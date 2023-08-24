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США накладають санкції на росіян, які сприяли депортації українських дітей – посолка в США в ООН
Представниця США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що США накладають нові санкції на росіян, які сприяли депортації українських дітей.
Під час виступу на брифінгу Ради Безпеки ООН щодо України, присвяченому питанню депортації українських дітей, посолка США заявила, що Росію потрібно притягнути до відповідальності за злочини, скоєні в Україні, у тому числі, за депортацію дітей.
«Сьогодні Сполучені Штати запроваджують санкції проти двох юридичних та 11 фізичних осіб, включаючи осіб, які, як повідомляється, сприяли примусовому переміщенню та депортації українських дітей до таборів», – заявила представниця США в ООН.
Вона додала, що ще на трьох офіційних осіб, яких Росія призначила в Україні, будуть накладені візові обмеження «через їхню причетність до порушень прав людини неповнолітніх українських громадян».
Томас-Ґрінфілд нагадала, що Росія примусово передавала або депортувала українських дітей ще з 2014-го року, а з лютого 2022 року вона примусово передала або депортувала тисячі українських дітей, у тому числі немовлят віком від чотирьох місяців.
Вона зауважила, що це становить воєнний злочин, і в ньому було звинувачено російських посадових осіб, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, щодо якого Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт.
Виправдання щодо того, що Росія вивозить дітей з України «з гуманітарних міркувань» вона назвала «грубим спотворенням дійсності і марною спробою виправдати те, що неможливо виправдати».
Білоруська влада, причетна до вивезення дітей з України, має бути притягнута до відповідальності – посолка США
Американська дипломатка також нагадала про те, що, за повідомленнями, білоруські лідери підтримали переміщення українських дітей до таборів у Білорусі.
«За даними Національної антикризової групи, з вересня 2022 року по травень цього року до Білорусі з окупованих територій було вивезено щонайменше 2,1 тисячі українських дітей», – сказала Томас-Ґрінфілд.
«Ми повинні притягнути до відповідальності всіх винних», – наголосила вона.
Вона закликала міжнародну спільноту підтримувати повернення всіх примусово переміщених і утримуваних українських дітей «з такою ж наполегливістю і такою ж рішучістю», якби це були їхні власні діти.
«Бо ці діти – діти всього світу. І ми повинні боротися за них стільки, скільки буде потрібно, доки всі не стануть вільними й доки не буде здійснено справедливість», – сказала Томас–Ґрнфілд.
За даними української генпрокуратури станом на квітень цього року, на територіях, які все ще контролюються російськими військами, близько 20 тисяч українських дітей було примусово депортовано, і тільки незначна частина з них повернулася додому.
Виступаючи на слуханнях у Конгресі США, український генпрокурор Андрій Костін наголосив, що всіх цих дітей можна і потрібно повернути додому, але для цього потрібний сильний міжнародний тиск.
За його словами, «це легко зробити, якщо вони захочуть», бо існує міжнародне законодавство, яке може бути використано для повернення дітей через треті країни, через міжнародні організації.
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- Голос Америки
Джерело Reuters: США вважають, що літак Пригожина, ймовірно, було збито ракетою "земля-повітря" з території Росії
Сполучені Штати вважають, що літак, на якому, ймовірно, був керівник групи найманців Євген Пригожин, було збито ракетою "земля-повітря", випущеною з території Росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських посадовців.
Представники влади США, які говорили на умовах анонімності через делікатність питання, наголосили, що інформація все ще є попередньою та перевіряється.
Як повідомило МНС Росії, літак, на якому мав летіти Пригожин, вилетів з Москви та прямував до Санкт-Петербурга, коли літак досяг висоти приблизно 2,6 тисяч метрів, перш ніж він раптово припинив передачу даних стеження і розбився біля села Куженкіно в Тверській області на заході Росії.
Тим часом телеканал CNN повідомляє ексклюзивні подробиці з посиланням на зображення радара SAR компанії Umbra Lab, що фюзеляж літака залишився майже цілим, коли літак врізався в землю. Цей висновок підтверджується геолокованим і підтвердженим CNN відео, на якому видно, як фюзеляж і двигуни літака з, очевидно, відсутнім крилом, падають з неба. Свідки та експерти, на яких посилаються журналісти CNN говорять «сильний удар», який було завдано літаку.
