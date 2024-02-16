Чи виправдане утримання Авдіївки, якою є стратегія Сирського та за чим полюють росіяни - аналіз

Українські війська в Авдіївці продовжують рейди та ударні дії, а підрозділи отримують підсилення, логістика працює, про це заявив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

“Станом на першу годину дня в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає, — запевнив Тарнавський. — За дорученням Головнокомандувача ЗСУ захисникам і захисницям Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. Стійке управління військами забезпечене”, - повідомив генерал на своєму Телеграм-каналі.

Він визнав, що українські підрозділи залишили деякі позиції на півдні Авдіївки, при цьому наголосив, що українські військові перейшли на нові підготовлені позиції в місті.

Командувач наголосив на високих втратах російської сторони. За словами Тарнавського, лише за один день, 15 лютого, за приблизними оцінками, в Авдіївці загинуло принаймні 715 російських військових.

Генерал пояснив також відео з Авдіївки, яке поширюють у соцмережах, із чорним димом на коксохімічному заводі.

“Ворог застосував підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу: в результаті обстрілів підпалив цистерну із залишками нафталіну та зчинив пожежу на складі зберігання бітумної смоли. Під прикриттям густого диму намагається штурмувати позиції українських захисників”, - написав генерал Тарнавський.

Заступник Генпрокурора України Гюндуз Мамедов повідомив, що пожежа зайнялась внаслідок використання росіянами фосфорних боєприпасів, які заборонені міжнародним правом.

"Російська армія застосувала фосфорні снаряди на коксохімічному заводі в Авдіївці. Займаються цистерни з мазутом. По заводу поширюється отруйний смог. Обстріли мають припинитися, оскільки ці боєприпаси заборонені міжнародним законодавством", - написав у мережі Х Гюндуз Мамедов.

Авдіївка як випробування Головкома Сирського - The Guardian

Видання The Guardian пише, що повідомлення про надсилання посиленого підкріплення в Авдіївку може свідчити про те, “що Київ, можливо, готується до відступу з міста, яке з трьох боків оточене російськими військами”.

Журналіст видання Шон Волкер, який висвітлює ситуацію з Донецької області, пише, що захоплення росіянами практично знищеної Авдіївки “дасть Росії повний контроль над територією навколо Донецька … це також було б символічним здобутком для Володимира Путіна, поки він готується балотуватися на виборах [президента РФ - ред.] наступного місяця, які дадуть йому ще шість років на посаді”.

Автор статті припускає, що Авдіївка може стати випробуванням для нового Головнокомандувача України Сирського, якому деякі оглядачі закидають значні втрати військових під час виконання операцій. Зокрема, генерал Сирський керував операцією з оборони Бахмуті.

“Деякі українські військові звинувачують Сирського у втратах у Бахмуті та висловлюють занепокоєння тим, що в Авдіївці може загинути ще більше життів до захоплення міста росіянами, яке більшість вважає неминучим”, - мовиться у статті The Guardian. Автор цитує офіцера української армії, який побажав залишитися невідомим: “Швидше за все, ми її втратимо. Єдиний інший варіант — що ми втратимо десятки тисяч життів українців, аби потримати її довше, а потім хтось замінить цих людей”.

"Не думаю, що Авдіївка схожа на Бахмут"

Про те, що Авдіївка не має такого ж стратегічного значення як Бахмут, пише вашингтонський аналітик Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі. Він дивується, чому українське керівництво тримається за це місто, "незалежно від ціни чи воєнної реальності”

“Я не думаю, що Авдіївка схожа на Бахмут, але мене хвилює, що керівництво України в рамках тенденції, що спостерігається — не поступатися нікуди, незалежно від ціни чи воєнної реальності — вирішить навантажити її політичною важливістю, якої вона не повинна мати”, - коментує Кофман в коментарі The Guardian.

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес під час конференції у Лондоні щодо перспектив російської війни в Україні напередодні заявив, що втрата Авдіївки не дає росіянам значної переваги, як і для України вона не є значною поразкою.

Годжес каже, що в Авдіївці росіяни роблять те, що вміють найкраще: "У них є здатність продовжувати пускати в м'ясорубку велику кількість людей".

Думаю, що генерал Сирський витратить цей рік на стабілізацію всього фронту. Будуть тактичні здобутки та втрати з обох сторін. Але великих рухів я не передбачаю

"Скажімо, вони нарешті захоплять Авдіївку, і що тоді? Ви пам’ятаєте тисячі людей вбитих навколо Бахмута. Тоді що? Там немає знаменитого корпусу Червоної армії, що ховається в лісі й чекає, коли його використають, навіть якщо захоплять Авдіївку", - аналізує американський генерал.

На думку Бена Годжеса, наразі "Україна робить усе можливе, щоб виграти час на наступний рік", який, на думку генерала, "може стати вирішальним роком" цієї війни.

"Я не вірю, що росіяни зможуть нокаутувати Україну цього року.

Я думаю, що генерал Сирський витратить цей рік на стабілізацію всього фронту. Будуть тактичні здобутки та втрати з обох сторін. Але великих рухів я не передбачаю", - розповів колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.

Тактичні здобутки і втрати в Авдіївці - ISW

ЗСУ ще не повністю вийшли з Авдіївки та продовжують перешкоджати російським силам досягти успіхів, - пише у своєму щоденному зведенні Інститут вивчення війни (ISW). Російські війська здійснюють значні тактичні дії через Авдіївку, щоб створити умови, які змусять українські війська відійти з позицій у цьому населеному пункті.

За даними кадрів з геолокації, дослідники ISW роблять висновок, що російські війська нещодавно просунулися до південної околиці Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки. Також росіяни захопили українську укріплену позицію на південь від Авдіївки, яка тривалий час була тактичною метою Росії.

“Російські сили можуть завершити оточення деяких українських сил, якщо українські сили не відступлять або не проведуть успішних контратак”, - вважають в ISW.

Після того, як російські війська взяли під контроль останню дорогу, якою ЗСУ доставляли підкріплення, українці заявили, що користуються другорядними шляхами до постачання підкріплення.

Як повідомляють дослідники ISW, російські блогери пишуть, що війська РФ просунулися на захід, аби перерізати ґрунтові дороги, якими українські війська постачають підкріплення в Авдіївці (з Ласточкиного та Сіверного) Втім аналітики ISW вказують, ще наразі немає жодних підтверджень цього.

Як повідомляє ISW, неспроможність Росії здійснити успішне оточення в Авдіївці свідчить про те, що російська армія ймовірно продовжуватиме війну шляхом поступового і незначного тактичного просування замість широких маневрів, які могли б призвести до знищення великих груп українських сил.

“Потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, запропонує Кремлю лише негайні інформаційні та політичні перемоги”, - мовиться у звіті організації.

За аналізом дослідників ISW, росіяни намагаються захопити Авдіївку, щоб забезпечити собі шляхи потенційних наступних атак у майбутньому.

Авдіївка – місто із населення до війни у 31 тис. людей. Напередодні мер міста Віталій Барабаш повідомив, що в місті лишається жити 923 жителів, більшість із них – люди похилого віку, які відмовилися залишати свої домівки під час евакуації.

Наступальна операція на Авдіївку почалась у жовтні 2023 року, але з початку цього року російська армія активізувала там штурми піхоти та хвилі масових механізованих атак.

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