз судно в безпеці, повідомили в неділю офіційні особи США.

Танкер, який перевозив вантаж фосфорної кислоти, був ідентифікований як Central Park.

Особи нападників правоохоронці не встановили. У заяві американських військових йдеться, що корабель США USS Mason за підтримки кораблів союзників вимагав, щоб нападники звільнили комерційне судно.

П’ятеро озброєних осіб намагалися втекти на швидкохідному човні, але за ними погнався військовий корабель США, і вони зрештою здалися.

У заяві додається, що дві балістичні ракети були випущені з контрольованих хуситами частин Ємену в напрямку кораблів Mason та Central Park, але вони впали приблизно в 10 морських милях, обійшлося без пошкоджень або поранень.

Цей інцидент є останнім в серії атак у водах Близького Сходу з 7 жовтня, коли почалася війна між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС.

Це сталося після захоплення пов’язаного із Ізраїлем вантажного судна єменськими хуситами, союзниками Ірану, у південній частині Червоного моря минулого тижня.

Угруповання, яке також обстріляло Ізраїль балістичними ракетами та озброєними безпілотниками, пригрозило атакувати більше ізраїльських суден.

Central Park, невеликий танкер (19 998 метричних тонн), яким управляє Zodiac Maritime Ltd, міжнародна компанія з управління судами зі штаб-квартирою в Лондоні, що належить ізраїльській родині Офер.

За даними LSEG, судно під прапором Ліберії було побудовано в 2015 році та належить компанії Clumvez Shipping Inc.

У заяві Zodiac Maritime йдеться, що Central Park, який перевозить вантаж фосфорної кислоти, ймовірно, потрапив до піратського інциденту під час перетину міжнародних вод, приблизно в 54 морських милях від узбережжя Сомалі.

Фосфорну кислоту в основному використовують для добрив.

"Нашим пріоритетом є безпека 22 членів екіпажу на борту. Судно, під капітанством турка, має багатонаціональний екіпаж, що складається з громадян Росії, В'єтнаму, Болгарії, Індії, Грузії та Філіппін", - додається в заяві.

Жодних коментарів від офіційних представників Хусі не надходило.

Британське агентство морських торгових операцій (UKMTO) заявило в неділю, що йому відомо про можливу атаку на південному заході затоки, і закликало інші судна бути обережними.

США звинуватили Іран у атаках на кілька суден у регіоні за останні кілька років. Тегеран свою причетність заперечує.

Контейнеровоз, яким керує контрольована Ізраїлем компанія, був уражений ймовірно іранським безпілотником в Індійському океані, спричинивши незначні пошкодження судна, але ніхто не постраждав, заявив у суботу посадовець Пентагону.

Бойовики ХАМАСу вдерлися в Ізраїль 7 жовтня, убивши 1200 людей. Відтоді Ізраїль бомбив Сектор Гази, вбивши близько 14 000 людей, приблизно 40% з них діти, кажуть органи охорони здоров'я Палестини.

Тринадцять ізраїльтян і четверо громадян Таїланду прибули до Ізраїлю вранці в неділю після другого звільнення заручників, утримуваних ХАМАС після початкової затримки, спричиненої суперечкою щодо доставки допомоги в Газу.