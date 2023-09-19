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- Голос Америки
Союзники збільшують військову допомогу Україні і планують довгострокову підтримку
США та європейські країни нарощують темпи надання військової допомоги Україні й планують довготривалу підтримку “так довго, як це буде потрібно”.
Зокрема, на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”, міністр оборони США Ллойд Остін у своїй промові оголосив, що американські танки М1 Abrams невдовзі будуть доставлені в Україну, а також підтвердив, що Сполучені Штати долучаться до тренування українських пілотів на винищувачах F-16 на території США.
Остін також наголосив на тому, що протиповітряна оборона залишається найбільш нагальною потребою України, і члени контактної групи збільшили постачання Україні ракетних систем та систем ППО, таких як Patriot, IRIS-T, HAWK, NASAMS, SAMP/T та інших.
Міністр оборони США також подякував європейським партнерам України за лідерство в окремих довгострокових оборонних коаліціях, спрямованих на забезпечення конкретних бойових потужностей і можливостей, включно з танками Leopard, тренуванням на винищувачах F-16 та інформаційних технологіях. Серед таких країн-лідерів коаліцій є Данія, Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща.
Своєю чергою, декілька європейських країн окремо оголосили про надання додаткової військової допомоги Україні.
Данія заявила про намір надати 45 додаткових танків, включно з 15 модернізованими танками Т-72 та 30 танками Leopard 1, зауважує мережа CNN. Також Данія надасть іншу зброю, амуніцію та техніку для розмінування.
Зброю буде надано в рамках спільної ініціативи міністерств оборони Данії, Нідерландів та Чехії, які “розділяють розуміння того, що продовження постачання військової техніки із промислових запасів і виробництва буде життєво важливим для військового потенціалу України", йдеться у спільній заяві трьох держав, яку цитує CNN.
Тим часом Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних автомобілів, здатних маневрувати на місцевості, недоступній для колісної техніки.
“Вантажні [автомобілі] можуть перевозити боєприпаси, їжу та воду для українських військових у польових умовах”, – цитує CNN уряд Норвегії.
Норвегія вже надала Україні наземні системи протиповітряної оборони, бойові танки та іншу техніку. Вона також є однією з країн, які нададуть Україні винищувачі F-16.
Своєю чергою, міністерство оборони Великої Британії оголосило про надання додаткових “десятків тисяч” артилерійських боєприпасів Україні цього року, пише британське видання Guardian.
Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шеппс також зазначив, що Велика Британія “піде далі у найближчі місяці у пріоритетних сферах підтримки, включно з протиповітряною обороною, можливостями завдавати ударів на великій відстані, та тренуванням”, цитує міністра Guardian.
Водночас партнери України не оприлюднили нових заяв щодо надання ракет далекої дії, таких як ATACMS, про які просить Україна.
Загалом, партнери по всьому світу дотепер надали Україні безпосередньої безпекової допомоги на понад 76 мільярдів доларів, а Контактна група об’єднала близько 50 країн, зазначив у своїй промові на зустрічі в Рамштайні Ллойд Остін.
Всі новини дня
- Голос Америки
Виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН
Президент України Володимир Зеленський виступає на Генасамблеї ООН.
Транслюємо наживо 19 вересня о 13:45 за Вашингтоном (20:15 за Києвом). Синхронний переклад надається з метою загального розуміння і не є дослівним.
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- Голос Америки
“Ігнорування глобальних договорів і конвенцій ставить нас у небезпеку” — Ґутерріш. Відео
"Замість того, щоб покласти край лиху війни, ми бачимо сплеск конфліктів, переворотів і хаосу. Якби кожна країна виконувала свої зобов'язання за Статутом, право на мир було б гарантовано" – заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш під час своєї промови на честь відкриття 78-ї Асамблеї ООН.
- Голос Америки
Єврокомісія хоче дозволити українцям залишитись у ЄС до 2025 року
Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які змушені шукати прихистку в умовах російської війни. За планом, українцям продовжать дозвіл перебувати у ЄС до 3 березня 2025 року, повідомляє Reuters.
