У Чехії – національний день жалоби. Коментар експерта про особистість нападника і потенційний російський слід

Уряд Чехії оголосив 23 грудня національним днем жалоби за загиблими внаслідок стрілянини у Празі.

Трагічні події у Карловому університеті призвели до загибелі 15 людей, включно з нападником, сотні інших людей, кажуть фахівців, отримали психологічну травму.

Посилаючись на низку зарубіжних досліджень, зокрема з огляду на американський досвід, чеський телеканал CT24 нагадує: такі події мають сильний вплив на громади, де сталася трагедія.

Психолог з Праги Ростислав Прокоп’юк у ефірі брифінгу Голосу Америки пояснив більше про особистість нападника, а також про те, як родинам пережити цей страшний момент історії – події на філософському факультеті Карлового університету назвали одними з чотирьох найтрагічніших нападів за останні 15 років у всій Європі.

“Кожен загиблий – це трагедія як для сім'ї, так і для спільноти, – каже Прокоп’юк. – Те, що сталося – мабуть, найбільша трагедія за останні кілька десятиліть. Нічого подібного у Чехії раніше не було”.

Спланований одиночний напад

Поліція підтверджує, що не йдеться про причетність нападника до терористичної організації, він діяв самостійно за власним попереднім планом і, очевидно, мав проблеми психологічного характеру.

За інформацією фахівця, 24-річний студент Карлового університету, очевидно, мав психологічні проблеми. Він був інтелектуально розвиненою особистістю, проте вважав себе недооціненим, можливо нереалізованим і, на жаль, став одержимим ідеєю завдати шкоди іншим, каже фахівець.

Поліція Чехії, згідно з офіційною інформацією, ще до нападу мала намір опитати саме цього молодого чоловіка у зв’язку з кількома жорстокими вбивствами, скоєними напередодні.

Зокрема, було вбито чоловіка з дитиною, а також батька самого нападника. Правоохоронці кажуть, що доклали усіх можливих зусиль, а з огляду на кількість зброї та підготовку нападника кількість жертв могла бути ще вищою, якби не було вжито оперативних заходів одразу після початку стрілянини.

Поліція підтверджує, що не йдеться про причетність юнака до терористичної організації, він діяв самостійно за власним попереднім планом і, очевидно, мав проблеми психологічного характеру.

Російськомовний канал у Телеграмі - поліція говорить про ймовірну причетність нападника до "щоденника" з намірами вбивства

“Це моя особиста думка, яка не мусить співпадати з думкою інших, але я бачу певні російські сліди у тому, що сталося”, – каже Ростислав Прокоп’юк.

Йдеться про інформацію, широко обговорювану у чеських ЗМІ, про те, що, ймовірно, нападник публікував свої думки в одній із соцмереж російською мовою, а також вказував, що має намір повторити злочин росіянки, котра також позбавила життя людей через ненависть.

Росзслідування Радіо Свобода свідчить, що нападник та його сім'я "не мають жодних видимих зв'язків із Росією або іншими країнами, де широко використовують російську мову".

Справжність телеграм-каналу, який, за непідтвердженими даними, був створений нападником, і в якому він російською мовою розповідав про свій намір влаштувати масове вбивство, ще під питанням.

Утім про те, що канал міг належати тому, хто стріляв, говорить і чеська поліція, пише Радіо Свобода.

Канал був створений 9 грудня і починався дописом, в якому описувався "щоденник" підготовки до "скулшутингу".

"Запитайте тих, хто поряд, як вони почуваються"

“Я дуже співчуваю усім постраждалим і хочу сказати родичам загиблих – знайте, що ви не самі, що ціла країна з вами у ці передріздвяні дні. Будьмо поряд з тими, хто потребує підтримки, нашого плеча. Ми можемо просто помовчати разом, потримати за руку один одного, щоб вони знали, що не одні з цим горем, – каже Ростислав Прокоп’юк. – Будьмо поряд з тими, кого торкнулося це зло”.

Будьмо поряд з тими, кого торкнулося це зло.

Фахівець закликав бути уважнішими до людей навколо: “Не будьмо байдужими, запитайте тих, хто поряд, як вони почуваються. Часом цього достатньо, щоб людина перестала думати, ніби вона неважлива або її не люблять оточуючі.”

Психолог застерігає усіх, хто відчуває порожнечу або зло – варто звернутися до фахівця.

“З будь-яким внутрішнім почуттям, що ви самотні чи обділені, чи в чомусь не реалізовані, чи що вас не люблять – скажіть про це комусь, шукайте допомогу, не тримайте це в собі, бо це виривається назовні і може призвести до трагедій”, – додав психолог.