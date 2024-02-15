Брифінг. Схвалення допомоги для України: прогнози конгресменів

Брифінг Голосу Америки. США попередили про "серйозну загрозу нацбезпеці": до чого тут Росія? Які настрої в конгресменів щодо схвалення допомоги для України? Чого сподіватись від Мюнхенської безпекової конференції? І як правозахисники розслідували знищення Росією Маріуполя? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.