У Єврокомісії повідомляють, що це "забезпечить певність і підтримку понад 4 мільйонам осіб, які користуються захистом у всьому ЄС".
Директива про тимчасовий захист була оголошена у березні 2022, і країни одностайно погодилися автоматично продовжити її дію на один рік. Зараз дозвіл спливає 4 березня 2024 року. Директива гарантує право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну допомогу, медичну та іншу допомогу.
"Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються, і тому тимчасовий захист слід продовжити як необхідну та належну відповідь на поточну, нестабільну ситуацію, яка ще не сприяє безпечному та тривалому поверненню тих, хто користується тимчасовим захистом у ЄС", - йдеться в повідомленні.
В ЄК зазначили, що країни ЄС "виявили безпрецедентну солідарність з українським народом, не лише вітаючи його в їхніх країнах, але й докладаючи конкретних зусиль для сприяння інтеграції українців у суспільство".
Тепер пропозицію комісії має схвалити Рада ЄС.
Раніше Голос Америки повідомляв, що президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що пропонує продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС і наголосила: "Наша підтримка України збережеться".
До вступу в ЄС мають готуватися не лише країни-кандидати, але і сам ЄС
Президентка Єврокомісії також зазначила, що Євросоюз має підготуватися до розширення у найближчі роки, й серед майбутніх країн блоку – Україна, Молдова та держави Західних Балкан. При цьому вона наголосила, що для вступу кандидатам, зокрема Києву, ще потрібно провести чимало реформ, але також розширення ЄС потребуватиме розв'язання багатьох питань всередині блоку.
Дослідники, які відстежують міжнародну допомогу Україні, твердять, що Європейський Союз та інші європейські держави, збільшують військову, фінансову та гуманітарну допомогу українцям.
У сукупності обсяги наданої та обіцяної підтримки від Європи зараз значно перевищують допомогу найбільшого окремого донора - Сполучених Штатів.
- Голос Америки
США наклали на санкції за безпілотники на мережу з Туреччини, Китаю, Росії та Ірану
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на сім осіб і чотири організації, що базуються в Ірані, Китаю, Туреччині та Росії у зв'язку з виробництвом дронів. Про це міністерство повідомило у вівторок, 19 вересня.
США звинувачують Іран у постачанні Росії безпілотників, які Москва використовує для бомбардування українських мирних жителів та об'єкти інфраструктури.
За словами повідомлення Мінфіну США, мережа, що потрапила під санкції, сприяла фінансуванню, виробництву, закупівлі та технічному обслуговуванню БПЛА Іранської авіаційно-промислової компанії HESA (виробник БПЛА серій Ababil і Shahed), яка входить до підсанкційного списку США.
Як мовиться у повідомленні, іранська компанія використовувала нову назву, щоб обійти санкції. Її теж наразі включено до санкційного списку.
“ Іран продовжує навмисне розповсюджувати свої безпілотники, чим дозволяє Росії та її ставленикам на Близькому Сході, а також іншим дестабілізуючим гравцям підривати глобальну стабільність”, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Сполучені Штати, за його словами, продовжуватимуть вживати заходів проти іранських мереж закупівель БПЛА та закликають юрисдикції проявляти належну обачність, необхідну для запобігання експорту цих компонентів до Ірану.
У виявленій схемі російські компанії – ТОВ "Дельта-Аеро", АТ "Аеросила" та АТ "Стар"– постачали іранській компанії гвинти і шини, а також проводили наземні та льотні випробування.
Турецькі учасники схеми сприяли фінансовим операціям на суму сотень тисяч доларів на підтримку закупівель. Китайські компанії та особи сприяли постачанню аерокосмічної продукції, антен, датчиків та іншого обладнання з потенційно можливим застосуваннями для БПЛА.
Виступаючи в ООН, президент Ірану Ебрагім Раїсі заперечив, що його країна відправляла безпілотники до Росії для використання у війні в Україні.
«Ми проти війни в Україні», — сказав президент Раїсі в понеділок під час зустрічі з керівниками ЗМІ на полях головної світової конференції, зустрічі лідерів високого рівня на Генеральній Асамблеї ООН.
У матеріалі було використано повідомлення агентства АР.
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