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Остін: контрнаступ ЗСУ досягає стабільного прогресу. Час не на боці Кремля
Збройні сили України досягають стабільного прогресу в контрнаступі "прориваючі потужні укріплення російської загарбницької армії". Такими оцінками поділився очільник Пентагону Ллойд Остін відкриваючу засідання Контактної групи з оборонної допомоги Україні, що відбувається в німецькому Рамштайні.
"Час не на боці Кремля в цій війні. Час ніколи не на боці диктатора, який розв'язує імперіалістичну війну", - заявив Остін і закликав учасників коаліції збільшити поставки Україні боєприпасів, зокрема снарядів 155-мм калібру для підтримки поточного наступу, надати додаткові засоби протіповітряної оборони України для захисту цивільних об'єктів, портів та зернової інфраструктури, а також окреслив пріоритети довгострокової допомоги Україні з розбудові її Збройних сил.
В цій війні Путін намагався деморалізувати український народ, натомість, він деморалізував російське військоЛлойд Остін
Остін відзначив рішучість та хоробрість українського народу. "В цій війні Путін намагався деморалізувати український народ, натомість, він деморалізував російське військо", - каже голова оборонного відомства США.
У засіданні беруть участь 54 країни. Союзники вже виділили Україні пряму безпекову допомогу на суму 76 мільярдів доларів, заявив Остін. З минулого засідання групи, каже він, США виділили Україні оборонної допомоги на 2 мільярди доларів, включаючи нагально необхідні засоби ППО, боєприпаси та устаткування з розмінування. А скоро до України надійдуть американські танки Abrams.
Остін подякував країнам, які очолюють довгострокові програми допомоги Україні, включаючи Данію, Естонію, Німеччину, Люксембург, Нідерланди та Польщу, які координують роботу союзників із навчання українців на винищувачах F-16, надання танків Leopard та засобів інформаційної боротьби. США долучаються до навчань F-16, надаючи базу дляпідготовки українських пілотів, оголосив посадовець.
"Ми віддані підтримці України не лише на час однієї кампанії. Це зобов’язання щодо довгострокової безпеки в Європі та за її межами. І це відданість нашим спільним цінностям свободи та суверенітету", - заявив він.
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"Я вже казав і повторю: ППО рятує життя", – міністр оборони США Ллойд Остін. Відео
Танки M1 Abrams, привітання нового міністра оборони України, підтримку та ППО – міністр оборони США Ллойд Остін так відкрив засідання Контактної групи з оборонної допомоги Україні, що відбувається в німецькому Рамштайні.
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Посилення глобальної підтримки України - серед пріоритетів Байдена на Генасамблеї ООН
Просування інтересів та цінностей США, реформа Радбезу ООН, співпраця з партнерами та посилення глобальної підтримки України - такими будуть основні пріоритети американського президента Джо Байдена в рамках 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, в Нью-Йорку.
Про це під час брифінгу для міжнародної преси заявив координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в понеділок.
"Зокрема, для мобілізації фінансових ресурсів для Глобального Півдня, для загально розвитку та інфраструктури, посилення співпраці для подолання кліматичної кризи та посилення глобальної підтримки України в захисті свого суверенітету та територіальної цілісності, тому що вони продовжують протистояти загарбницькій війні РФ".
У вівторок Байден виступить зі щорічним зверненням до Генеральної Асамблеї. "У цій промові він окреслить кроки, які адміністрація зробила для просування американського лідерства, що базується на угодах про співпрацю з іншими державами для вирішення найактуальніших проблем світу", - анонсував представник Ради нацбезпеки США.
Окрім того, Кірбі наголосив, що багато нинішніх проблем з якими зіштовхнулись світ та зокрема країни Півдня, є наслідками російської війни в Україні.
