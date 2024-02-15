"Російські війська підходять до українських окопів" - Білий дім про ризик втратити Авдіївку

Місто Авдіївка ризикує потрапити під контроль Росії. Про це під час брифінгу 15 лютого повідомив Джон Кірбі, радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки.

"На жаль, ми отримуємо повідомлення від українців, що ситуація критична. Росіяни щодня продовжують тиснути на українські позиції. Авдіївка ризикує потрапити під російський контроль. ...Росія надсилає мобілізованих хвиля за хвилею, щоб атакувати українські позиції" - заявив Кірбі. Ситуацію в місті посадовець назвав "надзвичайно напруженою".

За його словами, значною мірою така ситуація пов'язана із тим, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси. США не змогли надіслати озброєння, бо Конгрес так і не ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування.

"Зараз російські війська підходять до українських окопів в Авдіївці і фактично починають перевершувати українську оборону. Ціна бездіяльності Конгресу дуже сувора і лягає на плечі українських воїнів" - додав Кірбі.

Радник з комунікацій Білого Дому закликав Конгрес діяти "негайно" та ухвалити законопроєкт із фінансування України.