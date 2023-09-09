«Не відправите дітей до школи, заберемо до Росії та віддамо на усиновлення». Як російська влада шантажує українців в окупації

З’являється дедалі більше повідомлень про те, що російська окупаційна влада шантажує українських батьків на окупованих територіях тим, що відбере у них дітей, депортує в Росію і віддасть на усиновлення, якщо батьки не будуть виконувати вимоги окупаційної влади.

Уже з’явилися відкриті погрози, кажуть, що якщо ви не візьмете паспорти і не проголосуєте, ми у вас заберемо дітей і відправимо їх до Росії на усиновлення

Напередодні фіктивних виборів, які російська влада проводить на окупованих територіях України у неділю 10 вересня, окупаційна влада вимагала, щоб українські громадяни отримували російські паспорти та голосували на так званих «виборах». А в разі відмови – погрожували відібрати дітей.

«Уже з’явилися відкриті погрози, шантаж дітьми, коли представники окупаційної влади ходять по квартирах і будниках на Херсонщині, і кажуть, що якщо ви не візьмете паспорти і не проголосуєте, ми у вас заберемо дітей і відправимо їх до Росії на усиновлення», – розповів у розмові з Голосом Америки Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

За словами дослідника, який має широке коло контактів на окупованих територіях, до таких погроз окупаційна влада почала вдаватися через те, що вона усвідомлює, що населення є нелояльне до неї, і що тільки жорсткими погрозами про вилучення дітей з родин, вони зможуть домогтися покори від громадян України на окупованих територіях.

Про те, що подібні залякування лунають і в інших окупованих частинах України, повідомляв і український Генштаб, і міжнародні експерти, які працюють в Україні.

За повідомленням Генштабу України, напередодні нового навчального року на Донеччині у місті Волноваха та навколишніх селах окупаційна влада погрожувала батькам, які не відпустили дітей до школи з російською програмою навчання, відбирати їх і віддавати у дитячі будинки Росії.

Як повідомив речник Генштабу, у серпні окупаційна влада агітувала місцеве населення віддавати дітей у школи, де навчають за російською програмою, а також брати участь у виборах у голосуванні за кандидатів від партії "Єдина Росія" на псевдовиборах, які, на думку оглядачів мають за мету легалізувати російську анексію українських територій.

За повідомленням Генштабу, до сімей, які не віддали дітей до школи, приходять представники райвідділів освіти у супроводі співробітників російських спецслужб і вимагають відправити дітей до шкіл, що навчатимуть за російською програмою.

Російські чиновники проводять «профілактичні бесіди» щодо дотримання норм російського законодавства про обов’язкову середню освіту. Після чого на батьків складають протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків і погрожують, що після трьох протоколів їх позбавлятимуть батьківських прав, а дітей передадуть у дитбудинки в Росії, мовиться у повідомленні Генштабу.

Британська розвідка: мета навчання - виховати з українських школярів солдат російської армії

Британське міністерство оборони цього тижня повідомило, що «новий навчальний рік у Росії розпочався з нової навчальної програми, яка включає як військові навички, так і кремлівський погляд на історію України».

Про те, яку увагу російська влада приділяє вихованню дітей у дусі кремлівської ідеології, свідчить той факт, що на перший урок в одній з російських шкіл прийшов особисто президент Росії Володимир Путін. У перший день школи він особисто провів відкритий урок із 30 школярами, мовить ся у повідомленні.

Прищепити студентам бойове мислення та скоротити терміни навчання для подальшої мобілізації

Як повідомляє Міноборони Великої Британії, минулого року російський парламент затвердив навчальну програму, за якою тепер навчатимуться російські школярі та школярі на окупованих Росією територіях. Серед тем оновленого ЗНО з історії — возз’єднання Криму з Росією та «Військова спецоперація» в Україні.

«Нова навчальна програма переслідує три цілі: ознайомити учнів із кремлівським обґрунтуванням «Спеціальної військової операції», прищепити студентам бойове мислення та скоротити терміни навчання для подальшої мобілізації та розгортання», – мовиться у повідомленні британської військової розвідки.

Про те, що дітей на окупованих територіях намагаються виховати як лояльних російських громадян, готових загинути за російські цілі у війні з Україною, розповів у розмові з Голосом Америки також колишній спостерігач ОБСЄ в Донецькій області чеський кримінолог Петр Пойман.

Їх просто використали і дуже швидко. Думаю, що багатьох з них уже нема серед живих, бо вони загинули в числі перших з початком російської широкомасштабної агресії

«Перед початком широкомасштабної агресії до лютого 2022 року я був тривалий час у моніторинговій місії ОБСЄ в Донецьку, і там ми могли зблизька спостерігати «Молоду Гвардию» і «Юнармию». Туди приїжджали молоді люди і з Росії, але більшість складали місцеві молоді люди», – каже Пойман.

За його словами, молоді люди на окупованих територіях стають легкою здобиччю російських пропагандистів, які пропонують їм долучатися до створених владою молодіжних організацій, а потім потрапляють на фронт.