Раніше Голос Америки повідомляв, що президент Володимир Зеленський заперечив стосунок України до збиття літака, на якому могло бути керівництво ПВК "Вагнер".
Речник Євросоюзу зі зовнішньої політики Петер Станьо сказав, що "важко перевірити" повідомлення про загибель Пригожина. Він також сказав, що хоча ЄС сподівається, що "негативний вплив" операцій "вагнерівців" припиниться, ЄС не може "спекулювати, чи матиме імовірне вбивство або смерть Пригожина в авіакатастрофі якісь конкретні наслідки для діяльності "Вагнера"".
Напередодні президент США Джо Байден сказав, що він "не здивований" почути повідомлення про ймовірну загибель Пригожина. На запитання, чи стоїть за цим Путін, Байден відповів: "У Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін".
У статті використано матеріали Reuters та CNN.
Суд в Росії знову продовжив арешт журналісту WSJ Гершковичу, повідомляють ЗМІ
МОСКВА (AP) — Московський суд постановив у четвер, що репортер Wall Street Journal Еван Гершкович залишиться під вартою за звинуваченням у шпигунстві до кінця листопада, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.
Гершкович сидить у СІЗО з кінця березня, коли його під час робочої поїздки затримали в Єкатеринбурзі, що майже за 2000 км (1200 миль) на схід від Москви.
Рішення означає, що йому загрожує щонайменше вісім місяців ув'язнення. 31-річний громадянин США Гершкович прибув до московського суду в четвер у білому тюремному фургоні і був виведений у наручниках, у джинсах, кросівках і сорочці.
Він з’явився в суді, щоб почути результат розгляду клопотання прокуратури про продовження арешту після 30 серпня.
Журналістів поза будівлею суду не пустили до зали суду. За даними ТАСС, засідання проходило в закритому режимі, оскільки деталі кримінальної справи засекречені.
У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що Гершкович, "виконуючи завдання американської сторони, збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств ВПК РФ".
Гершкович і його роботодавець заперечують звинувачення, а уряд США визнав його затримання неправомірним. Його справу засекретили. Російська влада не уточнює, які — якщо такі є — докази вони зібрали на підтримку звинувачень у шпигунстві.
У четвер газета Wall Street Journal заявила: «Сьогодні наш колега та видатний журналіст Еван Гершкович з’явився на досудове слухання, де його незаконне ув’язнення було знову продовжено.
Ми глибоко розчаровані тим, що його продовжують свавільно та неправомірно утримувати під вартою за виконання журналістської роботи. Безпідставні звинувачення проти нього є категорично неправдивими, і ми продовжуємо наполягати на його негайному звільненні. Журналістика – це не злочин».
Раніше в серпні посолка США в Росії Лінн Трейсі втретє відвідала Гершковича і повідомила, що він був здоровий, незважаючи на складні обставини.
Його тримають у московській в’язниці Лефортово, відомої своїми суворими умовами.
Гершкович є першим американським репортером, якому висунули звинувачення в шпигунстві в Росії з вересня 1986 року, коли Ніколас Данілофф, московського кореспондента U.S. News and World Report заарештувало КДБ.
Аналітики зазначають, що Москва може використовувати ув’язнених американців для обмінів після того, як напруга між США та Росією різко зросла через військову операцію Кремля в Україні.
Принаймні двох громадян США, заарештованих у Росії за останні роки, включно зі зіркою WNBA Брітні Ґрайнер, обміняли на росіян, ув’язнених у США. У МЗС Росії раніше заявляли, що розглядатимуть обмін на Гершковича лише у разі винесення вироку у справі.
У Росії суди за шпигунство можуть тривати більше року.
- Голос Америки
Зеленський заперечив причетність України до збиття літака Пригожина. У ЄС міркують про ймовірні наслідки
Україна не має стосунку до збиття літака, на якому, як повідомляється, перебувало керівництво ПВК "Вагнер", заявив президент Володимир Зеленський. "Ми не маємо до цього стосунку. Усі розуміють, хто стосунок має", – сказав Зеленський на брифінгу 24 серпня.
Речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано сказав, що "важко перевірити" повідомлення про те, що Євген Пригожин дійсно загинув в авіакатастрофі в середу ввечері. "Як і багато інших речей у Росії, нам це дуже важко перевірити, і тому ми не можемо коментувати", - додав Стано.