"Багато викликів, з якими вони стикаються, - авжеж не всі, я цього не кажу, - але багато з них загострила, якщо не спричинила війна Путіна в Україні. Авжеж росіяни хочуть, щоб ви повірили, що це провина Заходу, що вони не винні, - бо ж вони ніколи не винні. Але це їхня провина. Відсутність продовольчої безпеки, економічні проблеми, інфляція, з якою стикаються багато країн, - багато в чому спричинені війною Путіна в Україні, особливо коли йдеться про відсутність продовольчої безпеки. Нещодавно росіяни також вирішили не продовжувати зернову угоду в Чорному морі. Хто розплачуватиметься за це? Очевидно, український народ продовжує платити найвищу ціну в цій ситуації, - але розплачуватись доведеться також країнам Глобального Півдня з доходами нижче середнього", - наголошує Кірбі.
Своєю чергою журналіст польського видання, запитав Кірбі про необхідність реформувати Раду Безпеки ООН, обмеживши або заблокувавши право вето для РФ. Так, за словами журналіста, американський президент закликає розширити Радбез долучивши туди нових членів, попри те що головним джерелом дисфункції Радбезу є право вето таких членів, як Росія, які відкрито порушують базові засади статуту ООН.
"Головна увага президента зосереджена на створенні більш інклюзивної та розширеної Ради Безпеки, це стосується як постійних, так і непостійних членів. Щодо того, що робить Росія, вони можуть полегшити усім ситуацію, якщо просто виведуть свої війська з України і перестануть порушувати Статут ООН, який вони підписали. А також, якщо вони фактично виконають зобов’язання, під якими вони підписалися в резолюціях Ради Безпеки ООН щодо торгівлі зброєю із КНДР. Все, що вони повинні зробити, це виконати те, за що вони самі ж проголосували. І це те, що ми хочемо бачити від Росії, окрім авжеж, виходу з України", - вважає Кірбі.
Прокоментував Кірбі також і нещодавній візит лідера КНДР до Росії. За словами Кірбі наразі США не бачать фактів воєнної співпраці між обома підсанкційними державами.
"Ми не бачили жодних ознак того, що КНДР змінила свої розрахунки та вирішила надати Збройним силам РФ летальне озброєння. Ми досі переконані, що робити це не в інтересах КНДР. Тож ми продовжимо спостерігати, але наразі ми не бачимо жодних ознак того, що в цьому відношенні відбулися якісь зміни", - заявив представник адміністрації Білого Дому.
Кірбі також наголосив, що потенційна військова співпраця між КНДР та РФ стане порушенням багатьох резолюцій Радбезу ООН, а також раніше озвучених публічних заяв лідера Північної Кореї.
"Ми стежимо за розвитком співпраці між Північною Кореєю та Росією протягом тривалого часу. І ми оприлюднили наші занепокоєння щодо їхньої ймовірної кооперації на рівні керівництва. Ми також вже закликали КНДР виконати власні публічні зобов’язання не підтримувати війну Путіна в Україні. Ми звичайно бачили коментарі Кремля після зустрічі з Кім Чен Ином, що, мовляв, жодної угоди не було укладено. Що ж, ми сприймаємо це з певною недовірою, та продовжимо стежити за розвитком подій. Будь-яка угода між цими країнами буде порушенням резолюцій РБ ООН, - резолюцій, які підписали самі ж росіяни. Ми також продовжимо перемовини з нашими партнерами в ООН, про співпрацю щодо притягнення обох сторін до відповідальності, якщо вони продовжать рухатись в цьому напрямку", - підсумував Кірбі.
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Американські танки Абрамс «скоро» будуть в Україні, оголосив міністр оборони США
Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що українські збройні сили незабаром отримають перші американські важкі танки Абрамс.
Я також маю приємність оголосити, що танки Абрамс М-1, раніше обіцяні Сполученими Штатами, скоро в’їжджатимуть в Україну.Ллойд Остін
Ллойд Остін повідомив про це в Німеччині на базі Рамштайн 19 вересня, відкриваючи п’ятнадцяту зустріч представників приблизно п’ятдесяти країн у Контактній групі оборони України.
Американський міністр сказав, що танки будуть в Україні «скоро».
На початку серпня у Вашингтоні підтвердили відправлення у Європу першої партії з понад тридцяти модифікованих для України Абрамсів M1-A1 з амуніцією, запчастинами та іншим спорядженням.
Українські танкісти навчалися застосовувати Абрамси на базах в Німеччині з весни цього року.
