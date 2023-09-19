Зеленський, Байден в ООН, підсумки «Рамштайн». ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Реформа ООН, Росія – на заваді миру, безпека України – головні меседжі Байдена на Генасамблеї ООН. Візит президента Зеленського до Нью-Йорка – чого варто очікувати від перемовин із світовими лідерами? “Рамштайн-15”: Союзники збільшують військову допомогу Україні і планують довгострокову підтримку. Азербайджан оголосив про початок антитерористичної операції в Нагірному Карабасі – що відбувається? У Вашингтоні відсвяткували 20-й український фестиваль.