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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Схвалення допомоги для України: прогнози конгресменів

Брифінг. Схвалення допомоги для України: прогнози конгресменів
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Брифінг. Схвалення допомоги для України: прогнози конгресменів

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Брифінг Голосу Америки. США попередили про "серйозну загрозу нацбезпеці": до чого тут Росія? Які настрої в конгресменів щодо схвалення допомоги для України? Чого сподіватись від Мюнхенської безпекової конференції? І як правозахисники розслідували знищення Росією Маріуполя? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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