Свідчення українських дітей пролунають на суді проти російських злочинців – прокурор МКС Хан

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що українські діти «повинні бути поміченими та почутими» під час притягнення до відповідальності винних у злочинах проти них.

Я не хочу, щоб у моєму суді, який ми проводимо як прокуратура, не було чутно голосів дітей у залі суду

Свідчення дітей мають лунати у судовій залі і це є частиною його позиції, заявив прокурор МКС під час заходу високого рівня, що відбувався у Нью-Йорку паралельно із засіданнями Генеральної Асамблеї ООН.

«Я сказав, що це буде політикою щодо нових розслідувань, які почалися під час мого терміну. Я не хочу, щоб у моєму суді, який ми проводимо як прокуратура, не було чутно голосів дітей у залі суду. Одна справа, коли ми, дорослі, говоримо про досвід дітей, зовсім інша, коли діти самі розповідають про те, як на них впливає конфлікт», – сказав прокурор МКС Карім Хан під час зустрічі високого рівня під назвою «Боротьба за майбутнє: українські діти у війні».

Він закликав світову спільноту до спільних дій для притягнення до відповідальності у злочинах проти українських дітей і до того, щоб вкласти більше ресурсів у цю справу, зокрема збільшити внески в МКС, який залишається без належного фінансування.

Захід відбувся в стінах ООН з ініціативи Естонії у вівторок, 19 вересня, за участі глав держав, міністрів та високопосадовців для обговорення найнагальніших викликів і потреб українських дітей, які страждають від війни.

Метою заходу, на якому виступив український генеральний прокурор Андрій Костін та перша леді України Олена Зеленська, було привернути увагу до найбільших викликів і потреб українських дітей, які страждають від війни, а також запропонувати рішення щодо того, що ООН і міжнародна спільнота можуть зробити для них.

Як повідомила Олена Зеленська, за оцінками уряду України, понад 19 з половиною тисяч українських дітей були примусово переміщені або депортовані до Росії чи на тимчасово окуповані території України. Там вони піддаються проросійській пропаганді, «перевихованню», метою якого є змінити національну ідентичність українських дітей.

У деяких випадках українських дітей, відібраних у їхніх родин, віддають для усиновлення російським родинам. За її словами, щонайменше 13 українських дітей стали жертвами сексуального насильства з боку російських солдатів, 12 дівчат і один хлопець, якому було лише 4 роки. Вона наголосила, що насправді жертв може бути набагато більше, бо йдеться лише про дітей, які самі та чиї батьки погодилися свідчити.

Представниця США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд наголосила, що російська агресія позбавляє можливості навчатися мільйони українських дітей. За даними ООН, які вона навела, російські сили та сили, якими керує Росія, з початку широкомасштабного нападу завдали 480 нападів по школах і лікарнях.

Вона нагадала, що вивезення дітей у Росії під приводом гуманітарної допомоги, є воєнним злочином, і президент Росії Володимир Путін та так звана уповноважена у справах дітей Марія Львова-Бєлова звинувачуються присутнім на засіданні прокурором МКС у їхньому скоєнні.

«Ми повинні зробити так, щоб винні у цих злочинах були притягнуті до відповідальності, – заявила Томас-Ґрінфілд. – Українські діти – це діти всього світу».

Міністерка закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб заявила, що досі точно невідомо, скільки дітей було вивезено, їхні імена і місце перебування не встановлені. Вона наголосила, що на це та на їхнє повернення мають бути спрямовані зусилля міжнародних установ. Лахбіб наголосила, що її країна виділила на цю мету додаткові кошти для ЮНІСЕФ та інших міжнародних установ, зокрема офісу спеціального представника Генерального секретаря ООН з цього питання.

Вона також сказала, що потрібно підтримувати організації громадянського суспільства, які допомагають встановити контакт між вивезеними дітьми та їхніми родинами в Україні. Але, на думку бельгійської міністерки, бракує дієвих міжнародних зусиль, які могли б покласти край цьому злочину і повернути українських дітей до їхніх родин.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінць розповів, що перед від’їздом до США розмовляв з матір’ю українського підлітка з Бердянська Тиграна Оганесяна, якого російські військові схопили, звинуватили у тероризмі, катували і після того, як справа набула розголосу і його звільнення вимагали депутати Європейського парламенту. Але замість того, щоб звільнити хлопця «росіяни його цинічно розстріляли», а його мати досі не може отримати його тіло, щоб його поховати сказав Лубінець.

«Це один з прикладів того, що відбувається з українськими дітьми на окупованій території та на території Російської Федерації», – сказав Лубінець. Він додав, що від депортованих українських хлопців у Росії вимагають не лише відмовитися від своєї української ідентичності, але і вступити до російських воєнізованих організацій, щоб потім служити в російській армії.

Лубінець подякував прокурор МКС Каріму Хану за те, що той видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової, бо після цього, за його словами, більше дітей вдалося повернути. Мати однієї з вивезених дітей, яку депортували до Бєлгорода, виступила перед Радою Безпеки ООН, і вже на другий день до офісу Лубінця надійшов «сигнал» і невдовзі після цього дитину повернути в Україну без жодних умов.

Нам потрібне визнання дій Росії злочином геноциду

Але Україна «не може організувати 20 тисяч засідань Ради Безпеки для повернення дітей», сказав Лубінець. Нині, за йог словами, Україні вдалося повернути лише 386 дітей, але за російськими даними, кількість вивезених з України дітей може сягати 700 тисяч.

Він закликав світову спільноту допомогти Україні повернути всіх українських дітей.

«Нам потрібна допомога колег, щоб впоратися з такими складними викликами, нам потрібне визнання дій Росії злочином геноциду, надання доступу до списку депортованих і переміщених дітей, відкриття гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів», – сказав Лубінець.

Він також зауважив, що міжнародна спільнота може за допомогою OSINT джерел ідентифікувати та актуалізувати дані про депортованих або переміщених дітей, маршрути їхнього пересування та місце їхнього перебування. Також Україні потрібна допомога для створення системи реабілітаційних центрів в кожному регіоні України, додав Лубінець.