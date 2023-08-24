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- Голос Америки
"Артек", "Фонд Кадирова" та 11 росіян під новими санкціями США через депортацію українських дітей
Державний департамент наголосив, що у День Незалежності України США запровадили нові санкції проти низки російських посадовців та установ, причетних до примусового вивезення та депортації українських дітей.
Діти - найневинніші жертви війни: ми не забуваємо про українських дітейДерждеп США
"Діти - найневинніші жертви війни: ми не забуваємо про українських дітей", - йдеться в заяві Держдепу.
США додали до санкційного переліку п'ятьох російських посадовців з Бєлгородської, Калузької, Ростовської областей Росії та Чечні, які, за повідомленнями, сприяли депортації дітей і передачі їх до російських родин.
Також під санкції підпав окупований російською владою кримський дитячий табір "Артек" та його керівник, а також "Фонд Ахмата Кадирова" та його керівництво, включаючи мати очільника Чечні Рамзана Кадирова, Аймані.
В "Артеку", заявляють в уряді США, тримали дітей, яким не дозволяли повернутись до батьків і піддавали їх масштабній програмі "патріотичного" перевиховання. А "Фонд Кадирова", як повідомляється, займався "перевихованням" українських дітей в дитячих таборах в Чечні.
Інша категорія - це посадовці, яких США звинувачують у передачі українських дітей до Росії, зокрема під санкціями - Замід Чалаєв, командувач спеціального батальйону російського МВС, який брав участь в штурмі "Азовсталі", а потім, за інформацією Держдепу, переправляв українських дітей до Чечні.
Також в цьому переліку Олена Шапурова, посадовиця окупаційної адміністрації в Запорізькій області та Володимир Нєвчаєв, призначений Росією керівник Севастопольського державного університету в Криму, який, аз словами заяви, «курирує російську культурно-історичну та патріотичну програму перевиховання українських дітей, перевезених з Луганської області до Криму».
Раніше сьогодні, як повідомляв Голос Америки, посолка США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд нагадала, що Росія примусово передавала або депортувала українських дітей ще з 2014-го року, а з лютого 2022 року вона примусово передала або депортувала тисячі українських дітей, у тому числі немовлят віком від чотирьох місяців.
Вона зауважила, що це становить воєнний злочин, і в ньому було звинувачено російських посадових осіб, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, щодо якого Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт.
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- Голос Америки
Пентагон: США розпочнуть навчання українських пілотів на F-16 у жовтні
Міністерство оборони США оголосило сьогодні, що Сполучені Штати незабаром розпочнуть навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16.
Очікується, що льотна підготовка розпочнеться в жовтні на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона після того, як українці пройдуть мовну підготовку у вересні.
Також у Пентагоні повідомили, що підготовку проходитимуть і технічні робітники, які обслуговуватимуть літаки. Скільки пілотів з України візьме участь у навчанні, не розголошується.
«Ми очікуємо, що це буде включати кілька пілотів і кілька десятків супроводжувачів», – сказав речник Пентагону Пет Райденр під час брифінгу для журналістів.
Райдер наголосив, що підготовка українських пілотів буде відбуватися у тісній консультації з датчанами, голландцями та іншими союзниками. Він додав, що США «хочуть зробити все можливе, щоб якомога швидше просувати ці зусилля на підтримку України».
"Тренування у Сполучених Штатах доповнить навчання пілотів і механіків F-16, яке вже триває в Європі, і ще більше поглибить нашу підтримку коаліції з підготовки F-16 під керівництвом Данії та Нідерландів," - сказав Райдер.
За словами речника Пентагону, очікується, що європейські партнери розпочнуть підготовку українських пілотів, але незабаром їхні можливості можуть бути вичерпаними, тому США діють на випередження і планують свою програму підготовки.
Пет Райдер не назвав конкретних термінів для навчання українських пілотів. Але зауважив, що частиною тренування буде оцінка рівня навичок окремих пілотів, "що допоможе визначити, як довго триватиме це навчання".
