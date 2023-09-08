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"Це – спосіб упокорення населення". Експерти про псевдовибори на окупованих Росією територіях
Російська окупаційна влада намагається провести фіктивні муніципальні та регіональні вибори на окупованих територіях чотирьох областей України, які Москва намагається анексувати, а також в окупованому раніше Криму. При цьому, як наголошують оглядачі, Росія навіть не контролює повністю жодну з цих територій. Разом з Кримом, який Росія анексовала у 2014 році вони складають приблизно п'яту частину території України.
Фіктивні вибори у «нових суб’єктах РФ» Росія намагається провести в рамках регіональних виборів та довиборів до Державної Думи Росії, які Центральна виборча комісія (ЦВК) Росії призначила на 10 вересня, хоча голосування почалися ще минулого тижня і триватиме до неділі.
«Ніяких виборів. Кремль оголосить, що вони відбулися і переміг, хто треба» – Крашенінников
Як повідомляє російська преса, «майже по всій Росії» пройде понад 4 тисячі голосувань. На міжнародно визнаній території Росії вибори пройдуть в усіх регіонах, крім Кабардино-Балкарії, Марій Ел, Санкт-Петербурга та Ямало-Ненецького автономного округу. Але в загальну цифру – 85 регіонів, де відбудуться вибори, включені і окуповані території України.
Минулого року за результатами таких же фіктивних референдумів Москва вписала у свою Конституцію Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області у порушення Статуту ООН та цілої низки міжнародних зобов’язань. Крим вона оголосила своїм ще у 2014 році. Спроби незаконної російської анексії Криму засудила міжнародна спільнота у відповідних рішеннях ООН.
Співголова російського руху на захист прав виборців "Голос" Станіслав Андрійчук каже, що російська влада на окупованих територіях навіть не намагалася дотриматися формальностей – немає списків виборців, подекуди немає навіть опублікованого списку кандидатів, також не були допущені опозиційні кандидати – висунутись на окупованих територіях можуть лише кандидати від п'яти партій, представлених у Держдумі.
Крім того, незрозуміло, на якій території пройде голосування, адже лінія фронту весь час змінюється.
Російський опозиційний проєкт "Можемо пояснити" повідомив, що російський Центрвиборчком проводить місцеві "вибори" не тільки на окупованих територіях України, але і на тих, які раніше були визволені ЗСУ. Російські журналісти зауважили, що "мапа виборів", оприлюднена на сайті ЦВК РФ, не збігається навіть з фактичною лінією фронту.
Російський ЦВК включив у свою "мапу виборів" визволений ще в листопаді минулого року правий берег Херсонської області разом з містом Херсон.
Станіслав Андрійчук з руху "Голос" зауважує, що голосувати можна за українськими документами, що суперечить федеральному законодавству Росії. «Ми там не спостерігатимемо», – написав він у коментарі для Голосу Америки.
Вибори в Росії в розумінні будь-якої нормальної людини – це вибори на міжнародно визнаній території РосіФедір Крашенінников, російський опозиційний політичний оглядач
Команда ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального, який спершу закликав усіх іти на вибори, попри те, що вони не очікували, що ці вибори будуть вільними, чи чесними, уточнила, що не мала на увазі окуповані території.
Російський публіцист і політик Федір Крашенінников каже, що має бути очевидно, що «вибори в Росії в розумінні будь-якої нормальної людини – це вибори на міжнародно визнаній території Росії».
І опозиція, на його думку, нічого не може зробити на окупованих територіях. «Там лише місцеві жителі та армія з силовиками», – каже він у коментарі для Голосу Америки.
«Ніяких виборів там не буде, як і не було референдумів. Просто Кремль оголосить, що вони відбулися і переміг, хто треба», – каже російський оглядач.
Псевдовибори – це «спосіб упокорення населення» – Данилов
Проте українські експерти помічають велику різницю між тим, як російська влада діяла на окупованих територіях минулого року і цього.
«Але зараз «інвестиції» окупантів у проведення виборів та тиск на місцеве населення не йдуть у жодне порівняння з тим, що вони робили, коли проводили фейкові референдуми. Все значно жорсткіше і брутальніше», – говорить у розмові з Голосом Америки Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень.
Він і його команда дослідників стежать за діями окупаційної влади, передусім на Херсонщині, але і в інших регіонах України.
Це – спосіб упокорення населення. Вони знають, що населення є до них нелояльне, і в такий спосіб хочуть залякати, зламатиСергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень
За словами експерта, Росія використовує ці так звані вибори для того, щоб продемонструвати свою владу – змусити українців змиритися з окупацією.
