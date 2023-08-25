Кислиця в Радбезі порівняв викрадення дітей росіянами з діями нацистів і закликав російських дипломатів в ООН "розірвати договір з дияволом"

У День Незалежності України, 24 серпня, Рада Безпеки ООН зібралася на спеціальне засідання, присвячене Україні. Про захід, США, як країна, яка цього місяця головує у Радбезі, повідомила ще на початку свого президенства.

Це викликало незадоволення Росії, представники, якої навіть погрожували заблокувати проведення засідання. Проте, попри позицію Росії, брифінг не просто провели, а ще й обрали дуже дратівливу для Росії тему депортації українських дітей. Саме за звинуваченнями в цьому злочині, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.

Як пояснив один з дипломатів, без дітей будь-яка країна приречена та не має перспектив і майбутнього. І Росія якраз хоче відібрати в України її майбутнє, по суті, викрадаючи її дітей.

Головною доповідачкою на брифінгу від ООН була Розмарі Дікарло, заступниця генсека ООН з політичних питань. Вона підбила підсумки 18 місяців повномасштабної війни.

Наразі управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило, що мінімум 9,444 цивільних, у тому числі 545 дітей, були вбиті. Ще близько 17 тисяч, серед них 1,156 дитини, - поранені.

Йдеться лише про перевірені та підтверджені дані.

"Але реальні цифри, вочевидь, вищі. За деякими оцінками, загальна кількість убитих, цивільних і військовослужбовців обох сторін, становить пів мільйона", - додала вона.

Окрім того, на сьогодні Організація Об’єднаних Націй зафіксувала 173 випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, з них 112 - щодо чоловіків, 57 - жінок і чотирьох дівчат.

Мільйони людей стали біженцями та внутрішньо переселеними особами. Через війну, насильство та загрозу життю 6,2 мільйона громадян були змушені залишити Україну.

Також, за словами Дікарло, посилилися й атаки на українську культуру та спадщину. З початку війни ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 284 культурних пам'яток, у тому числі 120 релігійних. Управління Верховного комісара ООН з прав людини також зафіксувало 824 і 403 атаки на навчальні та медичні заклади.

Дікарло додала, що План гуманітарного реагування Україні отримав понад $1,7 млрд. Це менше половини (44% із $3,9 млрд) з бюджету, необхідного до кінця 2023 року.

Українське громадянське суспільство під час засідання представляла, зокрема, Катерина Рашевська, юристка Регіонального центру прав людини. Вона озвучила нові або маловідомі факти щодо депортації дітей.

Рашевська послалась на дані ОБСЄ, які свідчать про те, що Росія займалася депортацією українських дітей ще до повномасштабного вторгнення. Зокрема, як повідомляв Голос Америки, посилаючись на цей звіт, з 2014 року окупаційна влада вивезла понад тисячу дітей з Криму до Російської Федерації для усиновлення.

Наразі, за даними української влади, росіяни вивезли з України щонайменше 19 546 дітей до 57 регіонів РФ. Юристка також відзначила, що, незважаючи на декларації РФ, українські діти у відносинах з Росією визнаються виключно громадянами Росії.

Оскільки між Україною та Російською Федерацією немає договору про подвійне громадянство, після досягнення повноліття українські хлопці будуть зобов'язані служити в збройних силах РФ.

«Наразі відомо щонайменше про 43 випадки зарахування українських дітей до кадетських класів, де з них роблять ворогів України. Такі дії можуть мати ознаки воєнного злочину», - додала вона.

Рашевська пояснила, що російське громадянство потрібне в основному для спрощення передачі українських дітей у російські родини. Про це, за її словами, йшлося під час трансляції однієї з нарад в Кремлі за участі уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, якій, як і президенту Росії Володимиру Путіну, Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення у воєнних злочинах у зв'язку з депортацією українських дітей.

"За словами комісара Львової-Бєлової, таких дітей уже 380", - каже Рашевська.

Росія також максимально ускладнює і процедуру повернення українських дітей до батьків. Рідні, за даними експертки, стикаються з додатковими перевірками на кордоні, тривалими допитами представниками російських правоохоронних органів, вимогами отримати російське громадянство та переоформити документи про опіку згідно з російським законодавством, примусовим роздяганням та перевіркою на поліграфі.

Вона навела приклад українського підлітка, якого вивезли до Росії, а потім передали до російської прийомної родини, розлучивши з рідними.

