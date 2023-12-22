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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Атака на Київ та знищення російських Су-43: реакції

Брифінг. Атака на Київ та знищення російських Су-43: реакції
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Брифінг. Атака на Київ та знищення російських Су-43: реакції

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Як західні ЗМІ та оглядачі реагують на атаку дронами на Київ та знищення російських Су-34? Як рішення суду в Колорадо може вплинути на виборчу кампанію Трампа? І в чому полягатиме нова французька система імміграції? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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