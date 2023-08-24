США накладають санкції на росіян, які сприяли депортації українських дітей – посолка в США в ООН

Представниця США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що США накладають нові санкції на росіян, які сприяли депортації українських дітей.

Під час виступу на брифінгу Ради Безпеки ООН щодо України, присвяченому питанню депортації українських дітей, посолка США заявила, що Росію потрібно притягнути до відповідальності за злочини, скоєні в Україні, у тому числі, за депортацію дітей.

«Сьогодні Сполучені Штати запроваджують санкції проти двох юридичних та 11 фізичних осіб, включаючи осіб, які, як повідомляється, сприяли примусовому переміщенню та депортації українських дітей до таборів», – заявила представниця США в ООН.

Вона додала, що ще на трьох офіційних осіб, яких Росія призначила в Україні, будуть накладені візові обмеження «через їхню причетність до порушень прав людини неповнолітніх українських громадян».

Томас-Ґрінфілд нагадала, що Росія примусово передавала або депортувала українських дітей ще з 2014-го року, а з лютого 2022 року вона примусово передала або депортувала тисячі українських дітей, у тому числі немовлят віком від чотирьох місяців.

Вона зауважила, що це становить воєнний злочин, і в ньому було звинувачено російських посадових осіб, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, щодо якого Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт.

Виправдання щодо того, що Росія вивозить дітей з України «з гуманітарних міркувань» вона назвала «грубим спотворенням дійсності і марною спробою виправдати те, що неможливо виправдати».

Білоруська влада, причетна до вивезення дітей з України, має бути притягнута до відповідальності – посолка США

Американська дипломатка також нагадала про те, що, за повідомленнями, білоруські лідери підтримали переміщення українських дітей до таборів у Білорусі.

«За даними Національної антикризової групи, з вересня 2022 року по травень цього року до Білорусі з окупованих територій було вивезено щонайменше 2,1 тисячі українських дітей», – сказала Томас-Ґрінфілд.

«Ми повинні притягнути до відповідальності всіх винних», – наголосила вона.

Вона закликала міжнародну спільноту підтримувати повернення всіх примусово переміщених і утримуваних українських дітей «з такою ж наполегливістю і такою ж рішучістю», якби це були їхні власні діти.

«Бо ці діти – діти всього світу. І ми повинні боротися за них стільки, скільки буде потрібно, доки всі не стануть вільними й доки не буде здійснено справедливість», – сказала Томас–Ґрнфілд.

За даними української генпрокуратури станом на квітень цього року, на територіях, які все ще контролюються російськими військами, близько 20 тисяч українських дітей було примусово депортовано, і тільки незначна частина з них повернулася додому.

Виступаючи на слуханнях у Конгресі США, український генпрокурор Андрій Костін наголосив, що всіх цих дітей можна і потрібно повернути додому, але для цього потрібний сильний міжнародний тиск.

За його словами, «це легко зробити, якщо вони захочуть», бо існує міжнародне законодавство, яке може бути використано для повернення дітей через треті країни, через міжнародні організації.