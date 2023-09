ППО залишається найбільшою потребою для захисту цивільних в Україні — Міллі та Остін підсумували "Рамштайн"

Кремль “пробив нове дно” (took its assault on global food security to a new low) у своїх атаках на глобальну продовольчу безпеку. Росія не лише відмовилася від Чорноморської зернової ініціативи, а й завдає постійних ударів по складах зерна, що своєю чергою, впливає на інші країни, які не причетні до імперської кампанії Путіна. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" 19 вересня.

Остін відзначив особливу роль систем протиповітряної оборони, які захищають Україну, її цивільне населення та критичну інфраструктуру від “злісних нападів” Росії. Водночас, він зауважив, що системи ППО, які надали партнери, захищають людей далеко за межами України.

“Протиповітряна оборона й надалі залишатиметься найбільшою потребою України для захисту неба, мирного населення, а також невинних людей далеко за межами поля бою”, — заявив він і закликав союзників надати Україні більше боєприпасів для протиповітряної оборони.

Міністр оборони США відзначив зусилля Сил безпеки й оборони України у важкій боротьбі проти російської агресії та вчергове підкреслив прихильність та підтримку контактної групи. Він нагадав, що союзники вже виділили Україні пряму безпекову допомогу на суму 76 мільярдів доларів. І також зазначив, що країни-учасниці зосереджені на задоволенні нагальних потреб українських військових, і водночас працюють з лідерами України над плануванням її довгострокової оборони.

Ллойд Остін згадав, що завдяки зусиллям Контактної групи, партнери надіслали артилерію, бронетехніку, протиповітряну оборону, боєприпаси та інше ключове військове обладнання, щоб допомогти Україні здійснити контрнаступ та відкинути російських загарбників.

Крім цього, Остін наголосив на тому, що всі 54 країни-учасниці Контактної групи з оборони України як ніколи об’єднані та разом обстоюють право українців на захист від російської агресії, в той час, як Росії доводиться покладатися на такі країни, як Іран і Північна Корея.

“У загарбницькій війні Путіна час не на його боці. Світ ніколи не погодиться з ідеєю, що імперські амбіції хуліганів і тиранів переважатимуть над суверенними правами держав-членів ООН”, — сказав Остін.

Він наголосив, що уряди країн продовжують допомагати Україні у межах своїх можливостей і подякував країнам, які очолюють довгострокові програми допомоги Україні, включаючи Данію, Естонію, Німеччину, Люксембург, Нідерланди та Польщу, які координують роботу союзників із навчання українців на винищувачах F-16, надання танків Leopard та засобів інформаційної боротьби. США долучаються до навчань F-16, надаючи базу для підготовки українських пілотів, оголосив посадовець. Він також закликав країни-союзники перевірити свої запаси 155-міліметрових боєприпасів і ключових систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення, та докласти всіх зусиль, щоб підготувати Україну до майбутньої зими.

Водночас, американський міністр оборони, закликав пам’ятати, що в той час, коли союзники обговорюють майбутню допомогу Україні, саме відважні українці та українки воюють і гинуть на передовій від рук російських загарбників.

“Боротьба України є однією з великих справ сучасності. Це не просто боротьба за виживання демократії. Це також наша боротьба за світ, де автократи не зможуть просто змінювати кордони силою. Це боротьба, щоб уникнути похмурої нової ери хаосу та тиранії. І це боротьба за світ, де дотримуються правил,” — підсумував він.

Остін запевнив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Він висловив сподівання на безумовну двопартійну підтримку з боку Конгресу і запевнив, що Пентагон продовжить співпрацю із законодавцями, щоб переконатися, що вони повністю розуміють важливість цієї роботи.

“Хочу наголосити: Україна має значення. Не лише для людей в Україні, але й для всього світу. І ми продовжуватимемо наголошувати, що це життєво важливо, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, — завершив посадовець.

Своєю чергою голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі додав, що задоволений співпрацею із українською стороною щодо підзвітності використання наданої допомоги. Він розповів про регулярні багаторівневі консультації на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях і запевнив, що цілком задоволений рівнем прозорості в Україні зараз.

“Ми впевнені, що ми маємо достатньо пристойну звітність щодо зброї та підтримки, яку Сполучені Штати та інші країни надали Україні, — зазначив він і додав, - Справжнім доказом підзвітності є знищення російських військових”.

Ллойд Остін також проанонсував майбутню зустріч із Володимиром Зеленським у Пентагоні. У четвер президент України зустрінеться із президентом США Джо Байденом, а також з американськими законодавцями, зокрема спікером Палати представників республіканцем Кевіном Маккарті.