Раніше Голос Америки повідомляв, що Данія розпочала підготовку вісьмох українських пілотів для польотів на F-16 у межах своїх зобов'язань передати Україні винищувачі.
Як повідомили збройні сили Данії пілоти прибули на данську військову авіабазу в Скрідструп разом із 65 авіаторами, які пройдуть навчання з обслуговування літаків четвертого покоління.
Минулого тижня радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що після завершення тренувань, США, за консультацій із Конгресом, будуть готові схвалити передачу Україні літаків F-16 до України.
Оглядачі зазначають, що рішення Пентагону було приурочене до Дня Незалежності України, але американські винищувачі ще нескоро з’являться на полі бою в Україні.
Газета New York Times нагадує, що минулої зими Військово-повітряні сили США прийняли двох українських пілотів, які літали на реактивних літаках радянських часів, щоб побачити, чи вдасться їм швидко перевчитися літати на F-16.
За результатами навчання у березні представники ВПС дійшли висновку, що принаймні деяких українських пілотів можна буде навчити керувати F-16 за чотири-п’ять місяців.
- Голос Америки
Більшість республіканських кандидатів на посаду президента США виступають за подальшу підтримку України. Але є нюанси
Перемога Росії – це перемога Китаю. Ми повинні це знати. Україна для нас – перша лінія оборониНікі Гейлі, колишня посолка США в ООН
Більшість потенційних кандидатів на посаду президента США від Республіканської партії виступають за продовження підтримки України у боротьбі проти російської агресії, зазначає американське видання Responsible Statecraft («Відповідальне державотворення», – ред.).
Свої погляди щодо України вони озвучили 23 серпня під час найперших республіканських дебатів серед претендентів на президентське крісло.
Але серед восьми кандидатів губернатор штату Флорида Рон Десантіс та підприємець Вівек Рамасвамі загалом виступили проти подальшої, як вони кажуть, «необмеженої підтримки» України.
Своєю чергою колишній віцепрезидент США Майк Пенс, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, колишня посолка США в ООН Нікі Гейлі, колишній губернатор штату Арканзас Аса Гатчінсон, сенатор Тім Скот та губернатор штату Північна Дакота Даґ Берґум висловилися здебільшого за продовження довготривалої допомоги Україні у війні проти російської агресії.
На думку Десантіса, європейські країни мають вносити пропорційний внесок в плані підтримки України. Але його пріоритети він бачить не в забезпеченні безпеки в Європі, а на південних кордонах США.
Заради цієї мети на посаді президента, він «не надсилатиме війська в Україну, але надійшле їх на південний кордон [США]» задля впорядкування міграційних потоків.
Жоден з американських політиків, у владі, чи в опозиції, не говорив про надсилання американських військових в Україну як реальну перспективу.
Також і Вівек Рамасвамі не бачить російську війну проти України як одну з головних проблем Америки.
«Реальність полягає в тому, що сьогодні Україна не є пріоритетом для США», - заявив Рамасвамі, який планує перенаправити ресурси, надані США Україні, на боротьбу з Китаєм.
«Справжньою загрозою, з якою ми стикаємось сьогодні, є комуністичний Китай, і ми ще далі заганяємо Росію в обійми Китаю. Російсько-китайський військовий альянс є найбільшою загрозою, з якою ми стикаємося», – цитує Рамасвамі видання Responsible Statecraft.
Попри розбіжності щодо підтримки України, кандидати були згодні з тим, що найбільшим геополітичним викликом для Сполучених Штатів наразі є Китай. Однак, на думку частини з них, підтримка України може бути наріжним каменем стратегії США у геополітичному змаганні з Китаєм.
«Тут ви маєте проамериканську країну, на яку напав бандит», - заявила на дебатах Нікі Гейлі. – «Менше, ніж 3,5% нашого оборонного бюджету було надано Україні. [...] Перемога Росії – це перемога Китаю. Ми повинні це знати. Україна для нас – перша лінія оборони».
