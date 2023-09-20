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- Голос Америки
ППО залишається найбільшою потребою для захисту цивільних в Україні — Міллі та Остін підсумували "Рамштайн"
Кремль “пробив нове дно” (took its assault on global food security to a new low) у своїх атаках на глобальну продовольчу безпеку. Росія не лише відмовилася від Чорноморської зернової ініціативи, а й завдає постійних ударів по складах зерна, що своєю чергою, впливає на інші країни, які не причетні до імперської кампанії Путіна. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" 19 вересня.
Остін відзначив особливу роль систем протиповітряної оборони, які захищають Україну, її цивільне населення та критичну інфраструктуру від “злісних нападів” Росії. Водночас, він зауважив, що системи ППО, які надали партнери, захищають людей далеко за межами України.
“Протиповітряна оборона й надалі залишатиметься найбільшою потребою України для захисту неба, мирного населення, а також невинних людей далеко за межами поля бою”, — заявив він і закликав союзників надати Україні більше боєприпасів для протиповітряної оборони.
Міністр оборони США відзначив зусилля Сил безпеки й оборони України у важкій боротьбі проти російської агресії та вчергове підкреслив прихильність та підтримку контактної групи. Він нагадав, що союзники вже виділили Україні пряму безпекову допомогу на суму 76 мільярдів доларів. І також зазначив, що країни-учасниці зосереджені на задоволенні нагальних потреб українських військових, і водночас працюють з лідерами України над плануванням її довгострокової оборони.
Ллойд Остін згадав, що завдяки зусиллям Контактної групи, партнери надіслали артилерію, бронетехніку, протиповітряну оборону, боєприпаси та інше ключове військове обладнання, щоб допомогти Україні здійснити контрнаступ та відкинути російських загарбників.
Крім цього, Остін наголосив на тому, що всі 54 країни-учасниці Контактної групи з оборони України як ніколи об’єднані та разом обстоюють право українців на захист від російської агресії, в той час, як Росії доводиться покладатися на такі країни, як Іран і Північна Корея.
“У загарбницькій війні Путіна час не на його боці. Світ ніколи не погодиться з ідеєю, що імперські амбіції хуліганів і тиранів переважатимуть над суверенними правами держав-членів ООН”, — сказав Остін.
Він наголосив, що уряди країн продовжують допомагати Україні у межах своїх можливостей і подякував країнам, які очолюють довгострокові програми допомоги Україні, включаючи Данію, Естонію, Німеччину, Люксембург, Нідерланди та Польщу, які координують роботу союзників із навчання українців на винищувачах F-16, надання танків Leopard та засобів інформаційної боротьби. США долучаються до навчань F-16, надаючи базу для підготовки українських пілотів, оголосив посадовець. Він також закликав країни-союзники перевірити свої запаси 155-міліметрових боєприпасів і ключових систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення, та докласти всіх зусиль, щоб підготувати Україну до майбутньої зими.
Водночас, американський міністр оборони, закликав пам’ятати, що в той час, коли союзники обговорюють майбутню допомогу Україні, саме відважні українці та українки воюють і гинуть на передовій від рук російських загарбників.
“Боротьба України є однією з великих справ сучасності. Це не просто боротьба за виживання демократії. Це також наша боротьба за світ, де автократи не зможуть просто змінювати кордони силою. Це боротьба, щоб уникнути похмурої нової ери хаосу та тиранії. І це боротьба за світ, де дотримуються правил,” — підсумував він.
Остін запевнив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Він висловив сподівання на безумовну двопартійну підтримку з боку Конгресу і запевнив, що Пентагон продовжить співпрацю із законодавцями, щоб переконатися, що вони повністю розуміють важливість цієї роботи.
“Хочу наголосити: Україна має значення. Не лише для людей в Україні, але й для всього світу. І ми продовжуватимемо наголошувати, що це життєво важливо, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, — завершив посадовець.
Своєю чергою голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі додав, що задоволений співпрацею із українською стороною щодо підзвітності використання наданої допомоги. Він розповів про регулярні багаторівневі консультації на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях і запевнив, що цілком задоволений рівнем прозорості в Україні зараз.
“Ми впевнені, що ми маємо достатньо пристойну звітність щодо зброї та підтримки, яку Сполучені Штати та інші країни надали Україні, — зазначив він і додав, - Справжнім доказом підзвітності є знищення російських військових”.
Ллойд Остін також проанонсував майбутню зустріч із Володимиром Зеленським у Пентагоні. У четвер президент України зустрінеться із президентом США Джо Байденом, а також з американськими законодавцями, зокрема спікером Палати представників республіканцем Кевіном Маккарті.
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- Голос Америки
Президент ПАР: повернення до України депортованих РФ дітей та обміни полоненими мають відбуватись значно швидше
Ми знаємо, що народу України було важко. Залишайтеся сильними, і у вас є наша підтримкаВільям Руто, президент Кенії
В ході візиту до Нью-Йорка президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей з лідерами африканських країн.
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса за результатами зустрічі зі Зеленським відзначив, що Україна бачить "продуктивність" мирної ініціативи ПАР.
У своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН Рамафоса наголосив на необхідності залучати "всі сторони конфлікту в досягненні мирного, справедливого та стійкого рішення".
Він наголосив, що мирні ініціативи африканських лідерів включали заходи із розбудови довіри щодо врегулювання конфлікту. "Включаючи необхідність повернути дітей вивезених з України. Також ми говорили, що країни мають обмінятись військовополоненими".
