Зеленський, Байден в ООН, підсумки «Рамштайн». ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Реформа ООН, Росія – на заваді миру, безпека України – головні меседжі Байдена на Генасамблеї ООН. Візит президента Зеленського до Нью-Йорка – чого варто очікувати від перемовин із світовими лідерами? “Рамштайн-15”: Союзники збільшують військову допомогу Україні і планують довгострокову підтримку. Азербайджан оголосив про початок антитерористичної операції в Нагірному Карабасі – що відбувається? У Вашингтоні відсвяткували 20-й український фестиваль.
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Українські питання на Генасамблеї ООН: чого очікувати. ЧАС-ТАЙМ
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Білий дім підтвердив Зустріч Байдена та Зеленського у США. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 14, 2023
Атака ЗСУ поблизу Євпаторії – реакція Заходу. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 13, 2023
Ілон Маск. Севастополь. Реакції у США. ЧАС-ТАЙМ
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Палата представників розпочинає процедуру імпічменту Байдена. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 11, 2023
Перша розмова Остіна і Умєрова – деталі з Пентагону. ЧАС-ТАЙМ