Усі розуміють, хто стосунок має
Він також заявив: "Всюди, де вони [група Вагнера] були присутні або діяли, вони залишали слід порушення прав людини [і] міжнародного гуманітарного права. Є багато непідзвітності, є незрозумілі правила, за якими вони працюють".
Стано сказав, що хоча ЄС сподівається, що "негативний вплив" операцій "вагнерівців" припиниться, він підкреслив, що ЄС не може "спекулювати, чи матиме передбачуване вбивство або смерть Пригожина в авіакатастрофі якісь конкретні наслідки для діяльності "Вагнера"".
не випадково світ зараз дивиться на Кремль
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підкреслила, що офіційним заявам Росії щодо смерті Пригожина не можна довіряти. Однак, за її словами, "не випадково світ зараз дивиться на Кремль після того, як колишній союзник Путіна, який потрапив у немилість, раптово впав з неба через два місяці після того, як він спробував здійснити заколот".
"Ми знаємо цю модель з Росії, Росії Путіна: смерті та підозрілі самогубства, викидання з вікон, які в кінцевому підсумку залишаються нерозкритими. Це підкреслює той факт, що диктаторська система влади, побудована на насильстві, знає лише насильство всередині [країни] та ззовні. І це підкреслює, чому настільки важливо, що за останні півтора року ми не довіряли жодним заявам, фейковим новинам чи обіцянкам російського президента", - додала вона.
Диктаторська система влади, побудована на насильстві, знає лише насильство
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив нині, що "Група Вагнера" стане ще більшою загрозою, оскільки вона, ймовірно, потрапить під контроль президента Росії Путіна.
""Група Вагнера", яка знаходиться під прямою опікою, прямим наглядом Путіна і його людей, буде використовуватися більше ніж раніше, або принаймні тою ж мірою, що й досі, як інструмент для провокацій, шантажу, нападів і всіляких дій з метою порушити політику безпеки та дестабілізувати країни, що межують з Росією та Білоруссю", – сказав Моравецький.
Президент Литви Гітанас Науседа також заявив, що ймовірна смерть Пригожина "не матиме великого значення" для регіональної безпеки: "Ми дійсно не повинні думати, що смерть Пригожина змушує нас почуватися спокійніше або що вона якимось чином покращує ситуацію з безпекою".
Ми дійсно не повинні думати, що смерть Пригожина змушує нас почуватися спокійніше
Як раніше повідомляв Голос Америки, оглядачі кажуть, що спроба заколоту Пригожина проти керівництва армії та міністерства оборони РФ значно похитнула позиції Путіна, і російський правитель не міг залишити такі дії без відповіді.
Низка західних оглядачів говорять, що після заколоту "Пригожин жив на позичений час", і нікого не здивувало, що він загинув рівно через два місяці після того, як повів своїх найманців на Москву. Але багатьох, навіть тих експертів, які давно і пильно спостерігають за російською політикою здивувало показове "вбивство у погожу літню днину".
У статті використано матеріали Reuters
Норвегія оголосила про надання Україні ракет IRIS-T. ЗМІ повідомляють, що Осло передасть Києву винищувачі F-16
Норвегія надасть Україні зенітні ракети IRIS-T та обладнання для розмінування, заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.
«Україна зараз потребує термінової військової та матеріальної підтримки. Вони мають велику потребу в ракетах і боєприпасах для ППО. Тут Норвегія підтримує, чим може», – каже Йонас Гар Стере, якого цитує пресслужба норвезького уряду.
Також 24 серпня норвезька телекомпанія TV2 з посиланням на неназвані джерела повідомила, що Норвегія вирішила передати Україні бойові літаки F-16. Скільки літаків надасть Норвегія, не повідомляється. Офіційного підтвердження цих даних немає.
Крім того, Норвегія виділяє 1,5 мільярда норвезьких крон для забезпечення постачання газу та електроенергії в Україні. Ці кошти надходять через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і спрямовані на ремонт, а також технічне обслуговування критичної електроенергетичної інфраструктури та аварійне електропостачання в районах, які постраждали від бойових дій, а також на закупівлю газу для аварійного зберігання.
Днями стало відомо, що Нідерланди та Данія нададуть Україні сучасні західні винищувачі F-16. За словами президента Володимира Зеленського, ці країни нададуть Україні щонайменше 60 винищувачів F-16: 42 – Нідерланди, 19 – Данія.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що перша група сучасних винищувачів F-16 з’явиться в Україні «ближче до Нового року».
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