Танки Абрамс долучаться до іншої бронетехніки наданої Україні за понад рік з часу відкритого російського вторгнення.
Перші важкі танки західного виробництва Україні вирішила надати Велика Британія - Челленджер-2, а згодом Німеччина погодилася з наданням своїх танків Леопард -2 і Леопард-1, скоординувавши крок з рішенням США щодо Абрамсів.
В день засідання в Рамштайні 19 вересня також повідомили, що Данія передасть Україні ще сорок п’ять танків, а саме тридцять Леопардів-1 і п'ятнадцять танків радянської моделі T-72.
Український контрнаступ цього літа показав, що навіть новітні важкі танки вразливі в умовах застосування мін і керованого протитанкового вогню, але військові підкреслюють, що бронетехніка виконує одну з найважливіших функцій, захищаючи українських солдатів.
Індія поступово виходить з-під російського впливу - посол України в Індії Олександр Поліщук
Посол України в Індії Олександр Поліщук лише нещодавно вручив вірчі грамоти та був офіційно акредитований для роботи в цій країні. Наразі він ще чекає на акредитацію в кілька країн, якими опікується його посольство, зокрема, Шрі-Ланку, Бангладеш, Непал і Мальдіви. Всього у відомості Посольства України в Індії перебувають відносини із країнами, в яких загалом мешкає майже два мільярда людей.
Але, безумовно, найбільша з них - Індія, яка нещодавно стала господаркою саміту G20. По його закінченню журналістка Голосу Америки Тетяна Ворожко, яка працювала на саміті, зустрілася із послом Поліщуком у приміщенні посольства в Нью-Делі, та розпитала, чого чекати Україні від офіційного Делі на Генасамблеї ООН, що відбувається у військово-технічному співробітництві та торгівлі нафтою між Індією та Росією, а також – в реалізації яких саме пунктів Формули миру найбільше зацікавлені допомогти індуси.
Олександр Поліщук — генерал-майор запасу, який до недавнього часу обіймав посаду заступника міністра оборони України. З 2004-2007 роки - заступник військового представника місії України при НАТО.
Інтерв’ю було відредаговано для плинності та чіткості.
Тетяна Ворожко, Голос Америки: Дякую пане посол, що погодилися з нами зустрітися. Перше таке очевидне питання: чому заступник міністра оборони став послом саме в Індії?
Олександр Поліщук, посол України в Індії: Сама проста відповідь - тому що мене призначив президент України, який очікує, що моє призначення дасть нового поштовху розвитку наших відносин з Індією, в тому числі, і в дуже важливому для нас секторі співробітництва в оборонно-технічній галузі.
Ми будуємо таку систему взаємовідносин, яка допоможе і нам, і нашим індійським партнерам бути спроможними до захисту наших національних інтересів. Вони співпадають в тому плані, що і Індія, і Україна - абсолютно демократичні країни. Ми боремося і виборюємо свою демократію. Індія, наскільки це можливо, підтримує нас і намагається донести свій голос - навіть позиціонувати його як голос Глобального півдня, який консолідується Індією, до всієї міжнародної спільноти.
І за результатами навіть саміту, який відбувся, ми бачимо, що підтримка України є. Чи в тій формі і в тій тональності, які б ми хотіли почути за результатами цього саміту? Мабуть, ні, але ми сподіваємося, що результати його будуть імплементовані, особливо в тій частині, що стосується безпекових аспектів.
Т.В.: Індія не голосувала за резолюції ООН по Україні. І не було офіційного засудження дій Росії в Україні. А чи ви бачите, можливо, якусь еволюцію? Чи може Україна все ж таки очікувати від Індії більше підтримки, розуміння?
О.П.: Звісно, це ж частина моєї роботи. Знову ж таки, повертаючись до саміту, оскільки ми бачимо чітко артикульовані в підсумковому документі формулювання стосовно того, що ми повинні зупинити будь-які прояви агресії, спроби захоплення чужих територій, погрози ядерною зброєю - з цією тезою погодилися всі учасники саміту - очевидним і логічним буде продовження цієї підтримки, своїх слів у голосуваннях, які відбуваються на Генеральній асамблеї ООН.