Вона нагадала, що хоча Америка є далі найбільшим спонсором допомоги Україні, 11 європейських країн надали Києву більше у відсотковому відношенні до ВВП країни, ніж США.
Майк Пенс також вважає, що поступки Росії можуть фактично спонукати Китай до загарбання Тайваню. «Ми досягаємо миру за допомогою сили. Америка повинна стояти за свободу», - додав Пенс.
Що стосується спроможності США паралельно вирішувати внутрішні й зовнішні проблеми, Пенс, якого цитує Responsible Statecraft, зауважив: «Ну, дозвольте мені бути зрозумілим: будь-хто, хто думає, що ми не можемо розв'язувати проблеми тут, у Сполучених Штатах, і бути лідером вільного світу – це досить скромне уявлення про найвеличнішу націю на Землі».
Під час дебатів кандидати на посаду президента також могли ставити запитання одне одному.
Наприклад Нікі Гейлі під час дебатів закидала Вівеку Рамасвамі «відсутність зовнішньополітичного досвіду», що не дозволяє йому осягнути, чому важлива підтримка України. На це Рамасвамі відповів: «Це не просуває американських інтересів. І як президент США, я не балотуюся на жодну іншу роль, окрім як піклування про інтереси американців».
Він додав, що його план щодо закінчення війни в Україні, «мабуть, буде кращим для України - принаймні вона залишиться з недоторканим суверенітетом, на відміну від того плану, який виконують зараз».
Рамасвамі попереджає, що війна в Україні може закінчитися так само, як «після вторгнення радянських військ в Афганістан».
«Запамʼятайте мої слова: якщо США не втрутяться і не скажуть, що ми більше не будемо фінансувати цю війну, вона закінчиться тим, що після Зеленського до влади прийде якийсь воєначальник з кількома сотнями мільярдів доларів американської військової техніки. Так само як після вторгнення радянських військ в Афганістан - і ви бачите, куди це нас завело», – каже Рамасвамі.
На запитання щодо України Майк Пенс так відповів, що українці продовжать боротьбу і без допомоги Заходу, але допомогти їм є моральним обов'язком демократичних країн.
«Вам слід спитати в них про їхні позиції. Але я вірю, що Америка є лідером вільного світу. Ми - арсенал демократії. Я був в Україні, я чув про звірства російських військових, які страчували чоловіків, жінок і дітей на вулицях», – сказав Пенс.
Але є і практична причина, чому Америка «повинна бути там і підтримувати українську армію», бо інакше їй би довелося відправляти воювати з Путіним свою армію, після того, як він би захопив Україну.
«Я не маю жодного сумніву - якби ми дозволили Путіну захопити Україну, лише питання часу, коли б він перетнув кордон, і нам довелося б з ним воювати. І я вважаю, що якщо країна бажає воювати з ворогами нашої країни, даймо їй засоби для боротьби, щоб воювати не довелося нам», – додав Пенс.
«Нагода нагадати про боротьбу і закликати до підтримки». Як у США відзначають День Незалежності України?
У четвер 24 серпня 2023 року Україна відзначає свій 32-й День Незалежності. Святкують цю дату разом із батьківщиною також й українці з усього світу, як представники старих громад так і сьогоднішні вимушені переселенці, які покинули рідні домівки після повномасштабного вторгнення Росії. Нині українці відраховують не лише роки незалежності своєї держави, але й місяці російської війни, наголошують в посольстві України у США.
"День Незалежності - це ще одна нагода нагадати про нашу боротьбу і закликати до підтримки", - йдеться на офіційній Facebook сторінці посольства.
Як кажуть дипломати, на 18-тий місяць великомасштабної російської агресії більшість заходів у США будуть присвячені стійкості, витривалості та незламності української нації. Також заплановані події мають на меті нагадати, що українському народу та українським військовим досі потрібна допомога у протистоянні російським загарбникам.
