Брифінг. Атака на Київ та знищення російських Су-43: реакції
Брифінг Голосу Америки – наживо. Як західні ЗМІ та оглядачі реагують на атаку дронами на Київ та знищення російських Су-34? Як рішення суду в Колорадо може вплинути на виборчу кампанію Трампа? І в чому полягатиме нова французька система імміграції? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
-
грудень 21, 2023
Брифінг. Як долати вето Орбана в ЄС?
-
грудень 20, 2023
Брифінг. Суд Колорадо відсторонив Трампа від праймеріз: що далі?
-
-
грудень 18, 2023
Брифінг. Деталі російської кампанії проти України на TikTok
-
грудень 15, 2023
Брифінг. Що буде із фінансуванням для України від ЄС і США?
-