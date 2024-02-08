Україна заявляє, що збила російський вертоліт Ка-52 над Авдіївкою. Британська розвідка називає її "основним фокусом російських операцій"

Українські війська збили російський ударний вертоліт Ка-52 “Алігатор” поблизу Авдіївки за допомогою переносної зенітно-ракетної установки. Про це на своїй сторінці в мережі Телеграм повідомив генерал Олександр Тарнавський, на якого посилаються деякі західні ЗМІ, коментуючи новину.

"7 лютого в операційній зоні ОСУВ “Таврія” воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожий “Алігатор” з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку", - написав Тарнавський.

За повідомленнями британського мовника SkyNews, протягом дня в цьому районі відбувалися інтенсивні бої, включно з вуличними, а російські війська намагалися перервати українські ланцюги постачання біля Авдіївки.

SkyNews зазначає, що Ка-52 є “одним з найбільш смертоносних видів зброї військово-повітряних сил Росії”. Він призначений для ураження броньованих і неброньованих наземних цілей, танків, низькошвидкісних повітряних цілей і особового складу.

Авдіївку розглядають як ворота до міста Донецьк, додає мережа. Вона є ключовим районом для повного контролю Росії над Донецькою і Луганською областями. Українські війська вже кілька місяців обороняють місто від наступів росіян.

Як зауважує британське Міністерство оборони у своєму оновленні розвідданих від 8 лютого, “Авдіївка залишається основним фокусом російських операцій”. За останні два тижні росіяни, ймовірно, посилили свої підрозділи в районі Авдіївки додатковим персоналом. Тим часом Україна проводить контрнаступальні дії з метою уможливити подальше використання головного шляху постачання українських військових у місті. Міноборони очікує продовження зосереджених атак росіян в цьому районі наступними тижнями.

За повідомленнями американського Інституту дослідження війни, російські війська “продовжували просування в північній частині Авдіївки, хоча 7 лютого не було підтверджених змін у контролі місцевості в цьому районі”.

Збиття гелікоптера відбулося після другого за інтенсивністю комбінованого удару безпілотниками й ракетами по Україні від початку цього року, під час якого 7 січня російські війська використали приблизно 64 боєприпаси, нагадує британське видання Independent.

Під час цього обстрілу росіяни використали 2 північнокорейські ракети HWASON 11GA (KN-23), заявив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у дописі в мережі Facebook.

Також у середу, 7 лютого, загинув Владислав Риков, досвідчений льотчик ВПС України. Про це повідомлено на сторінці 299-ї бригади оперативно-тактичної авіації ЗСУ в мережі Facebook. Згідно з повідомленнями, Риков здійснив 385 бойових вильотів. Подробиць його смерті не розголошували.