Посольство повідомляє, що заходи, присвячені Дню Незалежності України, відбуватимуться в україно-американських громадах у щонайменше 17-ти американських штатах, від столиці Вашингтона на сході до Каліфорнії на заході, від Іллінойса на півночі, до Флориди на півдні та навіть на віддалених Гавайських островах. Заходи заплановані як на сам День Незалежності так і протягом кількох днів до кінця тижня.
У столиці США: на 24-те серпня о 13:00 (за Вашингтоном) запланована церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата на Арлінгтонському національному кладовищі. Наступного дня у п’ятницю 25-го серпня, о 16:00 відбудеться зустріч українців в Українському домі.
У Суботу, 26-го серпня о 8:00 ранку відбудеться традиційний, щорічний забіг у вишванках та з прапором України на Національній алеї Вашингтона, що є центральною алеєю на капітолійському пагорбі.
"Традиційний щорічний ранковий забіг в українській національній сорочці «вишиванка» на честь святкування Незалежності України. Запрошуються всі – бігуни та пішоходи, діти та дорослі. Одягом який підкреслює український дух може бути - вишиванка, синьо-жовта футболка або просто пов'язка на руку", -розказують організатори на офіційній сторінці заходу в Facebook.
Далі, у цей же день відбудеться мітинг та парад на честь української спадщини, культури та свободи: 16:00 - збори перед Білим домом. 17:30 - хода від Білого дому до пам'ятника Тарасу Шевченку. 18:15 – 19:00 - програма біля пам’ятника Тарасу Шевченку. А вже в неділю, 27-го серпня о 16:00 відбудеться концерт бандури до Дня Незалежності з Тарасом Яницьким, в Українському домі.
Заходи в штаті Каліфорнія: у четвер 24-го серпня, в Місті Санта-Крус о 10:00 відбудеться Почесне проголошення Незалежності України. У п’ятницю 25-го серпня о 18:00 відбудуться заходи в Українському домі, в місті Сакраменто. В Суботу 26-го серпня о 12:00 відбудеться виставка українського мистецтва у парку, вмісті Капітола, що в окрузі Санта-Крус. В неділю, 27-го серпня об 11:00 заплановано пікнік в регіональному парку в місті Лагуна Нігель, що на півдні Орандж-Каунті. Також в неділю, в місті Сан-Франциско о 13:00 відубдеться концерт, в храмі музики Спреклз, в парку Золоті Ворота.
Заходи у штаті Нью-Йорк: У четвер 24-го серпня, в місті Нью-Йорк о 12:00 – 13:45 відбудеться акція "ланцюг єднання" у Вашингтон-сквер Парк - Ратуша. Пізніше о 18:00 відбудуться святкування в українському Інституті Америки.
Заходи у штаті Мічиган: У четвер 24-го серпня о 6:00 ранку в місті Воррен відбудеться відзначення 32-ї річниці відновлення Незалежності України та вшанування полеглих за Україну біля Меморіалу українських та українсько-американських ветеранів, в Українському культурному центрі. Пізніше, о 18:00-20:00 в цей же день, в місті Детройт біля Пам'ятнику Джо Луїсу відбудеться мітинг. А вже в неділю 27-го серпня о 18:00 в оселі Діброва, що в місті Брайтон, відбудеться захід "Україна понад усе, Нова хвиля".
Заходи в штаті Пенсильванія: У четвер 24-го серпня о 12:00 на мерії міста Філадельфія урочисто піднімуть український прапор. А вже о 19:00-20:00 тогож дня відбудеться мітинг на сходах Капітолію штату, в місті Гаррісбург.
Заходи в штаті Іллінойс: У четвер 24-го серпня о 12:00 в місті Чикаго відбудеться урочесте підняття прапора України в центрі Річарда Дж. Дейлі. Також в Чикаго, в Суботу 26-го серпня о 15:30 – 18:00 в саду Конгрес-Плаза розпочнеться "Мега марш - Україна - Незламна Нація".