"Я щойно зустрівся з президентом Зеленським, який каже, що частково певні зусилля є продуктивними, адже дітей зараз повертають і йде обмін полоненими. Але ми кажемо, що це має відбуватись значно швидше".
Зеленський висловив вдячність Сирілу Рамафосі за участь ПАР у робочих групах щодо Формули миру. На зустрічі лідери двох країн також обговорили підготовку до Глобального саміту миру, написав президент України в соцмережах.
"Україна не чекає, а діє заради зміцнення продовольчої безпеки. Ми продовжуємо Чорноморську зернову ініціативу. Ми пробуємо альтернативні маршрути. Вже маємо кілька успішних кейсів, хоча це непросто”, - написав президент України.
В ході розмови з Рамафосою, Зеленський також “наголосив на важливості пришвидшення повернення незаконно депортованих Росією українських дітей, а також обміну утримуваними людьми”.
ПАР є однією з країн групи BRICS, куди також входять Китай, Росія, Бразилія та Індія. Як раніше повідомляв Голос Америки, останній саміт BRICS відбувся 22-24 серпня цього року в Йоганнесбурзі. Замість президента Росії Володимира Путіна саміт відвідав міністр закордонних справ Сергій Лавров.
Неявку Путіна на саміт “за взаємною згодою” Росії та ПАР деякі аналітики пояснили побоюваннями, що Путіна можуть заарештувати у ПАР за ордером Міжнародного кримінального суду, виданим у березні цього року. Південна Африка є однією з країн, які підписали угоду про суд і зобов’язалися виконувати його настанови.
Також президент Зеленський зустрівся з лідером Кенії, про що написав на своїй сторінці в мережі Х: “Під час зустрічі з президентом Кенії Вільямом Руто ми наголосили на важливості сталого постачання українського продовольства до регіону.
Ми обговорили подальшу роботу над Формулою миру та підготовку до Глобального саміту миру.
Україна цінує підтримку Кенії”.
“Ми знаємо, що народу України було важко. Залишайтеся сильними, і у вас є наша підтримка, - зазначив у розмові Руто. - Ми віримо у світовий порядок, який базується на правилах”.
Зеленський своєю чергою запросив Руто відвідати Київ.
32 держави виступають на боці України в найвищому суді ООН проти Росії
Найвищий суд Організації Об'єднаних Націй у Гаазі став місцем небувалого вияву міжнародної солідарності на підтримку позову однієї держави проти іншої: України проти Росії зі звинуваченнями щодо російського нападу на Україну.
Росія веде війну проти моєї країни в імʼя жахливої брехні про те, що Україна вчиняє геноцид проти власного народу. Ця брехня стала приводом для агресії.Антон Кориневич
Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду (ООН) в Гаазі через день після початку відкритого російського вторгнення 24 лютого 2022 року.
У березні того ж року суд оголосив тимчасове рішення з вимогою до Росії припинити бойові дії проти України, але Москва відмовилася це виконувати.
Українські представники стверджують, що всі російські виправдання для нападу незаконні і підкреслюють, що зокрема Москва вдалася до «жахливої брехні», проголосивши одним з приводів для вторгнення захист етнічних росіян в Україні від загрози геноциду.
«Девʼять років ми терпіли брехню про геноцид з найвищих щаблів російської влади. Півтора року ми зазнаємо жахливого нападу через ту брехню. Тому Україна просить, щоб Суд міг вирішити цей спір», - сказав український представник Антон Кориневич на цьому етапі слухань, які триватимуть до 27 вересня.
До українського позову проти Росії впродовж понад року долучилися загалом тридцять дві країни, переважно держави ЄС, а також Австралія, Велика Британія та Канада, і їхні представники виступили в Гаазі.
Представник Німеччини Вібке Рукерт сказав 20 вересня, що погоджується з законністю юридичних підстав Міжнародного суду для розгляду українського позову і додав, що його країна зацікавлена у визначенні інтерпретації угоди про геноцид «не в останню чергу з огляду на наше минуле».
І Україні, і Росія є серед 150 держав, які підписали та зобов’язані виконувати Конвенцію ООН 1948 р. щодо геноциду.
Українська сторона в цій справі, домагається, щоб Міжнародний суд повністю розглянув позов і присудив покарання - репарації від Росії на користь України.
Росія доводить, що Міжнародний суд взагалі не має підстав розглядати український позов.
Рішення суду щодо розгляду справи по суті очікують через кілька місяців, а загалом такий судовий процес може тривати кілька років.
На додаток до Міжнародного суду ООН, позови України проти Росії пов’язані з війною розглядає також Міжнародний кримінальний суд, Європейський суд з прав людини та інші міжнародні судові установи.
На додаток до того Україна домагається створення спеціального міжнародного трибуналу для суду над Росією за злочин агресії.
“Рамштайн-15”: Результати переговорів представників понад 50 країн контактної групи з оборони України. Відео
Американські танки Абрамс «скоро» будуть в Україні, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін в Німеччині на військовій базі Рамштайн, де відбулась 15 зустріч представників понад 50 країн контактної групи з оборони України.
Головні меседжі підтримки України, що пролунали на Генасамблеї ООН. Відео
Світ не має права відмовитись від основних принципів Статуту ООН про недоторканність кордонів і дозволити Росії продовжувати агресію в Україні "без жодних наслідків". Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу на 78-й Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
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