«Це – спосіб упокорення населення. Вони знають, що населення є до них нелояльне, і в такий спосіб хочуть залякати, зламати. Змушують людей взяти російське громадянство – вони ходять буквально по квартирах і будинках до тих, хто не взяв паспорт. У них є списки цих людей, і людям погрожують: «Або ви візьмете паспорт, або підете на підвал, або заберемо дітей, або ми вас депортуємо і позбавимо житла, вашого майна, будинку», – каже Данилов.
Для колаборантів вибори є можливістю дістатися не лише до влади, але до більших ресурсів, які вони розраховують отримати в майбутньому, каже Данилов.
«У Херсонщині та на Запоріжжі окупаційна влада буквально заливала грішми колаборантів з бюджетної сфери. Наприклад, зарплата молодшого медичного спеціаліста на Херсонщині була більшою ніж у лікарів у Криму, і більша ніж у російських регіонах», – пояснює Данилов.
У нашому світі досить багато «корисних ідіотів», куплених Росією політологів, журналістів, громадських діячів і навіть політичних діячів, які в унісон з російською пропагандою будуть розповідати про вибір, про важливість вибору людейСергій Данилов
Другою причиною для проведення цих виборів Данилов називає зовнішню репрезентацію – це можливість продемонструвати псевдодемократичний процес назовні, щоб його підхопила проросійська пропаганда за кордоном.
«У нашому світі досить багато «корисних ідіотів», куплених Росією політологів, журналістів, громадських діячів і навіть політичних діячів, які в унісон з російською пропагандою будуть розповідати про вибір, про важливість вибору людей. Це для багатьох наївних, чи навпаки дуже цинічних людей на Заході, буде працювати, як це працювало раніше, наприклад, з кримським референдумом», – каже Данилов.
А для внутрішнього споживання, вважає український експерт, є мотив «захищати співгромадян», тобто таким чином буде створюватись мотивація для подальшої мобілізації та її підтримки у суспільстві.
Псевдовибори тягнуть за собою інші злочини – Романюк
Юридичний радник громадянської мережі "Опора" Павло Романюк каже, що у проведенні виборів є ознаки міжнародних злочинів.
Примусова паспортизація як інструмент доступу до якихось соціальних ресурсів чи послуг, або ж взагалі для можливості проживати у своєму доміПавло Романюк, юридичний радник громадянської мережі "Опора"
«Наприклад, примусова паспортизація як інструмент доступу до якихось соціальних ресурсів чи послуг, або ж взагалі для можливості проживати у своєму домі», – каже Романюк.
За його словами, «Росія послідовно веде заміщення місцевого населення росіянами», а те населення, яке залишається і не бере російського громадянства, обмежується в правах та доступу до ресурсів для виживання.
«Це є акт геноциду, – говорить український юрист. – Це один з міжнародних злочинів, який розслідує Міжнародний кримінальний суд».
Міжнародні фахівці також вважають, що нічого спільного з виборами дії Росії на окупованих територіях не мають. Гаральд Гартвіг Єпсен та Пітер Ербен з Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) нагадують, що згідно з Женевською конвенцією (IV) від 1949 року, що держава-окупант не може анексувати окуповану територію під час триваючих військових дій.
ЦВК України є єдиним законним органом, який може організовувати та проводити вибори та референдум на суверенній території УкраїниГаральд Гартвіг Єпсен та Пітер Ербен з Міжнародної фундації виборчих систем (IFES)
І намагання провести референдуми, чи вибори для прикриття цього факту, нічого не змінюють.
«Центральна виборча комісія (ЦВК) України є єдиним законним органом, який може організовувати та проводити вибори та референдум на суверенній території України», – написали експерти IFES у статті для часопису Politico.
Вибори і референдуми ґрунтуються на принципі вільного виборчого права, якого неможливо дотриматись без дотримання прав людини, зокрема свободи вираження поглядів, преси, пересування, зібрань і асоціацій, наголошують експерти.
Українська ЦВК ухвалила постанову, у якій наголосила на нелегітимності підготовки та проведення Росією будь-яких “виборів” на тимчасово окупованих територіях України. ЦВК каже у заяві, що дії Росії не лише зазіхають на державний суверенітет України і її територіальну цілісність, а й є «ще одним неспростовним доказом злочинів Росії та її політичного керівництва».
Експерти IFES вважають, цілком слушно, що ЦВК України веде кампанію у світі за виключення Росії та її союзника Білорусі з міжнародних асоціацій органів управління виборчим процесом та офіційних осіб, які займаються виборами.