Заходи в штаті Мінесота: У четвер 24-го серпня о 18:00-21:00 відьудуться заходи на вулиці між Українською Католицькою Церквою Св. Костянтина та Українською Православною Церквою Св. Михаїла і Св. Георгія.
Також, у місті Джексонвіль, штат Флорида в суботу 26-го серпня о 15:00 відбудеться культурний фестиваль "Україна барвиста!", також в суботу об 11:00 відбудуться свтякування в місті Портленд, штат Орегон, а в місті Лас-Вегас, штат Невада суботні святкування розпочнуться о 13:00 в місцевому осередку української громади.
Загалом урочисті події присвячені святкуванню Дня Незалежності України, а також нинішній боротьбі проти агресії РФ триватимуть, як до кінця тижня так і до наступного місяця. Наприклад, в місті Сієтл, штат Вашингтон, День Незалежності відзначатимуть майже увесь день 9 вересня о 10:00 – 20:00, в рамках Північно-Західноукраїнського міжнародного фестивалю в центральному парку Белв'ю.
- Голос Америки
США накладають санкції на росіян, які сприяли депортації українських дітей – посолка в США в ООН
Представниця США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що США накладають нові санкції на росіян, які сприяли депортації українських дітей.
Під час виступу на брифінгу Ради Безпеки ООН щодо України, присвяченому питанню депортації українських дітей, посолка США заявила, що Росію потрібно притягнути до відповідальності за злочини, скоєні в Україні, у тому числі, за депортацію дітей.
«Сьогодні Сполучені Штати запроваджують санкції проти двох юридичних та 11 фізичних осіб, включаючи осіб, які, як повідомляється, сприяли примусовому переміщенню та депортації українських дітей до таборів», – заявила представниця США в ООН.
Вона додала, що ще на трьох офіційних осіб, яких Росія призначила в Україні, будуть накладені візові обмеження «через їхню причетність до порушень прав людини неповнолітніх українських громадян».
Томас-Ґрінфілд нагадала, що Росія примусово передавала або депортувала українських дітей ще з 2014-го року, а з лютого 2022 року вона примусово передала або депортувала тисячі українських дітей, у тому числі немовлят віком від чотирьох місяців.
Вона зауважила, що це становить воєнний злочин, і в ньому було звинувачено російських посадових осіб, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, щодо якого Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт.
Виправдання щодо того, що Росія вивозить дітей з України «з гуманітарних міркувань» вона назвала «грубим спотворенням дійсності і марною спробою виправдати те, що неможливо виправдати».
Білоруська влада, причетна до вивезення дітей з України, має бути притягнута до відповідальності – посолка США
Американська дипломатка також нагадала про те, що, за повідомленнями, білоруські лідери підтримали переміщення українських дітей до таборів у Білорусі.
«За даними Національної антикризової групи, з вересня 2022 року по травень цього року до Білорусі з окупованих територій було вивезено щонайменше 2,1 тисячі українських дітей», – сказала Томас-Ґрінфілд.
«Ми повинні притягнути до відповідальності всіх винних», – наголосила вона.
Вона закликала міжнародну спільноту підтримувати повернення всіх примусово переміщених і утримуваних українських дітей «з такою ж наполегливістю і такою ж рішучістю», якби це були їхні власні діти.
«Бо ці діти – діти всього світу. І ми повинні боротися за них стільки, скільки буде потрібно, доки всі не стануть вільними й доки не буде здійснено справедливість», – сказала Томас–Ґрнфілд.
За даними української генпрокуратури станом на квітень цього року, на територіях, які все ще контролюються російськими військами, близько 20 тисяч українських дітей було примусово депортовано, і тільки незначна частина з них повернулася додому.
Виступаючи на слуханнях у Конгресі США, український генпрокурор Андрій Костін наголосив, що всіх цих дітей можна і потрібно повернути додому, але для цього потрібний сильний міжнародний тиск.
За його словами, «це легко зробити, якщо вони захочуть», бо існує міжнародне законодавство, яке може бути використано для повернення дітей через треті країни, через міжнародні організації.
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