"Родича 17-річного Дениса депортували з Росії без пояснення причин і без Дениса. 17-річного Богдана затримали на кордоні й знову передали в російську прийомну родину", - розповідає Рашевська.

Наразі повернути додому вдалося лише 386 дітей.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд під час свого виступу зазначила, що українських дітей "буквально виривають з їхніх домівок".

"У 2023 році. Це робить країна, яка сидить у цій самій залі та є постійним членом цієї ради. Це виглядає, як роман-антиутопія. Але це не вигадка. Колеги, це не вигадка. Це реальне життя", - заявила вона.

Посолка додала: з лютого 2022 року Росія примусово передала або депортувала тисячі українських дітей, включно з немовлятами віком від чотирьох місяців.

"Діти в цих таборах піддаються пропаганді, зомбуванню і їх навіть навчають військової справи. Декого змушують прийняти російське громадянство, а інших усиновили російські родини", – перерахувала порушення міжнародного законодавства американська дипломатка.

"Ви почуєте, як російські чиновники кажуть, що передача дітей є частиною, цитата: "гуманітарної евакуації". Але це грубе спотворення дійсності, марна спроба виправдати те, що неможливо виправдати", – наголосила Томас-Ґрінфілд.

Вона вказала: "Ці звірства організовуються всіма рівнями російського уряду аж до самого верху".

Вона закликала міжнародну спільноту підтримувати повернення всіх примусово переміщених і утримуваних українських дітей «з такою ж наполегливістю і такою ж рішучістю», якби це були їхні власні діти.

«Бо ці діти – діти всього світу. І ми повинні боротися за них стільки, скільки буде потрібно, доки всі не стануть вільними й доки не буде здійснено справедливість», – сказала Томас–Ґрнфілд.

Вона закликала світ працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її воєнні злочини.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, виступаючи, кілька разів проводив паралелі між тим, що робить Росія та тим, що робила нацистська Німеччина. Він нагадав, що першою справою, яка розглядалася у Нюрнберзі, була якраз справа про злочини проти дітей.

Говорячи про дії Росії, він нагадав про цитату Генріха Гіммлера, одного зі сподвижників Гітлера, який обґрунтовував викрадення нацистами дітей у представників інших народів: "У такому змішуванні народів, вочевидь, завжди знайдуться хороші расові типи. Отже, вважаю нашим обов'язком забирати їхніх дітей із собою, убезпечуючи їх від чужого нам середовища; якщо необхідно, вдаватися до викрадення".

Подібно поводиться і Росія, яка викрадає українських дітей з окупованих територій вже протягом десятого року війни проти України.

"З 2014-го Росія цілеспрямовано проводить політику масового викрадення українських дітей та їх насильницького виховання", - додав Кислиця.

Посол нагадав, що дітей не лише викрадають фізично, але і намагаються «перевиховати», знищивши їхню українську ідентичність. За тиждень в Україні розпочнеться новий навчальний рік, а російська Федерація вже надрукувала підручники для українських дітей, де представлена спотворена "реальність" і виправдовується агресія проти України.

"Російські злочини проти дітей, як і злочини нацистів під час Другої світової війни, є одним із найжахливіших ознак війни. Геноцидний характер і жорстокість цих злочинів жахають", - каже дипломат.

Російські дипломати знайдіть час і прочитайте цей звіт, можливо, він допоможе вам розірвати договір з дияволом. Уся ваша брехня та співучасть у злочині агресії, воєнних злочинах і злочинах проти людяності зафіксовані в цій залі

За його даними, російська війна торкнулася всіх 7,5 млн дітей України. Майже дві третини з них були внутрішніми чи зовнішніми переселенцями.

Посол також нагадав російським дипломатам в ООН про те, що сталося з їхніми нацистськими колегами після поразки режиму. За його словами, крім томів матеріалів Нюрнберзького трибуналу, є звіт про дипломатів Третього Рейху, де зафіксована їхня причетність до Голокосту та інших нацистських злочинів.

"Знайдіть час і прочитайте цей звіт, можливо, він допоможе вам розірвати договір з дияволом. Уся ваша брехня та співучасть у злочині агресії, воєнних злочинах і злочинах проти людяності зафіксовані в цій залі. Колись вони будуть використані для матеріалів іншого процесу – де хтось із вас опиниться на лаві підсудних разом з іншими представниками злочинного режиму Путіна", - попередив український дипломат.