Т.В.: Одним з питань цієї Генеральної асамблеї буде створення Міжнародного трибуналу щодо злочину агресії. А чи може Індія зацікавитися цим питанням більше, ніж попередніми резолюціями?
О.П.: Ми багато спілкуємося з нашими індійськими колегами. На сьогоднішній день основні зусилля, які ми спрямовуємо, - це реалізація Формули миру президента Зеленського. І ми маємо чітку підтримку від наших індійських партнерів, наприклад, в питаннях, які стосуються екоциду, що відбувається в Україні. Ми сьогодні провели на базі нашого посольства експертну зустріч, яка була присвячена саме розгляду питань захисту навколишнього середовища в Україні від негативних наслідків війни, а також - гуманітарного розмінування. Індійські партнери мають досить сильні потужності і можливості для того, щоб допомогти Україні здійснювати цю роботу. Ви знаєте, що в нас більше 170 тисяч квадратних кілометрів серйозно заміновані.
Є висока зацікавленість індійського бізнесу в тому, щоб прийти в Україну і допомогти у відновленні, реконструкції.
Т.В.: Зараз є 10 пунктів, по яких працює Україна зі своїми партнерами. А чи можна сказати, що Індія приєдналася до екологічного пункту чи це поки що на рівні намірів?
О.П.: Дивіться, ми сьогодні оцінюємо, приєдналася чи не приєдналася, в сенсі того, наскільки країна проявляє зацікавленість до цих питань. А ми бачимо повну зацікавленість в реалізації пункту 8-го Формули миру, який стосується екологічної безпеки. Це абсолютно зрозуміла історія для наших індійських колег. І ми очікуємо, що Міністерством закордонних справ Індії буде прийнято і підтримано наше звернення щодо надання дозволу індійським компаніям працювати операторами протиминної діяльності на території України.
Ми бачимо зацікавленість Індії в питаннях продовольчої безпеки, оскільки це теж дуже зрозуміло для Індії і дуже зрозуміло з точки зору регіональних проблем, які існують в постачанні і в продовольчій безпеці. Україна - один з найбільших експортерів сільськогосподарської продукції і, безумовно, є потреба в цьому в Індії.
Щодо решти питань, ми очікуємо, що Індія більш активно долучиться до питань, які стосуються ядерної безпеки. Це також один із тих напрямків, які є зрозумілі в Індії з точки зору і розвитку атомної енергетики тут, і з точки зору несприйняття абсолютно погроз застосуванням ядерної зброї. Індія, як ви знаєте, ядерна держава. Тому є над чим працювати і є можливості для цього.
В Києві проводяться різного рівня зустрічі, дискусії. Наше завдання - в рамках робочих груп, які ми започатковуємо з кожного з цих напрямків, доносити до наших індійських друзів ці проблеми і шукати спільні шляхи їх вирішення. Нам потрібні методики оцінки збитків, які нанесені природі, нам потрібна оцінка збитків, які нанесені інфраструктурі. Я думаю, що Індія своїм експортним середовищем може в цьому допомогти.
Т.В.: Стосовно ООН - також очікується, що, можливо, буде підніматися питання реформи Радбезу ООН. Після зустрічі президента Індії Нарендри Моді і президента США Джо Байдена одним з пунктів підсумкової декларації було те, що обидві країни підтримують реформу ООН, в першу чергу, реформу Радбезу, і що США підтримують участь Індії в Радбезі, у тому числі, як постійного члена Ради безпеки ООН. Як ви думаєте, чи це можливо? І що б це означало для України?
О.П.: Індія в перспективі розвитку наступних 50 років, безумовно, має амбіції і претендує на те, щоби бути членом Ради Безпеки ООН. Теза про необхідні зміни архітектури Ради Безпеки ООН - вона не нова. Вона порушувалась також і в Україні президентом Зеленським, який говорить про те, що нинішня система роботи ООН не змогла запобігти війні в Україні і, мабуть, на сьогоднішній день недостатньо ефективно впливає на агресора для того, щоб зупинити війну, яку він розпочав абсолютно неспровоковано в Україні.