Виборчі експерти нагадують, що минулого року за допомогу в організації "фіктивних референдумів", які проводилися в підконтрольних Росії районах України, США та Євросоюз запровадили санкції проти Центральної виборчої комісії Росії та проти усіх 15-ти її членів, включно з головою ЦВК Еллою Памфіловою.
«Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Російської Федерації на жодну суверенну територію України» – Блінкен
Верховна рада України звернулася із закликом до парламентів та урядів іноземних держав, не визнавати незаконні вибори на окупованих територіях та збільшити підтримку України, зокрема, «надавати всебічне сприяння кримінальному переслідуванню осіб, які взяли участь в організації незаконних виборів, проводили агітацію, балотувалися, здійснювали спостереження або іншим чином брали участь у незаконному виборчому процесі, організованому російською окупаційною владою».
Напередодні голосування ЄС, Велика Британія та США заявили, що не визнають результатів «фіктивного голосування». У своїй заяві, зробленій під час перебування у Києві, державний секетар США Ентоні Блінкен сказав, що США не лише не визнають цих «виборів», але і піддадуть санкціям їхніх організаторів та учасників.
«Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Російської Федерації на жодну суверенну територію України, – сказав Блінкен. – І ми нагадуємо будь-яким особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, в тому числі виступаючи в ролі так званих «міжнародних спостерігачів», що вони можуть бути піддані санкціям та візовим обмеженням».
Перешкодити діям Росії Україна можна лише звільненням території – Романюк
Юрист Павло Романюк вважає, що Україна може лише одним способом запобігти використанню виборів як «інструменту для легалізації анексії» Росією – звільнити ці території. І найкращий спосіб показати, що світ їх не визнає і підтримує Україну, - це надати Україні військові засоби для цього.
Тим часом у ЗМІ повідомляють, що українські партизани на окупованих територіях також демонструють окупацйній владі, що вона не є господарем ситуації. Наприкінці серпня українсько-татарський рух опору «Атеш» повідомив у своєму каналі у Telegram, що їм вдалося знищити передвиборчий штаб партії «Єдина Росія» в окупованій Новій Каховці.
«Внаслідок пожежі, що виникла через підрив, згоріла вся документація, яку окупанти завезли до виборів, призначених на 8-10 вересня. Ми не зазнаємо рашистських псевдовиборів на нашій території!» – цитує агентство УНІАН заяву групи.
Як зауважує Сергій Данилов, російська влада передбачала, що не зможе «дати картинку» щасливого голосування, тому розтягнула цей процес на півтора тижня. Але, як він наголошує, не лише штаби, але і самі виборчі дільниці є легітимною військовою ціллю для українських сил.
«Наприклад, комісія зібралася, а голосування ще не почалося – це, з одного боку законна ціль, а з іншого боку, мирних громадян там ще немає. Тому вони зрозуміли, що їхні колаборанти, яких вони набрали у ці комісії, будуть боятися, і розтягнули головування, дозволивши голосувати і вдома і навіть дистанційно», – підсумовує Сергій Данилов.
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"Я підкреслюватиму руйнівний вплив незаконного вторгнення Росії", – Ріші Сунак. Відео
"Коли йтиметься про Україну і Росію та їхній конфлікт, я підкреслюватиму руйнівний вплив незаконного вторгнення Росії на мільйони людей у всьому світі", – премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
- Голос Америки
Британська розвідка буде моніторити Чорне море, щоб захистити кораблі
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про низку заходів для захисту експорту українського зерна та вирішення глобальної продовольчої кризи.
«Ми використовуватимемо нашу розвідку та засоби спостереження, щоб стежити за російською діяльністю в Чорному морі, та попереджати Росію, якщо побачимо ознаки того, що вони готують напади на цивільні судна або інфраструктуру в Чорному морі», - йдеться у заяві прем'єр-міністра, розміщеній на урядовому порталі.
Він додав, що у рамках цих операцій зі спостереження авіація Королівських ВПС виконує польоти над цим регіоном, щоб стримати Росію від завдання незаконних ударів по цивільних суднах, які перевозять зерно.
Крім того, Велика Британія виділить 3 мільйони фунтів стерлінгів фінансування для Всесвітньої продовольчої програми, щоб продовжити роботу, розпочату в рамках ініціативи президента Зеленського «Зерно з України», яка була створена в листопаді минулого року, йдеться в заяві Сунака.
Велика Британія також прийматиме міжнародний саміт з продовольчої безпеки пізніше цього року та збільшить підтримку вразливих верств населення, які найбільше постраждали від зростання цін на продукти харчування.