«Їх просто використали і дуже швидко. Думаю, що багатьох з них уже нема серед живих, бо вони загинули поміж перших з початком російської широкомасштабної агресії, – каже Пойман. – Метою цих організацій було виховання слухняності, нормалізація насильства і підготовка до вступу в російську армію, або для служби в місцевих силових структурах».

Під час засідання Ради Безпеки ООН з приводу України, 24 серпня, Микола Кулеба, генеральний директор фонду «Врятуймо Україну», що займається пошуком та поверненням з депортації українських дітей, зазначив, що коли Російська Федерація почала «свою геноцидну війну проти нашої країни» у 2014 році, понад 1 мільйон українських дітей опинилися на окупованих територіях Криму і Донбасу і далі були депортовані до Росії.

Викрадені та перетворені на зброю тисячі з них тепер воюють проти своєї батьківщини, сказав Кулеба.

У доповіді ОБСЄ, опублікованій у квітні цього року, підтверджено, що російська влада займається примусовою депортацією українських дітей до Росії або на контрольовану Росією територію, що становить воєнний злочин. У доповіді також сказано, що багато таких дітей проходили військовий вишкіл та «проросійські інформаційні кампанії, які часто становлять цілеспрямоване перевиховання».

Росія приділяє особливу увагу школам на окупованій території – Пойман

Чеський кримінолог Петр Пойман наголошує, що російська окупаційна влада приділяє особливу увагу вихованню дітей у своїй ідеології, і погрози відібрати дітей і депортувати в Росію, якщо батьки будуть пручатися лунали також і на Харківщині.

Російська адміністрація сказала місцевим людям, що вони мають відправити дітей до школи, а якщо хтось не послухає, то їхніх дітей відправлять до Росії і там вони отримають нових батьків

Після визволення українських територій на Київщині, Харківщині, Херсонщині він побував у цих районах і дізнався від місцевих жителів, що їх також змушували віддавати своїх дітей до організованих росіянами шкіл. І так само погрожували відібрати дітей у разі, якщо вони не погодяться.

«Коли ми побували на визволених територіях у Харківській області у жовтні-листопаді минулого року, ми побували в різних селах. У селі Варварівка, що неподалік російського кордону, і яке перебувало під окупацією майже пів року, нам розповіли, що окупаційна влада привезла свої підручники і навіть деяких своїх учителів, щоб змусити місцеву школу працювати за російською програмою. Російська адміністрація сказала місцевим людям, що вони мають відправити дітей до школи, а якщо хтось не послухає, то їхніх дітей відправлять до Росії і там вони отримають нових батьків», – каже Пойман.

З іншого боку, як зауважує чеський експерт, російська влада на Харківщині не зуміла організувати навчальний процес в усіх окупованих населених пунктах. У іншому селищі – Борова, неподалік Ізюму, українські вчителі відмовилися працювати за російською програмою, і російська окупаційна влада цю школу просто закрила. Упродовж кількох місяців окупації школа не працювала, додає експерт.

Дослідники, з якими говорив Голос Америки, сказали, що не мали підтверджень, що когось з дітей окупаційна влада дійсно забрала з українських родин за те, що батьки відмовлялися посилати їх до школи.

З іншого боку, погроза забрати дітей і відвезти їх до Росії не є голослівною. За даними українського уряду, зібраними на сайті «Діти війни» до Росії було депортовано понад 19 500 дітей.

Уповноважена президента Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова 31 липня заявила, що з початку повномасштабного вторгнення до Росії було вивезено 700 тисяч українських дітей.

Російська чиновниця, на арешт якої Міжнародний кримінальний суд виписав ордер у зв’язку зі звинуваченням у викраденні дітей, сказала, що близько 4,8 мільйона українців були «прийняті» в Росію. За її словами, більшість дітей прибули з родичами.

За даними британського міністерства оборони, 11 000 українських дітей перебувають у 43 таборах перевиховання по всій Росії за тисячі кілометрів від дому.

«Порушується їх просте право на життя та свободу», – мовиться у повідомленні британської військової розвідки.

З десятків тисяч повернути вдається лише одиниці

Досі в Україну вдалося повернути лише близько 400 вивезених у Росію дітей. Про прибуття останньої групи з дев’яти дітей розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Нам вдалося повернути на Батьківщину хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували. Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні», – написав Лубінець у телеграм-каналі.

Україна закликає міжнародну спільноту чинити максимальний тиск на Росію задля повернення викрадених українських дітей.

Виступаючи на дебатах Генасамблеї ООН наприкінці липня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ООН «вимагати від Росії негайно надати списки дітей, яких вивезли з України в Росію, а також надати доступ до цих дітей представникам міжнародних правозахисних і моніторингових місій».

«Росія має звільнити українських дітей і повернути їх до їхніх родин. Я закликаю всі країни-члени ООН чинити максимальний тиск на Росію в межах своїх національних можливостей», – сказав український міністр.