Чи стане Індія повноправним членом Ради Безпеки? Ми будемо спостерігати за цим процесом. Звісно, в цьому контексті потрібно буде Індії міняти свої традиційні підходи. Якщо ти хочеш бути глобальним лідером, ти не можеш залишатися нейтральним. Ти повинен бути свідомий того, що є відповідальним за ті рішення, які ухвалюються в Раді безпеки.
Т.В.: Ми якраз підійшли до теми співпраці у військовій сфері. Індія дуже активно співпрацює з Росією в цій сфері, але я так розумію, що там вже виникають якісь проблеми. Чи може Україна, можливо, вже після закінчення війни, замінити Росію власне як партнер у військовій сфері?
О.П.: У нас досить активно розвивалася і продовжує виконуватися програма співробітництва у військово-технічній сфері. Ми бачимо велику зацікавленість наших індійських колег у вивченні досвіду застосування систем озброєння, яке відбувається зараз в Україні. Як ви знаєте, це не тільки радянські системи. Це і західні системи.
Я би не говорив про те, що сьогодні є такий високий рівень військово-технічного співробітництва між Росією і Індією. Росія не виконує своїх зобов'язань перед нашими індійськими партнерами. І взагалі виникають великі сумніви, як висновок із застосування радянської техніки на полі бою, чи доцільно Індії розвиватися в цьому напрямку. Безумовно, я вважаю, що ті реформи, які відбуваються в індійській армії, вони будуть спрямовані на тіснішу взаємодію із західними партнерами. Ми бачили успішний візит і продовження діалогу навколо питань військово-технічного співробітництва між Індією і Сполученими Штатами. Про такі ж наміри були заявлено президентом Макроном – поглиблення військово-технічного співробітництва з Індією. Тому я думаю, що цей дрейф, він набув такого сталого характеру, і росіянам нема на що тут розраховувати.
Т.В.: Ще така гаряча тема - росіяни поки що розраховують продавати Індії нафту. Не дуже дорого за це платять індуси, але тим не менше, цей експорт триває. Чи ви могли б пояснити нашій аудиторії, що зараз з цим відбувається, наскільки це є проблемою і чи залежить Індія від Росії через постачання нафти?
О.П.: Сьогодні Індія має потужні можливості щодо переробки сирої нафти. Звісно, вона її постачає у вигляді переробленого продукту своїм партнерам по світу. Але ми бачимо чіткий тренд того, що обсяги закупівлі Індією нафти з Російської Федерації ідуть стрімко вниз. І я не вважаю, що є хоч будь-які свідчення того, що буде повернення до постачання нафти в тому обсязі, який був ще майже півроку тому.
Індія усвідомлює свою відповідальність. Це по-перше. А по-друге, з точки зору навіть комерції, це є досить невигідна історія, яку дійсно нікому не вигідно продовжувати, я маю на увазі, в Індії. Фінансування війни Росії або здобуття грошей для продовження війни - це погана історія.
Т.В.: А яким взагалі є ставлення індусів? Може, є якісь соціологічні опитування, як звичайні індуси ставляться до війни Росії в Україні? Чи вони розуміють, що відбувається?
О.П.: Знаєте, все моє спілкування, яке відбулося за місяць від мого призначення сюди з моїми індійськими колегами, друзями, говорить мені про те, що у нас є повна підтримка і розуміння. Я зустрічаюся з простими людьми, і коли вони дізнаються, що я з України, вони всі говорять, слухайте, ми просто вражені, як могла одна країна здійснити таку агресію проти України.
Як ви знаєте, в Індії теж є свої проблеми з сусідами, тому для них становище України абсолютно зрозуміле, і для них не виникає питання, хто тут правий, а хто винуватий, тому що вони чітко усвідомлюють, що це російська агресія проти України.
Разом з тим, на політичному рівні, ми би хотіли більш акцентовано спостерігати засудження з боку Індії тих агресивних дій, які веде сьогодні Росія проти України. Ми бачимо достатньо широку увагу, яку приділяють індійські ЗМІ висвітленню ситуації, яка відбувається в Україні, можливо, не всіх подій, але ключових точно. І ми бачимо, як коментує і реагує найбільш активна частина тих, хто читає ці репортажі, хто бачить і відчуває біль українського народу.
Т.В.: Незабаром в Індії пройдуть вибори. Як внутрішньополітична боротьба може вплинути чи вже впливає на позицію щодо України?
О.П.: Дійсно, індійський уряд сьогодні, по завершенню саміту і досягненню такого успіху на зовнішньополітичній арені, буде зосереджений на внутрішньополітичних питаннях. Я думаю, що досить висока ймовірність того, що продемонстроване лідерство під час саміту і можливості з консолідації міжнародної спільноти навколо тих питань, які є цікавими для Індії, безумовно, будуть мати вплив на внутрішню ситуацію і на результати виборів.
Як і в кожній країні, Індія нічим не відрізняється, тут відбуваються палкі внутрішні дебати, але ми будемо дивитися, чим закінчаться ці дебати. Безумовно, можна з великою впевненістю говорити про те, що Індія не перетвориться на тоталітарну країну і буде залишатися демократією, однією з найбільших у світі.
Т.В.: Ви посол не тільки в Індії. У вашому відомстві також Шрі-Ланка, Бангладеш…
О.П.: Ні, я ще не акредитований. Але посольство також відповідальне за Бангладеш, Непал, Шрі-Ланку і Мальдіви.
Т.В.: Чи потрібна більша дипломатична присутність? Може, Україні варто мати посла в Бангладеш і посла в Шрі-Ланці?
О.П.: Ми завжди хочемо більшого, але виходимо з наших можливостей. Сьогодні є і інші напрямки, які досить важливі для розвитку наших зовнішньополітичних відносин, зокрема, в Африці, Латинській Америці. Тому, звісно, нам би хотілося збільшити свою чисельність посольства, з огляду на ті завдання, які перед нами стоять, але я дуже дякую своєму колективу за те, що вони навіть в такому невеликому чисельному масштабі роблять великі речі.
Т.В.: Але української діаспори набирається не так багато серед цих майже двох мільярдів людей, правильно? Як відбувається співпраця із діаспорою? Які основні проблеми ви допомагаєте людям вирішувати?
О.П.: Дійсно, українська діаспора в Індії не така, мабуть, велика як в Канаді, але досить чисельна, а найголовніше, вона дуже тепла і завжди відгукується на всі наші прохання і проблеми. Ми разом поділяємо і заходи, які стосуються вшанування пам'яті загиблих героїв.
Я дуже вдячний за те, що індійсько-українська громада тут надала нам велике сприяння в організації заходу, який був присвячений святкуванню і відзначенню Дня незалежності України, - підняття державного прапора. Ми щодня відчуваємо, що українці, які перебувають в Індії, - з нами, і вони завжди готові нас підтримати. Я дуже вдячний за це пані Марині Акрам, яка змогла об'єднати і консолідувати українську громаду в Індії. Це не тільки українці в Індії. Це і індійці, які сприяють нам і підтримують Україну. Я їх не можу відділити від української діаспори, тому що вони - свої, вони відчувають.
Т.В.: І останнє питання. Ви не так давно в Індії. Як проходить ваша адаптація? Що вас найбільше вразило? Що є найбільшим викликом, можливо, просто, як людини, яка сюди приїхала, або як дипломата?
О.П.: Я ніколи до цього не був в Індії. Знаєте, раніше мені всі - не тільки українці, а і мої колеги із Західної Європи, Сполучених Штатів - казали, що в тебе буде два варіанти: або ти полюбиш цю країну, або ти будеш її ненавидіти з першого дня. Я скажу, що закохався в Індію, її природу. Але основне - це люди, дуже гостинні, дуже теплі в спілкуванні.
Індія сьогодні - в п'ятірці найбільших економік світу, і це відчувається. Якщо ви відвідаєте будь-який тут торговий центр, ви не будете бачити різницю між Європою і Індією. А в деяких питаннях тут навіть і краще. Щодо клімату, щодо природи, я думаю, що важко знайти іншу таку країну, де існує такий розумний баланс.
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