Союзники збільшують військову допомогу Україні і планують довгострокову підтримку

США та європейські країни нарощують темпи надання військової допомоги Україні й планують довготривалу підтримку “так довго, як це буде потрібно”.

Зокрема, на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”, міністр оборони США Ллойд Остін у своїй промові оголосив, що американські танки М1 Abrams невдовзі будуть доставлені в Україну, а також підтвердив, що Сполучені Штати долучаться до тренування українських пілотів на винищувачах F-16 на території США.

Остін також наголосив на тому, що протиповітряна оборона залишається найбільш нагальною потребою України, і члени контактної групи збільшили постачання Україні ракетних систем та систем ППО, таких як Patriot, IRIS-T, HAWK, NASAMS, SAMP/T та інших.

Міністр оборони США також подякував європейським партнерам України за лідерство в окремих довгострокових оборонних коаліціях, спрямованих на забезпечення конкретних бойових потужностей і можливостей, включно з танками Leopard, тренуванням на винищувачах F-16 та інформаційних технологіях. Серед таких країн-лідерів коаліцій є Данія, Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща.

Своєю чергою, декілька європейських країн окремо оголосили про надання додаткової військової допомоги Україні.

Данія заявила про намір надати 45 додаткових танків, включно з 15 модернізованими танками Т-72 та 30 танками Leopard 1, зауважує мережа CNN. Також Данія надасть іншу зброю, амуніцію та техніку для розмінування.

Зброю буде надано в рамках спільної ініціативи міністерств оборони Данії, Нідерландів та Чехії, які “розділяють розуміння того, що продовження постачання військової техніки із промислових запасів і виробництва буде життєво важливим для військового потенціалу України", йдеться у спільній заяві трьох держав, яку цитує CNN.

Тим часом Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних автомобілів, здатних маневрувати на місцевості, недоступній для колісної техніки.

“Вантажні [автомобілі] можуть перевозити боєприпаси, їжу та воду для українських військових у польових умовах”, – цитує CNN уряд Норвегії.

Норвегія вже надала Україні наземні системи протиповітряної оборони, бойові танки та іншу техніку. Вона також є однією з країн, які нададуть Україні винищувачі F-16.

Своєю чергою, міністерство оборони Великої Британії оголосило про надання додаткових “десятків тисяч” артилерійських боєприпасів Україні цього року, пише британське видання Guardian.

Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шеппс також зазначив, що Велика Британія “піде далі у найближчі місяці у пріоритетних сферах підтримки, включно з протиповітряною обороною, можливостями завдавати ударів на великій відстані, та тренуванням”, цитує міністра Guardian.

Водночас партнери України не оприлюднили нових заяв щодо надання ракет далекої дії, таких як ATACMS, про які просить Україна.

Загалом, партнери по всьому світу дотепер надали Україні безпосередньої безпекової допомоги на понад 76 мільярдів доларів, а Контактна група об’єднала близько 50 країн, зазначив у своїй промові на зустрічі в Рамштайні Ллойд Остін.