Сунак бере участь в саміті країн G20 в Індії. Очікується, що питання поставок зерна з України буде на порядку денному.
Відверто скандально, що Росія, припинивши чорноморську зернову ініціативу, блокує та атакує українські порти. Це має припинитисяШарль Мішель
Росія «має припинити» блокування українських морських портів після виходу з угоди за посередництва ООН і Туреччини щодо забезпечення поставок зерна, заявив у п’ятницю у розмові з журналістами в Нью-Делі напередодні саміту G20 президент Європейської ради Шарль Мішель.
«Відверто скандально, що Росія, припинивши чорноморську зернову ініціативу, блокує та атакує українські порти. Це має припинитися», - цитує Мішеля агенство AFP.
Росія вийшла з зернової ініціативи у липні. Як раніше повідомляв Голос Америки, США прагнуть повернути Росію до виконання Чорноморської зернової угоди.
“Це наша мета, і ми сподіваємось, що Росія знову приєднається до Чорноморської ініціативи, щоб зерно та продовольчі продукти могли потрапити туди, де вони потрібні”, – сказав заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател на брифінгу у вівторок 6 вересня.
Зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з президентом Росії Володимиром Путіним 4 вересня не принесла позитивних результатів у питанні відновлення Чорноморської зернової угоди, яка б дозволяла Україні експортувати своє збіжжя морем.
В матеріалі використані джерела AFP.
Куба заарештувала 17 осіб за торгівлю людьми для війни РФ
ГАВАНА, 7 вересня (Reuters). Влада Куби заявила, що заарештувала 17 осіб за звинуваченнями у торгівлі людьми, згідно з якими, група, нібито, заманювала молодих кубинців служити в російській армії під час війни в Україні.
Раніше цього тижня влада Куби заявила, що працює над «нейтралізацією та ліквідацією» мережі, яка, за її словами, діяла як на кубинській території, так і в Росії.
«У результаті розслідування заарештовано 17 осіб, серед яких організатор цієї діяльності всередині країни», — сказав Сезар Родрігес, полковник Міністерства внутрішніх справ Куби, ввечері в четвер в телевізійній програмі.
Родрігес не назвав нікого з обвинувачених в участі в угрупованні, але сказав, що лідер угруповання покладався на двох людей, які проживали на острові, щоб завербувати кубинців в якості найманців для Росії.
Прокурор Хосе Луїс Рейес заявив, що причетні до скандалу можуть бути отримати до 30 років ув'язнення, довічне ув'язнення або смертну кару залежно від тяжкості та типу злочинів, які варіюються від торгівлі людьми, бойових дій як найманців і ворожих дій проти іноземної держави.
Росія, яка має тісні політичні зв’язки з комуністичною Кубою, вже давно є важливим пунктом призначення для кубинських мігрантів, які прагнуть уникнути економічної стагнації вдома.
Президент Росії Путін минулого року підписав указ, який дозволяє іноземцям, які вступають на службу в російську армію, отримувати громадянство в прискореному порядку.
Куба заявляє, що не бере участі у війні в Україні та відкидає використання своїх громадян як найманців.
- Голос Америки
Пентагон: на запит України, навчання танкістів продовжили
Майже 200 українських військових ще декілька тижнів продовжать вдосконалювати навички управління та ремонту американських танків Abrams, після того, як основний курс комбінованих навчань завершився в серпні.
Про це Голосу Америки повідомив речник Командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартін О'Доннелл. На запит української сторони навчання продовжили до того часу, поки триває переоснащення 31 американського танка, які готуються відправити до України, заявив посадовець.
"На запит України військові підтримуватимуть свої навички керування та ремонту до того, як 31 танк, який США зобов'язались переобладнати та надати Україні восени, будуть готові, - заявив О'Доннелл. - Ці тренування навичок, як очікується, займуть декілька тижнів".
Навчання відбуваються на американській базі в Німеччині.
США планують надати Україні 31 танк. А в новому пакеті допомоги Пентагон оголосив, що надасть Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.
“Цей пакет заходів USAI підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у найближчій перспективі, а також розбудови стійкої спроможності ЗСУ захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньостроковій та довгостроковій перспективі”, - мовиться у заяві Пентагону.
За очікуваннями, поставки танків зможуть дозволити Києву подолати російські укріплення і допоможуть українському контрнаступу.
Abrams буде вже третім західним основним бойовим танком, який отримає Україна від партнерів, на додаток до німецьких Leopard та британських Chellenger. Загальну порівняльну характеристику і думки експертів щодо цих трьох бойових машин Голос Америки вже подавав раніше у своїх матеріалах.
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