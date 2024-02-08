Зеленський призначив Сирського головнокомандувачем ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського.

"Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці", - йдеться у заяві Зеленського.

Український президент повідомив, що Сирський "має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію" і "також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції".

"2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України", - додав Зеленський.

Також президент подякував за службу генералу Валерію Залужному "за два роки захисту" від повномасштабної російської агресії та "за кожну перемогу, якої ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі". Він також повідомив, що запропонував йому лишитись у команді.

При цьому Залужний написав у Telegram: "В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом".

Міністр оборони України Рустем Умєров при цьому написав у Facebook: "Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії".